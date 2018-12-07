Сдаю партбилет БПП

Виходжу з партії "Блока Петра Порошенка". Обласний осередок Київщини співпрацює з корупціонерами, причетними до побиття коцюбинців.

Я, селищна голова Ольга Матюшина, обрана громадою в смт. Коцюбинське Київської області, звертаюся із заявою про свій вихід з партії БПП "Солідарність".

У 2015 році після Революції Гідності я вірила в те, що партія готова боротися з корупцією і працювати на результат попри спротив клептократії. Але у Київській області боротьба з корупцією блокується вже кілька років. Більше того, сьогодні ми бачимо, як корупціонерам надають системно допомогу й підтримку.

Останні події свідчать, що в обласному осередку Київщини партії "Блока Петра Порошенка" вирішили співпрацювати з політиками, які, за висловом колишнього лідера парламентської фракції, а нині - генпрокурора Юрія Луценка, "вже кілька років прогулюють тюрму".

95 округ, де колись був нардепом Петро Мельник, віддають на відкуп фігуранту антикорупційних розслідувань і протеже регіонала Мельника - Володимиру Карплюку.

Колишній чиновник, якому вручали підозри і який тікав з країни, тепер сидить на заході з БПП як той, хто має забезпечити результат виборів у Приірпінні та Києво-Святошинському районі для гаранта.

За кілька років правоохоронні органи не змогли притягнути до відповідальності жодного корупціонера. Більше того, ми не змогли довести громаді, що політична система здатна гарантувати захист активістам та представникам БПП. Замовники побиття членів ТВК, які представляли партію БПП, досі невідомі слідству, хоча всі знають, з ким пов'язані виконавці.

Це ганебно, коли партія влади, яка має коаліцію в парламенті, що сформувала Кабмін та призначила генпрокурора, не може захистити жінок, яких б'ють і які не здаються попри побиття та підпали майна.

Дякую за підтримку народним депутатам фракції БПП - Марії Іоновій, Володимиру Ар'єву, Ользі Черваковій та іншим. Але, очевидно, їхні голоси не були почуті обласним партосередком, який, на мою думку, звернув з обіцяного президентом антикорупційного курсу, обравши шлях, який вже багатьох політиків приводив в нікуди.

Ольга Матюшина