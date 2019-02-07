Отвечая на вопрос анкеты Всероссийской переписи населения 2002 года, Владимир Путин назвал своим основным родом деятельности "предоставление услуг населению".

Издевательская для современного российского гражданина формулировка, но совершенно обыденная для гражданина страны с развитой демократией, входящей в G20. Президент – нанятый менеджер, что тут особенного?

Кстати, согласно опросам, "получатели услуг" северного соседа все менее довольны своим "менеджером".

В Украине в последние годы тоже принято называть государственных чиновников нанятыми менеджерами. Также очевидно, что подавляющее большинство высших чиновников воспринимает такой тезис как фигуру речи. Нанятый кем-кем?

В такой парадигме правительство – менеджеры по управлению страной, президент – менеджер страны на внешних рынках.

При этом 3/4 кандидатов в президенты в своих программах декларирует вмешательство во внутреннюю экономическую политику – от снижения коммунальных тарифов до пересмотра приватизации, и даже возвращения бесплатного жилья, директивного снижения цен в торговле и бесплатной медицинской страховки.

Это очевидное превышение полномочий нанятого менеджера, чья задача – ВЭД. Однако мало кто декларирует будущую внешнюю политику.

Критика претендентов в президенты в ключе академической дискуссии требует встать на сторону оппонента, назвать его доводы и затем опровергнуть их.

С Владимиром Зеленским это не совсем получается.

Зеленский мало разбирается даже во внутренней политике, о чем уже шутят в социальных сетях. И во внешней политике он тоже, вероятно, слаб.

Но. Он успешный менеджер по созданию, управлению и продаже нематериальных активов. Как известно, ему должны роялти даже в стране-агрессоре.

Пусть никого не обманывают мемы с Зеленским, испуганным собственной смелостью с корреспондентом программы "Схемы" Радио Свобода.

Когда за спиной новоизбранного президента Зеленского появятся государственные институты, служба безопасности, спичрайтер, администрация, этот взгляд изменится.

Зеленский неожиданно для всех, в том числе для себя, может стать лучшим продавцом нематериальных активов страны. Бренда, ценностей, позиций по международным вопросам и прав требования.

В эпоху Дональда Трампа и интернета, когда шоу становится стандартом политики, сервис коротких сообщений – официальным президентским рупором, а войну показывают по ТВ в перерыве между условным "Вечерним кварталом" и реалити-шоу про колдунов – почему ведущий-шоумен не может стать выразителем народных чаяний и менеджером по продаже страны на международном рынке, где царит шоу-политика?

Разумеется, что под терминами "продавец", "продает", "торговля" имеется в виду не материальная торговля, а взаимовыгодный обмен идеями, ментальными конструкциями и негласными соглашениями.

Внутри страны после такой "торговли" заключается общественный договор. Между странами – речь идёт о диалоге на уровне смыслов и образцов успешных социальных моделей.

Владимир Путин продает миру войну, как продукт глубокой переработки философии насилия, выстроенной в российском обществе.

Дональд Трамп продает миру доллары, как продукт глубокой переработки внутренних и внешних долговых обязательств.

Европейский союз торгует толерантностью и мультикультурализмом.

Ватикан продает христианство городу и миру.

Владимир Зеленский много лет продает смех как продукт глубокой переработки национального комплекса "меншовартости".

Люди, обвиняющие Зеленского в том, что он сравнил Украину с актрисой в немецком фильме, путают розовое и мягкое. Зеленский лишь обернул национальные комплексы в "95-й квартал", выставил ценник, нашел покупателя и создал конвейер по производству смыслов – для соседней страны и немного для внутреннего потребления.

Обидно ровно настолько, насколько каждый обиженный ассоциирует себя с героем немецкого фильма.

Несовпадение образов в голове зрителя на экране и в реальности, вообще, чревато сюрпризами.

Ведь вполне возможна ситуация, когда у многих поползут мурашки по коже от инаугурационной речи президента Зеленского в Раде.

Причем внезапный когнитивный диссонанс между президентом Голобородько на экране и гражданином Украины Зеленским в Раде может иметь двусторонний вектор: ожидали клоуна, а получили президента. Или наоборот. Гарантированы только мурашки.

Принято сравнивать Владимира Зеленского и Рональда Рейгана в пользу последнего, однако существует еще один – и более адекватный – пример неожиданно победившего на выборах комика: Йон Гнарр, мэр Рейкъявика

Он предложил горожанам новые смыслы, сумев опереться на уже работающую инфраструктуру.

Какие новые смыслы и идеи может институционализировать, обернуть в ценности и предложить Украина глобальному миру прямо сейчас?

Переупаковать товар и продать его – задача для начинающего продажника. Настоящее мастерство – почувствовать рынок, создать продукт с ноля и начать продажи.

Украинские президенты решали эту задачу каждый по-своему.

Леонид Кравчук продал миру новую демократическую страну на развалинах коммунистической империи.

Леонид Кучма – ядерную безопасность Европы. Сильное, долгосрочное, рыночное предложение.

Виктор Ющенко предложил глобальному рынку нечто среднее между восточноевропейской Швейцарией и Израилем, – нацию с собственной жертвенной историей и демократическими амбициями.

Виктор Янукович попытался продать страну России, но был верно и вовремя понят, и нация захлопнула ему окно возможностей.

Петр Порошенко сумел создать и начал успешно продавать Европе щит от России.

Для внутреннего употребления произведена и успешно продается автокефалия. Христианство в нашей стране имеет многовековую традицию. Автокефалия – сильное, безальтернативное предложение.

Предложение защиты для Европы актуально только для Европы и для тех, кто пользуется ее слабостью – России и США. Предложение ограничено во времени – пока Порошенко у власти, и Россия агрессивно отстаивает свое представление о международном праве. Щит Европы – это слабое предложение.

Глобальному миру нужны более ликвидные смыслы. Которые можно продать и другим странам, и после смены менеджера, и по которым можно получить франшизу.

Сейчас для мира мы – лучшие и самые мотивированные военные специалисты по борьбе с "военными советниками" России, работающими в разных странах под разными масками.

Понимающие их менталитет, сформировавшие их сказки, знающие их поговорки, использующие их мат, понимающие ход их мыслей.

У нас есть предложение для всех стран, чьих врагов консультируют российские военные. Мы друг и консультант для врага нашего врага.

Каковы еще конкурентные преимущества Украины в современном мире, какую глобальную идею мы можем предложить миру? Чему еще можно научиться у Украины, кроме технологий войны с Ордой?

Вот несколько идей для будущего президента.

Твердыня в хаосе. Мы исторически прекрасны и системны в масштабном хаосе. Свой огород, свой пулемет. "Анархия – мать порядка", социальная организация без организации – идея, придуманная во Франции, и с успехом подтвержденная Нестором Махно в Украине.

Когда Россия начнет фрагментироваться, Украина станет твердыней, распространяющей право и справедливость на сопредельные территории.

Философия сопротивления. И ещё более украинцы прекрасны в системном протесте, развивающемся в новую социальную систему. Здесь украинцы напоминают неньютоновскую жидкость: во время посягательства на свои ценности нация становится сплоченным протестующим монолитом, в мирное время растекаясь по дивану.

У нас чуть протест – сразу палатка, спальные места, продуктовый ресурс, тын и рядом огородик с укропом и лучком. Протест – это надолго, пока не станет так, как нам надо, пока не восстановится справедливая картина мира.

Философия землевладельцев. Наше общество такой же плавильный котел наций и религий, как США. Общество, основанное на негласном земельном кодексе как протоинституте собственности – "быть хозяином на своей земле". Приехавшие в Украину иностранцы на своей земле все как один становятся украинцами.

Присоединение утраченных территорий произойдет через возвращение украинской идентичности, а именно – превращение бесправных "квази-граждан" во владельцев своей земли, украинцев.

Трансляция национальной идентичности. Мы умеем быть привязанными к своей земле и умеем мигрировать, сохраняя идентичность. Причина отсутствия у Украины официальных колоний – отсутствующая в истории практика формирования и предъявления территориальных претензий.

Черты национального характера, такие как кухня, сказочные герои и народные песни могут исчезать поколение за поколением – но только не в украинской диаспоре.

Полигон. Надо признать, использовать и превратить в конкурентное преимущество мнение, что мы – страна-полигон. Территория негласной обкатки технологий: геополитических, военных, информационных, ядерных, медицинских, сельскохозяйственных.

Признание переводит проблему из позиции безвольной жертвы в политический ресурс, а народ в лице государства получает право на предъявление требований, судебных исков и международного признания.

Философия отложенной выгоды, упорного труда, пожинания плодов осенью.

Многокилометровые трубопроводы, построенные при Союзе, после его развала стали кормильцами.

Уехавшие заробитчане стали источниками валюты в государственном бюджете. Неиспользованные месторождения газа стали источником энергетической независимости. Мы специалисты по запасам.

Когда Черноморский флот поделили на море и землю – мы выбрали землю, потому что корабли не могут ходить все время в море, когда-нибудь они возвращаются в порт.

Нематериальные активы страны, даже без президентских выборов, нуждаются во всесторонней ревизии, ибо с развитием современных информационных технологий их количество неуклонно растет. Они имеют свойство возникать и исчезать и нуждаются в менеджменте.

Ибо никто не заплатит роялти за шоу, которое не стали смотреть.

Константин Мунтян, специально для УП