Государство в смартфоне: убить цифрого Дракона

Государство в смартфоне: убить цифрового Дракона
Пока американские сенаторы призывают ФБР разобраться, в чьих интересах приложение FaceApp старит пользователей, новоиспеченная украинская власть, возможно, собирается сдать в цифровое рабство целое государство.
Задача, которую президент Зеленский ставит перед своей цифровой командой, для современной Украины очень амбициозна – государство в смартфоне.
Подразумевается, что смартфон находится в руках гражданина. Однако чей он на самом деле? За безобидной идеей удобства получения справок о несудимости кроются риски государственного порядка.
Ресурс XXI-го века и современное цифровое рабство
Цифровая паспортизация граждан – шаг на пути к построению цифрового общества. Процесс, который будет закончен точно не при каденции Владимира Зеленского и, скорей всего, не в этом веке.
После завершения столь эпохального процесса мы окажемся в мире, где государства, разграниченные по территориальному признаку, проиграли виртуальным государствам, разграниченным по признакам нефизического характера – идеям, ценностям, ресурсам.
В мире, где новостной трафик и контроль телевидения являются таким же ресурсом, как нефтяная скважина, выход к морю или торговый путь, идея виртуального государства уже не кажется столь безумной.
В этой войне будущего победят наиболее подготовленные виртуальные государственные структуры – те, которые могут контролировать распространение технологий, знаний, долговых обязательств, виртуального насилия вроде онлайн-изоляции, а также ресурсы XXI-го века – социализацию, внимание, лояльность; умеющие транслировать физическое насилие в любую точку Земли за деньги или цифровые блага, вроде высокого социального рейтинга, для исполнителей.
Гражданство государства Facebook уже на горизонте.
Останется ли Украина и в этой битве проигравшей территорией, digital failed state, разделенной между виртуальными соседями? Сейчас это так и выглядит.
Государство имеет суверенное право защищать себя и свои ресурсы. Право нужно заявить и отстоять – как, например, это уже сделал Владимир Путин, призвавший обеспечить цифровой суверенитет России.
Но прежде необходимо осознать, что это – ресурс.
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Каков истинный ресурс XXI-го века, никаким образом не отраженный на балансе государства Украина?
В XX-м веке в СССР родился пропагандистский трюизм "Люди – наше главное богатство". Кроме явного гуманистического смысла, в нем крылась подоплека, намек на тот факт, что навыки и квалификация граждан являлись кадровым ресурсом государства.
Развитие цифрового общества привело к появлению принципиально новых ресурсов, месторождением которых является информационное поле – время и внимание.
Время, которое люди тратят на развитие экономик цифровых метрополий путем получения цифровых услуг, и внимание, которое этому уделяется.
Другими словами внимание, которое пользователи интернета отдают развлекательному цифровому контенту, предпочитая одни бренды другим – это ресурс. Реклама, игры, фильмы, цифровые товары – на 80-90% цифровой импорт.
Клики по баннерам в иностранной рекламной сети, приводящие к покупкам в иностранных интернет-магазинах – вклад в развитие экономик государств, которые получат налог на добавленную стоимость.
Время измеряется в часах, деньгах и при других обстоятельствах этот ресурс работает на народ – если у государства существует международная и внутренняя цифровая политика.
Сейчас время и внимание украинских граждан распределяется между транснациональными корпорациями, работающими в информационном поле страны с минимальным правовым регулированием. Плати налог, и твори, что хочешь.
Мы опять продаем сырье, не потрудившись заработать на интеллектуальном продукте с добавленной стоимостью.
Отсутствие дальновидной государственной политики автоматически приглашает игроков, находящихся на следующей ступени развития, к цифровой колонизации нашей страны.
Создание полной базы данных граждан Украины со всеми учтенными социальными связями, пенсиями, геолокацией, финансовой историей, болезнями, социальными выплатами, не имея стратегии защиты и отстаивания прав этих же граждан, напоминает приглашение людоедов за обеденный стол.
Это и есть цифровое рабство, Манхэттен в обмен на ракушки.
Внимание граждан, которое тратится на антиукраинскую пропаганду, тянет на хищение государственных средств в особо крупных размерах. Антиукраински настроенная партия Шария, получившая государственное финансирование по результатам выборов, наглядный тому пример.
Современное цифровое рабство на порядок выгоднее своей архаичной формы – долгового рабства, на котором построена западная цивилизация. Завершается эпоха бумаги – банкнот, долговых расписок, кредитных и ипотечных договоров, других средств учета обязательств. В тренде – блокчейн, токены, виртуальная валюта.
Но люди, по-прежнему, наше главное богатство.
В XXI-м веке контроль над мозгами, который сейчас обеспечивается с помощью телевидения, примет еще более изощренные, пока неизвестные формы.
Уже снята серия "Черного зеркала" о социальном капитале, который главная героиня теряет за несколько дней, всего лишь оказавшись в дурном расположении духа.
Цифровая диктатура на примере Китая
Эксперимент с системой тотального цифрового учета граждан, проводящийся Китаем в городе Синьцзян, демонстрирует верхний предел, до которого способно дойти цифровое общество – цифровая диктатура.
В "цифровом концлагере" Синьцзян поражены в цифровых правах национальные меньшинства типа уйгуров и люди с низким социальным индексом.
На улицах действует тотальная система распознавания лиц. Гражданам запрещено пользоваться иностранными мессенджерами и платежными системами, на смартфоны принудительно устанавливается программа слежки, любой смартфон может быть проверен полицейским, вся переписка находится под контролем, а за неправильную фотографию в памяти можно сесть в тюрьму.
Обычные граждане имеют социальный индекс благонадежности, на который влияет целый ряд поступков.
Задолженность по кредиту, дорожный штраф, посещение "неправильных" сайтов опускают его. Участие в социальной жизни государства, наоборот, поднимают.
Высокий рейтинг открывает ряд возможностей, включая скидки на коммунальные услуги и меньший процент в банке. Гражданам с низким рейтингом труднее найти работу, снять квартиру, зайти в дорогой магазин, купить билет на внутренний рейс.
Все это может стать и нашей обыденной реальностью. Добро пожаловать в будущее.
В чьем смартфоне окажется Украина?
Так отдает ли себе отчет президент в том, в чьем смартфоне окажется государство Украина, или намеренно опускает этот вопрос?
Сейчас общество находится в точке, после которой мы или окажемся в учебниках истории как образец построения цифровой демократии, или в провинциальном цифровом концлагере для малоросов.
Пока в соседней стране происходит информационное угнетение по сословно-образовательному признаку (холопам – телевизор, мещанам – телеграм, боярам – аналитика), Украина может стать образцом того, как цифровые технологии и цифровой суверенитет преобразовывают страну, становясь основой для гражданских прав и свобод в эпоху информационного общества.
Украина станет одним из столпов цифровой демократии в мире, приняв собственный документ о цифровом суверенитете, наряду со знаковыми документами эпохи – такими, как американский Digital Millennium Copyright Act об авторском праве в интернете, Директивами Евросоюза о цифровой экономике и авторском праве, проектом еGovernment Великобритании.
Уверен, речь украинского президента о провозглашении цифровой независимости страны с трибуны ООН станет знаковым шагом в будущее, вехой в истории человечества.
Что для этого нужно.
Во-первых, осознание новой реальности, где войны ведутся из-за экранов компьютеров с любой территории мира.
Во-вторых, заявление о государственной политике в отношении цифровых прав своих граждан. Заявление о цифровом суверенитете страны. Акт Цифровой Независимости.
Положение о цифровом суверенитете становится правовой основой на отстаивание информационного пространства. Вторжение в него без санкции государства равносильно посягательству на суверенитет и объявлению войны.
На основе заявленной цифровой политики государство создает инфраструктуру третьего тысячелетия – финансовую, технологическую, правовую, образовательную, которая станет основой экономики следующего технологического уклада.
В-третьих, необходима ясно выраженная позиция Украины в вопросах прав и свобод граждан в международном информационном пространстве.
Даже декларация такой позиции ставит президента Украины на один уровень с руководителями государств, обладающими стратегическим видением собственной цифровой политики.
Так станет ли наша страна мягко диктовать миру свою волю, свои правила, свое видение? Нести цифру в отдаленные от цивилизации регионы планеты, вроде цифровых диктатур Китая и России?
Совпадет ли в будущем виртуальная граница государства с реальной, или распространится везде, где на клавиатуре есть украинская раскладка?
И поместится ли будущее государство Украина в смартфон?
Потому что, возможно, для этого его придется выключить.
Константин Мунтян, специально для УП
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