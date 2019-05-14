Сработают ли "10% за коррупционера" от Зеленского?

2070 просмотров
Вторник, 14 мая 2019, 13:00
Анатолий ЯровойАнатолій Яровий
адвокат, партнер АО "Радзиевский и Яровой"

"Здай корупціонера – отримай 10%" - стало одним із найбільш конкретних і зрозумілих гасел передвиборчої кампанії обраного президентом Володимира Зеленського.

Проте механізми реалізації цієї ідеї окрім загальних рис досі так і не прописані. А покладатися лише на позитивний світовий досвід – ризиковано.

Нещодавно у телеефірі радник обраного президента Дмитро Разумков спробував розтлумачити тезу про "здачу" корупціонерів за винагороду.

"Ця схема передбачає, що будь-який українець може надати факти і докази корупційної діяльності будь-кого з-поміж політиків, чиновників, бізнесменів, підприємців і так далі, а за це отримає юридичний захист та 10% компенсації", - заявив він.

За словами Разумкова, 10% планують відраховувати від тієї суми, яку вдасться повернути в бюджет країни.

Він підкреслив, що така система в іншій інтерпретації "добре показала себе в США", де працює програма захисту свідків. Очевидно, що саме на цей досвід має намір спиратися команда майбутнього глави держави.

Хто такі викривачі?

На Заході прийнято вважати, що "whistleblowers", або викривачі – це особи, котрі повідомляють про певну незаконну або неетичну діяльність всередині певної приватної або публічної організації.

Тобто мова йде не лише про корупцію у прямому розумінні (хабарі чиновникам чи посадовцям компанії), але і про несплату податків, зарплати в конвертах, "відкати" на тендерах, шахрайство компанії щодо клієнтів тощо.

При цьому західні практики усіляко заохочують компанії створювати відділи роботи із такими викривачами всередині самих структур, аби назовні – наприклад, на рівень регулятора ринку чи правоохоронних органів – виходили лише найбільш кричущі випадки, про які "начальство" не хоче чи не повинно чути.

Викривачі однаковою мірою можуть ділитися інформацією як зі спеціалізованими структурами, так і з медіа, або із керівниками своїх компаній. В усіх випадках – за наявності законодавства – на них розповсюджується певний рівень захисту.

Досвід США і Великобританії

У США практика фінансового заохочення викривачів дійсно одна з найбільш відпрацьованих у світі, проте вона не має відношення до захисту свідків, це геть різні правові механізми.

Найвідомішим "спонсором" викривачів є Комісія з цінних паперів і бірж США (Securitiesand Exchange Commission), яка встановлює винагороди для них, якщо надана інформація призвела до накладення Комісією штрафу у розмірі понад $1 млн.

Розмір нагороди залежить від значущості наданої інформації, сприяння у подальшому розслідуванні тощо.

Разом з тим, нагорода може бути зменшена або не виплачена взагалі, якщо викривач був задіяний у протиправних діях, безпідставно зволікав з наданням інформації або сам порушив норми компанії, що спричинило подальше порушення закону, про яке викривач заявив.

Натомість у Великобританії система фінансового заохочення викривачів не прижилась. Офіційна позиція Управління з фінансового регулювання та нагляду Великобританії (Prudential Regulation Authority) полягає у тому, що Управління не вважає, що фінансове заохочення викривачів збільшить кількість або якість інформації, яка ними надається.

Аргументи зводяться до наступного:

  • аби фінансову компенсацію не отримували шахраї, потрібні чіткі критерії – яку інформацію вважати важливою, які докази – допустимими, яку форму інформування про злочини – прийнятною;
  • в країнах, де ці критерії випрацювані, фінансове заохочення отримує по факту дуже незначна кількість викривачів, решта керується не матеріальним мотивом, а власною громадянською позицією (в кращому разі) – або іншим, можливо, особистим інтересом;
  • на розробку правил і процедури виплати винагороди потрібно витрачати кошти платників податків, а це не завжди виправдано (приклад нещодавньої історії про розробку НАЗК законопроекту про захист викривачів – яскраве тому підтвердження);
  • немає прямої статистичної залежності між наявністю заохочень і збільшенням кількості/якості інформації від викривачів;
  • ймовірне створення "паразитного" ринку юридичних послуг, які полягатимуть у тому, щоб правильно "консультувати" викривачів в тому, як надати інформацію, яка може принести матеріальну вигоду; юристи у цьому випадку можуть навіть обумовити отримання свого гонорару як відсотку від отриманої викривачем нагороди від держави.

Що каже український досвід

Поняття "викривач" міститься в законі України "Про запобігання корупції". Цей же документ накладає обмеження: викривачем може вважатися лише особа, яка повідомляє про порушення вимог цього закону іншою особою.

Тобто гіпотетично викривач може повідомити лише про корупційні діяння (наприклад, сумісництво чиновницької і комерційної посади, робота в умовах конфлікту інтересів тощо), але не про корупційні злочини, передбачені Кримінальним кодексом (вимагання чи пропозиція хабаря, недостовірне декларування тощо).

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України взагалі не містить поняття викривача, а у випадку коли особа заявляє про вчинення злочину – така заява не може бути анонімною.

Отже, потрібні зміни до законодавства:

  • поняття "викривач" має бути відмінним від поняття "заявник", він має отримати можливість виступати анонімно (при цьому незрозумілим залишається питання отримання винагороди в разі, якщо інформація виявиться цінною);
  • передбачити певні права та гарантії для викривачів, встановити випадки коли їм може надаватись захист, строки такого захисту, а також випадки забезпечення конфіденційності відомостей про особу викривача;
  • передбачити відповідальність для викривачів за надання завідомо недостовірної інформації, створення умов або провокацію вчинення корупційного злочину;
  • викривач у будь-якому випадку не може бути одночасно таємним агентом правоохоронного органу, а у разі виявлення фактів умисного попереднього співробітництва викривача з такими органами – отримана ним інформація не може братись до уваги і бути використана у кримінальному провадженні, а тим більше – у суді.

Є іще низка технічних моментів, таких як допустимість доказів від "викривачів".

Наприклад, в Україні недопустимими доказами вважаються аудіо- та відеозаписи, отримані без санкції суду. Обійти цю норму можна, лише пославшись на низку окремих випадків, зафіксованих в рішеннях Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Так само дискусійним залишається питання доказового значення листування в месенджерах, яке зафіксоване у вигляді скріншота.

Допоки ці та низка інших запитань залишатимуться без роз'яснення, здорова і реалістична ідея, на жаль, буде залишатися на рівні популістських розмов.

Анатолій Яровий, спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: коррупция законодательство


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко дал орден директору завода, которого подозревают в хищении 93 миллионов 14 мая 2019, 11:31
Новоизбранная глава Антикорсуду задекларировала кредит в "Привате" и десятки участков 7 мая 2019, 19:53
Антикоррупционный суд определился с датой начала работы 7 мая 2019, 19:08
Анатолий Яровой
Рейдерство после выборов: как бизнесу защититься
Чем заменить "незаконное обогащение"?
Все колонки автора

Колонки

Анастасия Фоменко На заработки за границу. Как лучше подготовиться?
Достаньте как можно больше информации о вашем будущем работодателе, в частности отзывы наших соотечественников, которые раньше работали в этой компании. (укр.)
Виктория Войцицкая Кто помог российскому олигарху вывести из Украины капитал?
Антимонопольный комитет разрешил российскому владельцу украинских облэнерго продать активы Ахметову. Понимают ли чиновники степень риска? (укр.)
Алена Омельченко Санкции версии 2.0: какие возможности дадут Украине новые ограничения против РФ
Украинское правительство было вынуждено изменить тактику в противостоянии с РФ, анонсировав новые санкционные инструменты. Действующие санкции против РФ малоэффективны, но изменится ли ситуация с появлением новых? (укр.)
Иван Сикора Как повысить доверие граждан к городским властям и начать влиять на бюджетный процесс в Киеве
Зачем нужен бюджетный регламент? От чего зависит доверие граждан к решениям городских властей и как его повысить? Разбираемся. (укр.)
Евгения Лугановская Противодействие киберпреступности: правила корпоративной защиты
Около 400 компаний страдают от киберпреступлений по всему миру ежедневно. Как обезопасить свой бизнес? (укр.)
Игорь Пугайко Деньги на выборы: почему "спонсоры" партий должны сперва погасить налоговые долги?
Одним из самых распространенных способов наполнения избирательного фонда кандидатов на пост президента и отдельной политической силы является получение взносов от граждан. Законодательством установлены определенные ограничения по осуществлению и принятию таких средств. В частности, такие взносы запрещено делать лицам, которые имеют непогашенный налоговый долг. (укр.)
Гаська Шиян Какого рода человек?
Деторождение становится все меньшей преградой к личностному и карьерному росту для женщины, если они у нее в приоритете. (укр.)