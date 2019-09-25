За яку суму можна уникнути тюремного ув'язнення за торгівлю наркотиками, рейдерство чи підробку документів?

Скільки коштує зняти арешт з автомобіля, вирішити на свою користь житловий чи трудовий спір, стягнути борг чи страхову виплату?

Якою ціною вдасться уникнути відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані або домогтися скасування рішення про позбавлення батьківських прав?

Відповідь на ці запитання можна отримати, якщо проаналізувати розслідування детективів НАБУ щодо чинних суддів.

Ось приклади імовірних "розцінок" за винесення потрібних рішень у судах загальної юрисдикції.

Розцінки у кримінальних справах:

150 тисяч доларів (понад 3,7 млн грн) – за винесення вироку в інтересах підсудної.

Жінку судили за статтями щодо незаконного придбання, зберігання і збуту наркотичних речовин із можливим терміном покарання до 12 років позбавлення волі. Натомість суддя застосував статтю 69 Кримінального кодексу України, яка передбачає призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом і засудив її до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна та звільнив від відбування покарання з іспитовим строком в один рік і шість місяців.

Цікава ця справа також тим, що хабар суддя ховав у скляній трилітровій банці, закопаній на його ж городі;

30 тисяч доларів – за ухвалення судового рішення у кримінальній справі на користь підсудного.

Крім того, суддя обіцяв вплинути на уповноважених прокурорів, щоб ті змінили обвинувачення. Мета – винесення вироку зі звільненням особи від відбування покарання з випробуванням. Або й поготів ухвалення постанови про закриття кримінальної справи у зв'язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності;

15 тисяч доларів – за визнання потерпілим фермерського господарства та за винесення вироку, не пов'язаного з позбавленням волі, у кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у рейдерстві та підробці документів;

10 тисяч доларів – за вплив судді на працівників Нацполіції з тим, щоб вони не притягали особу до кримінальної відповідальності;

10 тисяч доларів – за винесення вироку, яким фізична особа буде звільнена від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном у кримінальному провадженні про збут підроблених доларів;

5,5 тисяч доларів – голова районного суду, за попередньою змовою з адвокатом, вимагали та в подальшому одержали від фізичної особи неправомірну вигоду за прийняття виправдувального вироку в інтересах обвинуваченої;

4 тисячі доларів – за те, щоб зняти арешт з автомобіля, та відмовити у задоволенні подання прокуратури про продовження відбування кримінального покарання щодо колишнього ув'язненого Петровської виправної колонії № 24 (місто Петровське, яке підпорядковане місту Красний Луч – нині тимчасово окупована територія України);

2 тисячі доларів – за відмову у задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції щодо невиконання особою умов відбування покарання;

1,5 тисячі доларів – за винесення вироку, не пов'язаного з призначенням реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі та не оскарження його прокурором в апеляційному порядку.

Розцінки у цивільних справах:

500 тисяч грн (близько 19 тисяч доларів, березень 2016-го) – за винесення судового рішення у цивільний справі про стягнення боргу.

Цікаво, що під час проведення слідчих дій вказаний суддя чинив опір працівникам НАБУ, застосувавши вогнепальну зброю. Після того залишив зброю та, скориставшись наявністю статусу "недоторканності судді", зник з місця події;

10 тисяч доларів – за вплив на іншого суддю, аби та ухвалила рішення на користь фізичної особи-позивача, яка вимагала від приватної компанії-відповідача відшкодувати завдані їй збитки;

8 тисяч доларів – за задоволення цивільного позову про поновлення на роботі та виплати компенсації у розмірі 1,5 млн грн;

3,5 тисячі доларів – за вплив на службових осіб апеляційного суду Рівненської області з метою скасування заочного рішення про позбавлення особи батьківських прав;

75 тисяч грн – за швидке прийняття рішення у цивільній справі про повернення суми позики на користь позивача;

2,5 тисячі доларів – за ухвалення рішення про забезпечення позову у цивільній справі;

2,5 тисячі доларів – за ухвалення рішення на користь сторони у цивільній справі щодо вирішення житлового спору;

800 доларів – за ухвалення заочного рішення у цивільній справі про виселення з квартири;

10 тисяч грн – за прийняття рішення про стягнення боргу у розмірі 130 тис. грн на підставі боргової розписки. Крім того, суддя повідомив кредитору, що позовну заяву за його вказівкою підготує працівник апарату суду, а він розгляне справу та ухвалить рішення на його користь;

5 тисяч грн – за винесення судового рішення у цивільній справі про стягнення боргу в 100 тисяч грн.

За словами заявниці, суддя під час особистої зустрічі пропонував їй також подальшу співпрацю у вигляді 50/50 "гонорару адвоката" від клієнтів, яких суддя б направляв сам. Він стверджував, що "так "співпрацюють" багато суддів та адвокатів. І це є для них взаємовигідним".

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Розцінки у господарських справах:

26,6 тисяч доларів – за винесення рішення у господарській справі в інтересах будівельної компанії;

570 тисяч грн – за винесення судового рішення у господарській справі про стягнення страхової виплати в сумі 2,3 млн грн;

5 тисяч євро – за винесення рішення щодо відмови у зміні арбітражного керуючого у господарській справі про банкрутство підприємства;

4 тисячі доларів – за ухвалення рішення у господарській справі в інтересах підприємця. Той звернувся до суду через порушення прав з боку однієї з сільських рад Сумської області в земельному питанні, однак у відповідь отримав недвозначну пропозицію.

Розцінки в адміністративних справах:

10 тисяч доларів – за винесення рішення суддею адміністративного суду на користь конкретного ТОВ у справі про позбавлення ліцензії.

Зокрема, під час зустрічей із директором ТОВ суддя висловила прохання надати їй 2 тисячі доларів – за прийняття рішення про витребування з Міністерства екології та природних ресурсів ліцензійної справи суб'єкта господарської діяльності; 3 тисячі доларів – за призначення експертизи давності підписів на акті Міністерства та 5 тисяч доларів – за прийняття кінцевого позитивного рішення в адмінсправі;

5 тисяч доларів – за винесення судового рішення апеляційної інстанції на користь ТОВ, яке займається утилізацією небезпечних відходів.

Після проведення позапланової перевірки підприємству було анульовано ліцензію. Представники ТОВ звернулися до суду, щоб оскаржити рішення Міністерства екології та природних ресурсів. За винесення потрібного рішення суддя попросив 5 тисяч доларів США.

Що цікаво, під час затримання правоохоронці визначили, що хабар суддя ховав під суддівською мантією (у мантії суддів немає кишень, але у судді була спеціально зроблена для цього внутрішня кишеня);

30 тисяч грн – за вплив судді апеляційного суду на кількох суддів одного з районних судів області з тим, аби ті ухвалили позитивні рішення в конкретних адмінсправах;

1 тисяча доларів – за винесення потрібного приватному підприємству уточнюючого рішення у справі щодо вилучення 13,5 тонн пального органами Державної фіскальної служби;

8 тисяч грн – за прийняття судового рішення на користь позивача у справі за адмінпозовом до управління праці та соціального захисту населення Мукачівської РДА;

Розцінки у справах про адміністративні правопорушення:

1 тисяча євро – за непозбавлення права керування транспортними засобами у справі про водіння у нетверезому стані;

8 тисяч грн – за прийняття рішення про непритягнення до адміністративної відповідальності та закриття справи за порушення порядку провадження господарської діяльності;

5 тисяч грн – за закриття адмінсправи щодо водія за перевезення пасажирів без одержання ліцензії.

При цьому суддя зазначила, що у разі незгоди вона може прийняти рішення про притягнення його до адмінвідповідальності та накласти штраф у розмірі 17 тисяч грн. Пізніше стало відомо, що отриману суму коштів суддя зберігала у Кодексі про адмінправопорушення синього кольору в службовому кабінеті, який було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку детективами НАБУ;

від 5 до 20 тисяч грн – за непритягнення до адміністративної відповідальності правопорушника за водіння у нетверезому стані (стаття 130 КУпАП).

Станом на 1-ше серпня 2019 року, за інформацією Національного антикорупційного бюро України, детективи передали до суду 40 справ щодо професійних суддів за корупційні злочини та злочини у сфері службової діяльності. Ще 25 проваджень стосовно суддів перебуває наразі на стадії досудового розслідування.

У тих 40 справах, що вже скеровані до суду, суддям інкримінують:

у 20 провадженнях – частину 3 або частину 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди);

у 6 справах – статтю 366-1 (Декларування недостовірної інформації);

ще у 6 провадженнях – статтю 369-2 (Зловживання впливом);

у решті 8 провадженнях кваліфікація містила дві і більше статті Кримінального кодексу України. Крім вже згаданих статей 368, 366-1, 369-2 ККУ, суддям інкримінували також статтю 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), статтю 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), статтю 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), статтю 375 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови).

Наостанок хотілося б нагадати, що судові рішення, які виносяться іменем України, повинні бути законними, обґрунтованими і вмотивованими, а не залежати від товщини гаманця сторони у справі. А окремим суддям варто ще раз перечитати текст присяги, який проголошує особа, вперше призначена на посаду судді:

"Я ... вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському народові об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов'язки судді, дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя".

Якщо вам відомі факти про отримання суддею неправомірної вигоди або від вас вимагають хабар у суді, ви можете повідомити про кримінальне правопорушення, скориставшись спеціальною електронною формою на сайті Національного антикорупційного бюро України.

Варто пам'ятати, що, згідно зі статтею 383 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину карається законом.

Крім того, повідомити про недоброчесного суддю можна на сайті Громадської ради доброчесності або надіславши інформацію на електронну адресу ГРД.

Вадим Валько, спеціально для УП

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