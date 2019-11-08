Почему невозможно таргетировать рекламу в соцсетях по всей Украине (укр.).
88 просмотров
Пятница, 08 ноября 2019, 09:00
эксперт по связям с ВР Стратегической группы советников при КМУ (SAGSUR), соучредитель проекта PolitEyes
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Руководство страны может попытаться использовать ручную комиссию сейчас, затянув назначение Клименко на несколько месяцев и переиграть уже даже утвержденные результаты (укр.).
Как государство поддерживает тех, у кого есть кредиты в банках и что делать, чтобы не допустить массового банкротства после войны? (укр.)
Какие принципы следует учесть при восстановлении городов, чтобы улучшить систему общественного транспорта? (укр.)
Зачем возобновлять процесс приватизации во время войны? (укр.)
Кто помогает вывозить и какие компании покупают у россиян украденное украинское зерно? (укр.)