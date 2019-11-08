Тенденция сейчас такова, что солд-аут постепенно становится нормой для украинских слушателей.
Кнопкодавство – это абсолютное зло! Это было и остается нарушением парламентской заповеди: "Не возжелай кнопки соседа своего". Оправданий кнопкодавству нет и не будет. (укр.)
Покупка и продажа земли сельскохозяйственного назначения вполне реальные, несмотря на действие моратория в Украине. Почему же эти соглашения до сих пор не легализованы? (укр.)
Коммуникации в министерстве здравоохранения в 2016-2019 годах были лучшими за всю историю. (укр.)
В 2019 году нерезиденты не только пробовали гривневый долг Украины, но и смаковали им. Как это повлияло на долговые показатели? (укр.)
Гибридная война на то и гибридная, что она выигрывается не столько на фронте, сколько в тылу. В этой войне оружие врага – ненависть.
Ни разведение, ни отвод войск не способны обеспечить мир. По крайней мере, справедливый мир. А несправедливый мир – это шаг к новой войне. Что делать? (укр.)