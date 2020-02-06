Аккаунт політика в Facebook не лише ще один майданчик розповсюдження його ідей. Зараз він один із важливих елементів ілюстрації популярності.

Півтора роки тому ключові претенденти на президентське крісло мірялися аудиторіями акаунтів в Fb. Тепер міряються популярністю своїх дописів. Кількість залученості під постом (вподобання, поширення, коментарі), тональність коментарів та цитованість допису в ЗМІ і його поширення серед ЛОМів (з російської "лидеры общественного мнения").

Я проаналізувала вісім Facebook-сторінок українських політиків, щоб показати, чи реальна ця популярність. Чи все-таки це інструмент маніпуляції?

Для цього варто звернути увагу на:

Динаміку залученості. Маркер штучності – надмірна залученість в першу годину після виходу поста;

Структуру залученості. Маркер штучності – велика питома вага коментарів та шерів, особливо в першу годину;

Аудиторію. Маркер штучності – боти;

Меседжі, які поширюють в коментарях. Маркер штучності – відверта підтримка чи хейт з однорідними меседжами.

Сторінки аналізувалися протягом січня 2020. За цей період лише Петро Порошенко запускав рекламну підтримку в соцмережі (дані Facebook Ad Library). Він промотував 13 постів. На 12 дописів він витратив майже $3000. Приблизно така ж сума пішла на промо посту із його новорічним привітанням.

На популярність нових постів у Facebook впливають попередні активності. Тому я перевірила, чи запускали в рекламу дописи протягом грудня 2019. Картина не змінилася. Реклама була лише у Петра Порошенка. Інші політики в цей період не запускали рекламу в соцмережі. Тому популярність їхніх дописів або органічна (реальна реакція користувачів Fb), або штучна. Та й з Порошенком все неоднозначно.

Щоб не перевантажувати текст скріншотами – всі вони за цим посиланням.

Володимир Зеленський

У сторінок Володимира Зеленського та акаунту Офісу президента схожий контент і спосіб його розповсюдження. Тому аналізувала їх разом.

В середньому допис Зеленського набирає понад 8 тисяч залучень (лайки, коменти, репости), у ОП – 3 тисячі. Пости з важливими для ОПУ меседжами популярніші в понад 2 рази.

Проте значна частина залученості виникає в перші години після виходу допису. А у важливіших постів – у перші хвилини. В першу годину відбувається понад 30% загальної залученості. Як правило, саме в цій частині більше всього ботів (штучно створених акаунтів), які підтримують президента.

Чим далі від виходу поста, тим більша кількість ботів-опонентів. Їхнє завдання – виграти битву в коментарях, щоб кожен, хто їх прочитає, бачив несприйняття президента.

Меседжі "своїх" достатньо однорідні: "Не чіпайте", "дайте працювати". Коментарі "опозиції" більш різноманітні: від порівнянь із Януковичем та звинувачень у здачі країни, до тарифів та розпродажу землі. Критика президента вигідна різним групам впливу.

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Лайки та поширення – це пріоритет прихильників та ботів, які підтримують президента. Чим більша залученість, тим більша аудиторія бачить пост. Якщо боти нормальні, мають свою аудиторію, та взаємодіють з нею.

Я проаналізувала 100 випадкових акаунтів, які взаємодіють з дописами про президента. Ось три найбільш поширені групи:

Порожні акаунти-боти. Це просто заведена сторінка. Ні друзів. Ні своїх дописів. Нічого.

Боти середньої якості. Шаблонізована аватарка. Такі ж пости без залученості. Сотня-дві друзів. Взаємодія таких ботів з постом або взагалі не додає йому охоплення, або додає одиниці.

Занедбані акаунти людей. Вони схожі на попередній тип. Проте, хоча й належать живим людям, не збільшують охоплення посту своєю взаємодією з ним.

Цифри популярності, які ми бачимо під постами, є нічим іншим як просто цифрами. Вони дуже рідко підкріплені реальною підтримкою чи реальною ненавистю.

Загалом у Facebook незгода з Зеленським звучить зі сторінок сотень реальних лідерів думок, з широкою аудиторією. Але основний рупор президента говорить надто тихо. Заважає димова завіса з ботів. Це одна з причин тотальної поразки комунікації Зеленського в Facebook.

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Петро Порошенко

Зеленський нівелює все, зроблене Порошенком. Це явно не розповсюджується на роботу в Facebook. Все вищеописане повторюється на сторінці Петра Порошенка, яка була такою ще задовго до Зеленського.

Зайшовши на сторінку експрезидента важко зрозуміти, що він вже не президент. Всі показники залученості показують всенародну любов. Так само, як у Зеленського, понад 8 тисяч лайків, шерів та коментарів під звичайними постами та набагато більше під ключовими. І це при різних аудиторіях: аудиторія сторінки Зеленського 1+ млн, Порошенка – 2+ млн, Офісу президента – 500+ тис.

Так само, пости дуже популярні в перші години. Цікавий приклад з постом-привітанням дружини з Днем народження. Він був опублікований о 8 ранку в суботу та за 2 години набрав понад 26 тис залучень. На рекламу його поставили лише згодом, та й то вона не могла б дати такий результат за короткий період.

Саме в цій оперативній залученості найбільше штучної підтримки.

Потім починаються батли в коментарях. Меседжі, звісно, протилежні. "От це був президент", "тільки на нього надія", "мудрий". Від опонентів – "партія війни", "розікрав країну".

Єдина відмінність – якість ботів гірша за тих, які підтримують чинного президента, а їхня частка – значно вища. За часів президентської каденції якість ботів Порошенка була кращою, як і ефективність їхньої роботи з розповсюдження інформації.

Юлія Тимошенко

А от Юлія Тимошенко в Facebook вже не та. Від її агресивної кампанії півторарічної давнини не лишилося й сліду. Зараз це швидше підтримка, щоб не втратити лице. Помітно, що поле битви за популярність для неї це вже не Fb.

Тепер пости виходят навіть не щодня. Незмінним залишився підхід у їх популяризації. Боти були і є. Просто їх стало менше, хоча питома вага залишилася стабільно високою.

Середнє залучення під постом не перевищує 3 тисячі. Особливої гонитви за першими годинами немає. Проте ключові пости підсилюються.

Так пост-реакція на "продайте собаку, заплатіть за комуналку" за перші 5 годин набрав понад 9 тисяч залучень і це без реклами. При цьому кількість коментарів та поширень була рівною (по 2,2 тисячі), а в своїй сумі вони майже зрівнялися з кількістю лайків (4,9 тисячі). Аномальна структура для Fb. Особливо в перші години.

У Тимошенко в онлайні також є ядро прихильників. Невелике, проте стабільне. Вони вигідно виділяються під постами з невеликою залученістю. Їхня питома вага співмірна зі штучними акаунтами. На ключових постах вони поступаються ботам.

Проте переважна більшість акаунтів прихильників Тимошенков Fb занедбані й не додають охоплення дописам, з якими взаємодіють.

Якість ботів співмірна з тими, які працюють під постами Зеленського та Порошенка.

Дмитро Разумков, Олексій Гончарук

Це зменшені версії моделі роботи з офіційними сторінками Зеленського. Середня залученість – понад 1 тисяча. Проте якість залученості та ж сама. Не помітна гонитва за першими годинами від виходу поста. А сама розгонка не стабільна. Зберігаються акценти на ключових для Офісу президента постах.

Ситуація з коментарями така ж. Тільки меседжі в більш предметній площині.

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Юрій Бойко та колишні регіонали

Юрій Бойко порівняно нещодавно з'явився в Facebook. Проте взяв на озброєння перевірені технології створення штучної популярності. Прочитавши дописи ботів, здається, що в України є лише один спаситель і ім'я йому Юрій Бойко. Його ж називають "наш президент". Традиційно присутня проросійська риторика. В коментарях опонентів її мало.

Аномальної залученості під постами немає (в середньому до 1 тисячі). Проте акаунти, які її створюють, або погані боти, або люди з занедбаними акаунтами.

У виборчий період активними в Fb були Олександр Вілкул та Євгеній Мураєв. Після виборів їхня активність пішла на спад і зараз мінімальна.

Святослав Вакарчук

Роль ботів у його популярності менша. Проте вони теж присутні. І створюють значну частку залученості. Деякі мають брендові аватарки з рамками "Думай" / "Не однаково мені". Такі ж, у значно більшій кількості, трапляються в Порошенка.

У Вакарчука найбільше питома вага в залученості проактивної аудиторії Fb. Проте вона не перевищує 20%.

Залученість під постами незначна. При значній аудиторії в 200 тисяч пост може набирати як 500 взаємодій, так і тисячі. Активність у коментарях ботів опонентів мінімальна. Домінують слова підтримки та критика млявої позиції.

Топові політики так і не навчилися працювати з Facebook. А чинний президент просто втратив те, що в нього добре виходило під час виборчої кампанії.

Відсутність вміння вони маскують за штучною ширмою з ботів, яка має переконати нас в їхній популярності. Включити "стадний інстинкт". Переконати менш прискіпливо ставитися до суті. Тисячі погодилися, й ти не думай.

Щоб цього не відбулося, перед тим, як вірити інформації в пості політика, подивіться чи популяризується він ботами. Якщо так, то треба прискіпливо перевіряти інформацію, аналізувати її в контексті. Сумніватися й не робити поспішних дій.

Пам'ятайте, якщо ви виявили "штучний слід", і вам закортіло відразу про це сказати, не взаємодійте (лайк, поширення, коментар) для цього з постом політика. Тим самим ви його розповсюджуєте. Хочете продемонструвати своє ставлення, напишіть свій пост чи просто ігноруйте маніпуляцію.

У гонитві за гарантованою, проте штучною популярністю, політики втрачають останню довіру. Примушуючи сумніватися у кожному їхньому слові.

Оксана Мороз, для УП

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