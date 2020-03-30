Церква з Тобою! Звернення Блаженнійшого Митрополита Епіфанія до вірян

Дорогі брати і сестри!

Вже понад два тижні ми з вами, разом з усім світом, проходимо випробування пандемією і карантином.

Комусь ці випробування долати легше, комусь – складніше, а комусь – просто нестерпно.

Будьмо відвертими, життя більшості з нас ще донедавна – це надзвичайна зайнятість, планування на майбутнє та повсякденні турботи.

Карантин ніби ставить на паузу всі ці речі.

Та не впадаймо у відчай. Бог і Його Церква – з вами.

Подивімося на час карантину як на час можливостей, які дає нам Господь.

Залишившись на самоті чи у вузькому колі найрідніших людей, ми маємо сьогодні змогу переосмислити прості, як здавалося раніше, речі – цінність особистого спілкування, можливість відвідування храму, дієвість щирої молитви, вагу дружніх зустрічей, тепло родинних святкувань чи подорожі.

Згадаймо, як в шаленому вирі подій ми звикли відтерміновувати те, що насправді неможливо відкласти на потім – лише втратити. Живімо цими митями сьогодні.

Проявіть турботу про своїх рідних та ближніх, сказавши їм: "Я тебе люблю. Я – поруч, я молюсь за тебе".

У цих словах ми розділяємо я і ти, але стаємо єдиними, завдяки "люблю".

Ці слова, як, можливо, ніколи раніше, набувають особливого значення, бо проникають не лише в серце ближнього, а й зігрівають своїм теплом увесь світ, адже Бог є Любов.

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"Моліться один за одного, щоб вам зцілитися; бо багато може щира молитва праведного", – пише в своєму посланні апостол Яків.

Пам'ятаймо, нас єднають, в першу чергу, не тільки стіни храму, а віра в Бога та молитва – за всіх і за кожного, за Україну.

Бережімо одне одного й молімося.

Церква – з тобою!

Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної Церкви України

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