Впервые в храмах ПЦУ Пасха – без многолюдного и личного присутствия мирян

114 просмотров
Среда, 15 апреля 2020, 20:10
Митрополит Епифаний
Предстоятель Православной Церкви Украины

Вперше у храмах Православної Церкви України звершуватимуться великодні богослужіння без велелюдної та особистої присутності мирян. 

Однак літургійна молитва не переривається – тому що у час важких випробувань Церква не може і не має права зупинити своє служіння. 

Ми всі – ієрархи, священство та миряни – несемо тягарі один одного і саме тепер на кожного з нас покладається особливий обов'язок бути вірними Богові, бути християнами не лише за фактом хрещення та іменуванням, але на ділі, подаючи вірою і добрими справами приклад іншим: "Виправдавшись вiрою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Iсуса Христа, через Якого вiрою i одержали доступ до тiєї благодатi, в якiй стоїмо i хвалимось надiєю слави Божої" (Рим. 5: 1-2).

Фізично ми не можемо бути поряд у цей Великдень, проте робимо усе, щоб кожен з вірних Православної Церкви України зустрів це свято з відчуттям турботи, духовного єднання та миру в душі. 

Більшість із вас мають залишитися цього дня у своїх оселях, і кожен на своєму місці продовжити підносити свою молитву, звершуючи служіння Богу і людям попри тягар зовнішніх обмежень. 

Залишаючись на свято Воскресіння Господнього вдома і переглядаючи богослужіння онлайн, пам'ятайте, що ваша родина – це мала Церква, а ваш дім – малий храм Божий. Наповніть глибиною, сенсом і величчю свята свої оселі, адже любов і благодать Божа ширяться та діють всюди.

Не варто сприймати трансляцію Пасхального богослужіння чи інших служб як видовище чи розвагу. 

Кожен вірний, хто перебуває у час богослужіння вдома, нехай слухає трансляцію і звершує молитву перед іконою, перебуваючи у домі як у храмі, додержуючи звичайних правил участі у храмовому богослужінні. 

Організуйте вдома власний молитовний куточок з іконами, Біблією, лампадкою та молитовником, приділяйте більшу увагу особистій молитві вранці, ввечері та впродовж дня, читанню духовно-повчальних книг, настанов та проповідей. 

Підготуйтеся до світлого і величного свята Воскресіння Христового, щоб зустріти його з чистими і благими помислами, відкритим і вдячним серцем, готовим прийняти Воскреслого Спасителя.

Наша особиста молитва – це щоразу зустріч із Богом, унікальна і сповнена одкровень, якщо ми звершуємо її належним чином. Вона має бути не лише даниною традиції, а й спонуканням до переосмислення свого життя: чи цінував я кожну його мить, чи виконував Заповіді Божі, чи був щирим щомиті, коли промовляв слова молитви? 

Готуючись до Христового Воскресіння, ми дотримуємося посту та посилено молимося – для того, щоби усією спільнотою увійти в духовне єднання з Господом чистими і зміцнілими. 

Тож нехай наша великодня молитва буде свідченням сили нашої віри та всеосяжної Господньої любові в нашому житті: "Нi смерть, нi життя, нi ангели, нi початки, нi сили, нi теперiшнє, нi майбутнє, нi висота, нi глибина, анi iнше яке створiння не зможе вiдлучити нас вiд любови Божої, що в Христi Iсусi, Господi нашому" (Рим. 8: 38-39).

Митрополит Епіфаній

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Митрополита Епіфанія

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: религия церковь


powered by lun.ua
Материалы по теме
В годовщину пожара в Нотр-Даме его большой колокол вновь зазвонит 15 апреля 2020, 18:38
Во Львове массово тестируют священников на коронавирус 13 апреля 2020, 19:18
Папа Римский в Пасхальной проповеди назвал эпидемию самыми темными временами 12 апреля 2020, 12:12
Митрополит Епифаний
Обращение к украинскому обществу: Украина должна защищать себя от агрессии
Все колонки автора

Колонки

Митрополит Епифаний Впервые в храмах ПЦУ Пасха – без многолюдного и личного присутствия мирян
Физически мы не можем быть рядом на эту Пасху, но делаем все, чтобы каждый из верных Православной Церкви Украины встретил этот праздник с ощущением заботы, духовного единения и мира в душе. (укр.)
Сергей Дмитриев Как сэкономить около $7 миллионов на лекарствах от ВИЧ
Времени на размышления нет. Вследствие систематического нарушения графиков поставок с октября возникает дефицит АРТ-препаратов. (укр.)
Вадим Федорчук Как во время карантина не стать жертвой интернет-мошенников
Минимальная уверенность в завтрашнем дне сменилась страхом и паникой: на какие деньги содержать свою семью? В первую очередь в голову приходит идея продажи ценных вещей. Что следует знать, размещая в интернете свое объявление о продаже? (укр.)
Александр Молотай Соревнования патентов во время войны с коронавирусом
Какие особенности осуществления патентных прав в чрезвычайных ситуациях в Украине? (укр.)
Анна Паленчук Где бонус за доброту? Или как у молодых кинематографистов отобрали грант от Зеленского
Президенты меняются, а шанс у молодых кинематографистов реализовать свой талант, должен оставаться, несмотря на кризисы, смены власти и новые волны мыслей. (укр.)
Сергей Мокренюк Российская армия не ждет, она уже работает с украинскими детьми на временно оккупированных территориях
По разным оценкам, сегодня в оккупации проживает не меньше 1 миллиона детей, граждан Украины, более чем 400 тысяч из которых – школьники. Ежегодно только в Крыму приблизительно 10-12 тысяч детей заканчивают школу и около 9 тысяч – на оккупированной части Донбасса. Тем временем государство Украина до сих пор мало что делает для защиты прав детей и молодежи оккупированных территорий. (укр.)
Александр Домбровский "Зеленая" генерация: рецепты выздоровления энергосистемы
Развитие "зеленой" генерации создает определенные проблемы, но ее стагнация приведет к деградации энергетической системы Украины. (укр.)