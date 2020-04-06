Мене звати Натан Щаранський. Я народився у 1948 році в СРСР.

У віці 29 років я був заарештований за сіоністську діяльність та засуджений до тюремного ув'язнення.

Я відсидів у тюрмі 9 років. Половину з них я провів в ізоляції, а 405 днів – в одиночній камері.

Так що я знаю, як виживати в ізоляції. І я хочу дати вам п'ять важливих порад.

Порада перша. Чому ви опинилися в ізоляції? Кожного дня нагадуйте собі про це.

Я кожного дня нагадував собі, що я солдат, і в мене є своя місія. І ви нагадуйте собі про те, що сьогодні увесь Всесвіт веде війну, і у вас є тут своя місія. Тому багато що буде залежати від того, як ви будете себе вести.

Порада друга. Не розраховуйте, що це все швидко закінчиться. Це не вам вирішувати. Марні сподівання тільки розчаровують та підривають силу духа.

Коли я знаходився у тюрмі, я розумів, що ніяк не можу вплинути на те, коли мене звільнять. Тим не менш, від мене залежало, залишатися вільним чи ні.

Плануйте тільки те, що залежить від вас. Наприклад, "протягом наступних трьох днів я хочу прочитати книгу, яку хотів прочитати вже давно".

Тоді ви будете відчувати, що контролюєте своє життя.

Порада третя. Ніколи не забувайте про почуття гумору.

Мені подобалося висміювати тюремних наглядачів. Адже поки я жартую над ними чи над собою, я вільна людина.

Ось, наприклад, щойно мені надіслали такий жарт: через багаточисельні звернення МОЗ хоче повідомити, що скасовуються лише заплановані весілля, статус шлюбних пар не змінюється.

Порада четверта: Згадайте, яке захоплення завжди підніме вам настрій.

Моє хобі – це шахи. Я можу грати в шахи без дошки, у голові. Але вам не обов'язково грати в шахи у голові. Ви можете зіграти партію із дошкою або заспівати. Нарешті у вас є час насолодитися життям.

Порада п'ята: Ніколи не забувайте, що ми єдиний народ. Відчуйте цей зв'язок.

Швидкого одужання всім хворим! Разом ми зможемо це подолати.

Натан Щаранський, спеціально для УП

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