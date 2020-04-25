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Коронавирус: ВОЗ предостерегает от выдачи "иммунных паспортов" выздоровевшим

Суббота, 25 апреля 2020, 17:07
Коронавирус: ВОЗ предостерегает от выдачи иммунных паспортов выздоровевшим

Всемирная организация здравоохранения предостерегает власти от выдачи так называемых паспортов иммунитета гражданам, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Источник: заявление ВОЗ

Детали: Правительства некоторых стран считают, что наличие антител к коронавирусу может быть основой для выдачи перенесшим заболевание так называемых "имунных паспортов" или "сертификатов об отсутствии риска". Такие документы могли бы дать их владельцам права не придерживаться карантинных ограничений.

При этом эксперты ВОЗ отмечают, что не существует свидетельств, что выздоровевшие имеют иммунитет к вирусу. Таким образом, использование "иммунных паспортов" может увеличить риски дальнейшего распространения коронавируса.

Дословно: "На данный момент нет доказательств, что люди, переболевшие Covid-19, и имеющие антитела к этой болезни, защищены от повторного заражения".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: За сутки 24 апреля в Украине выявлено 478 случаев COVID-19, с начала эпидемии – 8125 случаев.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинэпидемияздоровье
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