Поликлиники откроем, как только позволит эпидемиологическая ситуация – Степанов

Министерство здравоохранения откроет поликлиники, когда эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 пойдет на спад.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге

Прямая речь: "Согласно ограничений, которые были введены с карантином, у нас на сегодня предоставляется только ургентная (неотложная – ред.) медицинская помощь. То, что касается плановых обследований в медицинских учреждениях, приема в поликлиниках – они сейчас невозможны.

Но мы понимаем, что есть запрос от граждан Украины. Как только позволит наша эпидемиологическая ситуация открыть поликлиники, мы сразу это сделаем.

Мы каждый день мониторим ситуацию, анализируем ситуацию. Как только это будет разрешено в разрезе смягчения карантинных мероприятий, сразу это будет сделано"

Другие подробности: Степанова также спросили, какие органы будут контролировать соблюдение карантинных мероприятий на продовольственных рынках, которые планируется открыть, – министр ответил, что основная в этом Госпродпотребслужба. Также она сможет закрывать рынки-нарушители.