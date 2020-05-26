Дикая ситуация в полиции Кагарлыка опять подняла вопрос об эффективности реформы полиции. Полицейские прямо в райотделе пытали и насиловали свидетельницу по делу о краже.

Соцсети забиты советами "экспертов", которые вчера комментировали падение цен на нефть, а сегодня взялись за реформу полиции. Возмущение людей понятно. События шокируют, вызывают злость и осуждение, но разве это в первый раз? И какие выводы сделаны, чтобы хотя бы постараться избежать подобных ЧП?

Причем, уверен, что полиция извлекла уроки из предыдущих похожих ситуаций и не будет в этот раз пытаться "замять" и "порешать". Только полное содействие. Только быстрое и непредвзятое расследование. Только жесткое наказание.

Но есть одна большая проблема. Общее недоверие к власти и правоохранительным органам сразу ставит под сомнение объективность всех силовых структур в глазах общества. И полиции, и ГБР придется приложить немало сил, чтобы в их открытость и заинтересованность в справедливости действительно поверили люди.

Многие принялись всерьез обсуждать реформу полиции, пытаясь понять, что пошло не так. Но о какой реформе речь? О появлении новой патрульной полиции? Так этот перформанс все давно оценили. Не самая плохая идея, как всегда в нашей стране, споткнулась о реализацию. А вся остальная реформа заключается в переименовании милиции в полицию, с ворохом старых проблем, неэффективностью, гонкой за показателями и постоянным оттоком опытных кадров.

Если взглянуть в штатное расписание, то вроде бы все на месте. Есть служба психологов, чтоб не допустить в стройные ряды полиции неадекватов и помочь бороться с профдеформацией, есть и подразделения внутренней безопасности, задача которых выявлять злоупотребления и преступления самих сотрудников полиции.

И отчет нам недавно показали о растущем доверии, и статистика по раскрываемости тоже вроде неплохая. Но жонглирование цифрами – это навык, которым украинские чиновники (не только системы МВД) овладели давно и в совершенстве, а к реальной жизни это не имеет никакого отношения.

И подобные ЧП сразу вскрывают все язвы системы. Причем из-за пары подонков тень сразу ложится на всю полицию в целом. Хотя при всех многочисленных проблемах, это единственная правоохранительная структура, которая пока еще хоть как-то работает.

Критиковать легко, но кто скажет, что именно делать?

Увеличить зарплату? Но за счет какого финансирования? Да и до какого уровня? Где тот порог, который поможет преодолеть коррупцию?

Усилить контроль при отборе в полицию? Так кого тогда набирать при таком низком уровне зарплат? Ведь и так некомплект в той же патрульной полиции 30%.

Усилить внутренний контроль? Так тогда станут хуже показатели, ведь часто полиция ходит по краю, пытаясь улучшить статистику или раскрывая преступления на грани законных методов или уже за ней.

Нет никакого универсального рецепта реформы полиции. Хоты бы потому, что она не заключается только в финансировании или только в организации работы. Это огромный комплекс мероприятий: отбор кадров, их подготовка, система мотивации, жесткий и не коррумпированный контроль, постоянное повышение квалификации, отсутствии политизированности, и конечно же, наличие доверия людей. Не может быть здоровой полиции в больном обществе, где нет самого главного – уважения к закону. Ведь порядок – это не строгость законов, это неотвратимость наказания. Давайте честно себя спросим – оно у нас есть?

Не знаю ни одной страны, в которой полицию бы любили, но знаю много тех, где ей доверяют. Притом, что дискуссия о жестокости полицейских – вечная тема всех мировых СМИ. Подавление протестов, необоснованные убийства при задержаниях, издевательства – все это есть даже в самых благополучных странах. Но есть и реальная ответственность, а значит доверие к Системе в целом. Где кроме полиции, не подвергается сомнениям самостоятельность и объективность ни прокуратуры, ни суда.

О реформах сможем говорить только в одном случае, когда правоохранительные органы станут действительно независимы от политической конъюнктуры и займутся своими прямыми обязанностями, смогут получать достаточное финансирование и будут иметь хотя бы среднесрочную реальную программу изменений.

Для начала достаточно просто действовать по закону. Сперва это вызовет жесткое неприятие в обществе, где никто не привык нести реальную ответственность, и модель заработает только когда выражение "закон один для всех", перестанет быть предвыборным лозунгом, а станет реальностью.

Сколько на это понадобится времени? Минимум лет 15. И это если начинать уже сейчас. А пока формула "подчиняйся, потом обжалуй" воспринимается только с горькой иронией. И всем понятно почему.

Сергей Бурлаков, для УП

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