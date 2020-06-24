Что такое "безопасная реинтеграция" и почему это важно для Украины

1049 просмотров
Среда, 24 июня 2020, 16:00
Владимир Лупаций
политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции"

Останнім часом було декілька важливих виступів, в яких вживалося поняття "безпечна реінтеграція".

Поштовх дав президент Володимир Зеленський. На "Форумі єдності" у Маріуполі торік він сказав, що в Україні має з'явитися стратегія безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій.  

Буквально нещодавно віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков підтвердив, що реінтеграція має бути безпечною. У сенсі, що "будь-яке звільнення територій і їх повернення можливе тільки при відсутності ризиків для територіальної цілісності України щодо втрати її суверенітету".

В унісон у своєму інтерв'ю говорить директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко. На його думку, зараз "головне завдання: 1) припинити бойові дії і 2) поступово рухатися шляхом безпечної реінтеграції".

Зазначу, сама ідея і термін "безпечна реінтеграція" вже декілька років просувається українськими експертами, об'єднаними у рамках Національної платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію".

Звісно, добре, що і влада, і суспільство намагаються говорити однією мовою та формулювати стратегічні пріоритети політики реінтеграції. Кажу це щиро. Однак є одне важливе "але". Щоб сам термін не перетворився на нове політичне кліше або політичну метафору, потрібно наповнити його змістом. Зробити це можна лише завдяки інклюзивному діалогу – влади, експертів і суспільства.

Отже, ціль визначена – "повернення тимчасово окупованих територій", принципи теж – "на умовах, які не загрожуватимуть територіальній цілісності і не провокуватимуть внутрішніх розколів". Настав час зробити наступний крок – підготувати власну дорожню карту на шляху до стійкого миру.

З чого варто почати?

Зміст "безпечної реінтеграції" має складатися щонайменше з чотирьох вимірів.

Перший вимір – ключові пріоритети та проактивна політика.

Чи зможемо ми синхронізувати три треки – досягнення формули врегулювання конфлікту, трек реінтеграції тимчасово окупованих територій і трек загальнонаціональної єдності? І зробити так, щоб усі органи влади працювали як одне ціле?

Чи здатна Україна перейти до проактивної політики у Мінському процесі? Особливо після того, як наші представники зробили низку тактичних кроків.

На мою думку, здатна. Мало того, саме зараз є нагода запропонувати українську формулу корекції Мінських угод. Особливо після слів Ангели Меркель, що Мінські угоди не є "скам'янілим документом".

Читайте також: Безпечна реінтеграція Донбасу: як знову навчитися довіряти один одному?

Перехідне правосуддя: перед деокупацією чи після?

За таких умов ніхто не може заборонити Україні підготувати та надати пакет пропозицій, умовний "Мінськ плюс". Це допомогло б зняти багато питань до цих угод. 

Ще один важливий пріоритет – пакет першочергових заходів для повноцінної реінтеграції підконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Як мінімізувати ризики на прифронтових територіях? З чого починати?

Як і якими засобами повертати Крим?

Питання непрості, особливо з огляду на обмеженість ресурсів, пандемію і падіння економіки.

Другий вимір – принципи безпечної реінтеграції в контексті існуючих ризиків.

Спробую назвати кілька принципів:

  • реінтеграція тимчасово окупованих територій ОРДЛО за умови недопущення "імпорту нестабільності та правового свавілля" в Україну;
  • створення надійних бар'єрів для проникнення на територію України незаконних збройних формувань, міжнародних злочинних та терористичних груп з ТОТ;
  • відновлення єдиного культурного та гуманітарного простору, але без розповсюдження на територію України ідеології російського іредентизму та будь-яких форм українофобії, ксенофобії і релігійного фундаменталізму;
  • поетапне відновлення єдиного економічного простору, але за умови мінімізації ризику поширення мародерської моделі економіки, соціальної нестабільності, потоків контрабанди та наркотрафіку з ТОТ;
  • визначення моделі взаємодії з РФ на перехідний період, поки не буде відновлено територіальну цілісність України.

Кожен з цих принципів – тема для окремої дискусії. Але нам потрібно детально пройтися по кожному пункту, не замовчувати, сподіваючись, що хтось зробить нашу домашню роботу.

Третій вимір – особливості здійснення місцевого самоврядування ОРДЛО.

В Україні багато розмов про "особливий статус". В контексті давати цей статус тимчасово окупованим територіям чи ні. Ці розмови варто перевести у площину професійної дискусії.

Передусім хочу нагадати про примат Конституції України. Відтак особливий правовий статус місцевого самоврядування в ОРДЛО є похідним від норм чинної Конституції та законодавства України.

Крім того, потрібно чітко задекларувати, що особливий статус місцевого самоврядування в ОРДЛО не може бути результатом поділу та делегування суверенітету української держави, але може бути продуктом делегування окремих державних функцій управління органам місцевого самоврядування. Тобто, "так" принципу делегування, "ні" – політичному самовизначенню.

Сам особливий статус місцевого самоврядування в ОРДЛО може набути чинності за умови попереднього саморозпуску самопроголошених та невизнаних органів влади на тимчасово окупованих територіях.

Реклама:

Ще одна обов'язкова умова – гарантії безпечної репатріації (повернення) додому вимушених переселенців, які втікли від війни і переслідувань на підконтрольну територію.

Нарешті четвертий вимір дискусії стосується етапів "безпечної реінтеграції".

Безпечна реінтеграція – не одноразова дія, а процес. Відтак необхідно передбачити перехідний період та визначити цілу низку етапів, які необхідно пройти перш, ніж будуть досягнуті кінцеві цілі. Умовно, можна говорити про п'ять етапів, кожен з яких передбачає підготовчу роботу:

1. Завершення збройної фази конфлікту та політичне врегулювання

Визначальним для першої фази є стійке припинення вогню та вихід переговорного процесу на Угоду про міжнародно-правову (політичну) формулу врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Незалежно від того, якою буде остаточна формула політичного врегулювання, зберігається низка проблем, яких не оминути:

  • забезпечення міжнародного моніторингу сталого припинення вогню;
  • розведення, відведення, формування зон безпеки;
  • започаткування процесів демілітаризації та роззброєння в регіоні;
  • програми гуманітарного розмінування;

2. Перехідна модель управління та пошук української формули перехідного правосуддя

Досягнення безпекових передумов відкриває шлях до наступної фази  безпечної реінтеграції, яка стосується таких напрямків, як:

  • запровадження тимчасової моделі управління (міжнародна миротворча місія або тимчасова воєнно-цивільна адміністрація) та запровадження режиму перехідного правосуддя (українська формула перехідного правосуддя);
  • заходи довіри, діалог про відновлення системи соціальних комунікацій, зупинка деградації та розпаду структур соціального порядку в ОРДЛО;
  • розгортання державної програми по створенню регіональної мережі центрів прогнозування, запобігання конфліктам та забезпечення режиму "мирного співіснування";

3. Економічне відновлення та розвиток, інфраструктурна реінтеграція

Окремої уваги вимагає питання пошуку моделі та джерела фінансування економічного відновлення. Попри відсутність ясності щодо політичного врегулювання, дискусію з цього питання, зокрема з міжнародними партнерами та донорами, потрібно розпочинати вже сьогодні. Крім того, необхідно зробити критичні висновки з досвіду економічного відновлення підконтрольних територій Донецької та Луганської області та виробити бачення з питань:  

  • економічного відновлення та подолання руйнівних наслідків для економічної інфраструктури ОРДЛО;
  • синхронізації роботи інфраструктури життєзабезпечення між територіями Луганської та Донецької області, які були тимчасово розділені;
  • запуск механізмів залучення ресурсів від міжнародних донорів (донорська конференція), національних та міжнародних інвесторів,

4. Стабілізація, децентралізація, відновлення самоврядування

Перехід до режиму стабілізації передбачає обговорення ширшого спектра проблем:  

  • Як забезпечити перехід від "відновлювального зростання" до безпечного розвитку;
  • Якою може бути модель делегування повноважень в рамках децентралізації та поетапного відновлення самоврядування;
  • Як позбутися недооцінки важливості комплексу заходів у сфері соціальної згуртованості, інформаційної реінтеграції та розбудови сталого миру.

5. Безпечна реінтеграція

Власне безпечна реінтеграція передбачає успішне проходження всіх фаз перехідного періоду та вихід на завершальну фазу реінтеграції, яка дозволить:

  • Здійснити перехід до системної реінтеграції – посилення міжрегіональної кооперації з іншими регіонами України та розвиток нової регіональної ідентичності;
  • Забезпечити остаточне входження постраждалих районів в єдиний економічний, політичний, адміністративно-територіальний та соціокультурний простір України.

Як ми бачимо, напрямків для роботи більше, ніж достатньо. І по кожному потрібна структурована дискусія, а далі – результат у вигляді державної політики, фінансування, окремих заходів. Зробивши це, ми суттєво наблизимося вирішення однієї з ключових проблем сучасної України – встановлення миру і посилення стійкості до зовнішніх та внутрішніх викликів.

За великим рахунком, Україні потрібен не компроміс. Україні потрібен систематичний та структурований національний діалог та консенсус по всьому спектру питань врегулювання збройного конфлікту з РФ, а також у питаннях реінтеграції підконтрольних територій та політично прийнятної формули повернення ОРДЛО до складу України.

Володимир Лупацій, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Темы: ОРДЛО реинтеграция Донбасса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Материалы по теме
Зеленский хочет отменить ВНО для выпускников из ОРДЛО 22 июня 2020, 13:58
Оккупанты блокируют доступ в ОРДЛО, мужчина замаскировал посылку плакатом "Осторожно мины" 15 июня 2020, 14:54
Оккупанты пятые сутки не пускают людей через КПВВ "Марьинка" 14 июня 2020, 22:08
Владимир Лупаций
Вицепремьер по реинтеграции и новая институциональная архитектура
Все колонки автора

Колонки

Роберт Лорян Информационная изоляция Донбасса или Еще один "грех" Facebook
Почему невозможно таргетировать рекламу в соцсетях по всей Украине (укр.).
Александр Салиженко ̶Н̶е̶ для прессы. Почему Раде следует восстановить прозрачность
Елена Щербан Как Банковая планирует дальше блокировать назначение Клименко руководителем САП
Руководство страны может попытаться использовать ручную комиссию сейчас, затянув назначение Клименко на несколько месяцев и переиграть уже даже утвержденные результаты (укр.).
Ирина Кобец Кредиты и ипотека во время войны
Как государство поддерживает тех, у кого есть кредиты в банках и что делать, чтобы не допустить массового банкротства после войны? (укр.)
Дарья Лазарева Зеленое восстановление транспорта: удобно для людей
Какие принципы следует учесть при восстановлении городов, чтобы улучшить систему общественного транспорта? (укр.)
Алексей Соболев Запустите малую приватизацию в условиях войны. Что для этого нужно?
Зачем возобновлять процесс приватизации во время войны? (укр.)
Алексей Макеев Оккупанты воруют украинское зерно: поименный список мародеров
Кто помогает вывозить и какие компании покупают у россиян украденное украинское зерно? (укр.)