Великобритания и Украина: Новые возможности сотрудничества

У час, коли Україна збирається відзначати 29-ту річницю своєї незалежності, ми спостерігаємо якісні зміни у відносинах між нашими великими країнами.

Наші країни завжди поділяли спільні цінності: прихильність до демократії, віра у справедливість та відданість міжнародній стабільності. Це те, що я спостерігав під час трьох своїх візитів в Україну на посаді міністра.

Я знаю, що в час зростання наших спільних загроз, ми продовжуватимемо працювати в атмосфері солідарності та дружби.

Ось чому цього тижня у Києві, я радий оголосити про низку заходів, які мають вивести наші відносини на наступний рівень.

По-перше, ми допомагаємо прискорити реформування українських військових установ завдяки нашій новій "Ініціативі з морської підготовки". Вона дозволить нашим країнам спільно розвивати нову школу військових водолазів, а також покращити можливості з планування та логістики. Інші країни теж візьмуть участь у цій ініціативі.

Канада, Данія та Швеція надаватимуть додаткову підтримку та тренування в ремонті пошкоджень, пожежогасінні, тактичній навігації та спостереженні за морською обстановкою. Також ми будемо тісно співпрацювати зі США, оскільки наша ініціатива доповнює їхні власні заходи.

На додачу, восени до регіону повернуться кораблі Королівських ВМС, які відвідають українські порти та проведуть тренування спільно з ВМС ЗС України.

Мій візит відбувається на тлі проведення в Британії найдетальнішого перегляду зовнішньої політики, політики безпеки, оборони та розвитку з часу завершення "холодної війни".

Центральним у ньому буде постійне зобов’язання Великої Британії захищати демократію у всьому світі та підтримувати наших союзників, таких як Україна.

І оскільки ми шукаємо найефективніші способи запобігти небезпекам XXI століття, досвід України може бути надзвичайно цінним в епоху постійних конфліктів.

Через шість років від початку бойових дій на Донбасі, українські ветерани, з якими я зустрічався, підтверджують, що наполегливість, терпіння та стійкість є ключовими рисами, які потрібні, коли маєш справу з державою, яка використовує кожен наявний інструмент, аби підважити свого суверенного сусіда.

Якщо ж говорити про військові реформи в Україні, то тут Велика Британія може багато чим поділитися, як з точки зору досвіду, так і експертизи світового рівня.

Разом ми підготували понад 18 000 українських військовослужбовців у всіх сферах: від медичної допомоги до знешкодження вибухових пристроїв. Ми допомогли зберегти свободу судноплавства Чорним морем. І ми допомагаємо відновлювати український флот.

Іншими словами, наше партнерство набуває нової динаміки.

Своє 29-річчя Україна зустрічає гордою у своїй незалежності, але не самотньою. І разом ми сподіваємось, що наш союз не просто відкине тінь війни з цього регіону, але й подарує всім нову надію в цю епоху невизначеності.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, спеціально для УП