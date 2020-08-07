Дело о пленках судьи Вовка: за шаг до момента, когда у украинцев может лопнуть терпение

Права і свободи людини та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3 Конституції України).

На папері все в нашій державі є: і ПРАВОохоронні органи, і ПРАВОсуддя, і дотримання ними законів. І на словах всі їхні дії – на захист прав людини.

А на практиці – дуже часто відверте насміхання можновладців, керівників правоохоронних органів та їхніх підлеглих і суддів над цими термінами і покладеними на них обов'язками держави. Прикладів безліч.

Але навіть на цьому фоні справа Окружного адміністративного суду м.Києва стоїть осібно.

Будь-які порушення правоохоронців швидко б зазнавали фіаско, якби ми мали здорову судову систему. Але привідкрита розслідуванням кримінального провадження завіса "кухні" Окружного адміністративного суду м.Києва нам показує, як "готується правосуддя і з чим його їдять".

А найгірше, що така ситуація, судячи з численних скарг на суддів до ВРП, а також в багатьох резонансних кримінальних процесах, які можуть всі спостерігати, не поодинока.

Оприлюднені (вважаю, що вимушено, як реакція на спротив розслідуванню) додаткові (вперше ще у липні 2019 року) отримані під час слідства записи розмов керівництва і суддів цього суду свідчать про відсутність у багатьох (якщо не у більшості) справах, що розглядаються цим судом, навіть натяку на правосуддя.

Ці записи показують створення організації з надання послуг "Чєго ізволітє?". Ба більше – спроби протиправного впливу на інші державні органи та гілки влади, що містить ознаки захоплення державної влади.

Тексти розмов так званих суддів викликають мороз по шкірі. Хіба таке можливо? В наш час? В європейській державі?

Здавалося б, реакція всіх відповідальних очільників держави, державних органів має бути однозначною, швидкою та різкою, розслідування та судовий розгляд оперативним, реакція Вищої ради правосуддя миттєвою та дієвою і як результат – винні покарані, у тому числі для науки іншим.

Але ні. Мовчить президент України, мовчать у більшості народні депутати, мовчать органи суддівського самоврядування і, що головне, бездіють ті органи, які зобов'язані реагувати, – Вища рада правосуддя /.../ і Генеральний прокурор, який має створити умови і забезпечити безперешкодне здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Ба більше, коли детективи та прокурори, належно виконуючи свої обов'язки, долаючи спротив, намагаються забезпечити повне та об'єктивне розслідування та вживають заходів щодо притягнення до кримінальної відповідальності причетних до злочинів осіб, керівництво прокуратури їм відверто перешкоджає і погрожує "зайнятись ними".

6 серпня на сайті "Цензор.нет" були оприлюднені аудіозаписи тиску та погроз керівником Департаменту офісу Генпрокурора на прокурорів, які беруть участь в розслідуванні цього резонансного кримінального провадження, з попередньою інформацію про виключення та позбавлення процесуальних повноважень заступника Генерального прокурора Любовича А., яким підписані підозри у провадженні про системні зловживання в ОАСК.

Це, а також тривале не погодження клопотань про обрання запобіжних заходів підозрюваним є додатковим свідченням того, що керівництво правоохоронних органів з відома та підтримки керівництва держави (або це позиція самого керівництва держави) воліє мати суди та суддів, котрі нехтують законом і займаються "політичною проституцією", а для цього використовують всі можливі незаконні механізми для перешкоджання розслідуванню.

Кричущі приклади системних умисних перешкод у розслідуванні кримінального провадження про зловживання в адмінсуді, відсутність будь-якої реакції відповідних керівників показують нам, що у переважній більшості маємо не державні органи, які стоять на захисті закону, прав та інтересів людей і держави, а якісь купки "людей за інтересами" в державних, правоохоронних органах, судах, але інтересах протиправних: власних, корупційних, інтересах політичних сил тощо.

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На підтвердження цієї тези ще і суддя Печерського районного суду м.Києва Вовк не забарився в рекордно короткі строки допомогти зацікавленим особам нищити розслідування, прийнявши за рамками своїх передбачених КПК України повноважень та перебравши функції судді ВАКС, рішення про зміну підслідності цього кримінального провадження.

Таке враження, що чиновники і судді змагаються в умінні знущатися над здоровим глуздом, хизуючись своєю безкарністю.

Постає питання: а навіщо такі посадовці, така Вища рада правосуддя, такий Генеральний прокурор, судді, які не виконують свої обов'язки і свідомо та умисно порушують закон?

Навіщо витрачаються кошти платників податків на утримання чиновників, якщо кричущі факти зловживань залишаються без реагування, а порушники закону продовжують вершити "своє правосуддя"? Лише щоб чути слова-запевнення у відданості закону і спостерігати існуючу вакханалію в судовій системі та правоохоронних органах? Де реакція президента, Верховної Ради, органів суддівського самоврядування?

Тому, на моє переконання, розслідування цього кримінального провадження та його результати, розгляд дисциплінарних проваджень щодо цих суддів мають бути маркером того, чи залишилась ще в Україні надія на справжнє правосуддя та незалежна і по-справжньому дієва прокуратура.

Інакше відсутність якісного та швидкого розслідування цих злочинів і покарання винних у їх вчиненні, а також тих, хто перешкоджає слідству, має бути останньою краплею у терпінні суспільства щодо високопосадовців, яких держава наймає і платить височенні зарплати за безкомпромісну боротьбу зі злочинами, корупцією, зокрема у судовій системі, а натомість отримує свавілля, перешкоджання в притягненні до відповідальності злочинців або ж бездіяльність та брехню.

Ми маємо вимагати належного виконання своїх обов'язків цими органами і посадовцями та дотримання вимог закону. На теперішній час необхідно вимагати, щоб відповідні службові особи виконували свої передбачені законодавством обов'язки та у визначені законами терміни здійснили щонайменше:

– за фактом втручання у діяльність прокурорів, спрямовану на перешкоджання розслідуванню у кримінальному провадженні за фактами системних зловживань та низки злочинів службовими особами та суддями Окружного адміністративного суду м.Києва тиску, має бути проведене службове розслідування в органах прокуратури, а також зареєстроване та розслідуване кримінальне провадження про цей злочин (відповідна заява направлена мною до ДБР);

– Генеральний прокурор та підлеглі йому заступники та керівники підрозділів мають забезпечити можливість безперешкодного розслідування зазначеного кримінального провадження та прийняття законних процесуальних рішень;

– Вища рада правосуддя, користуючись наданими їй законом повноваженнями, має забезпечити якісний та швидкий розгляд в порядку дисциплінарного провадження фактів протиправних дій суддів Окружного адміністративного суду м.Києва;

– Рада прокурорів має вжити заходів для захисту прокурорів, які піддаються тиску та погрозам у зв'язку із розслідуванням зазначеного кримінального провадження.

Нікому не заборонено вимагати від державних органів діяти за законом, тому давайте забезпечимо громадський контроль за розслідуванням цієї та інших резонансних кримінальних проваджень.

А крім того, ми маємо усіма законними способами захищати тих слідчих, прокурорів та суддів, які попри перешкоди, тиск та погрози чесно виконують свої обов'язки.

Сергій Горбатюк

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Сергія Горбатюка

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.







Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.