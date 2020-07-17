"Как будем власть захватывать?": НАБУ представило 45-минутное видео про Вовка и ОАСК
НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
Источник: NABU
Детали: По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц к своему же суда с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом.
В видеообращении говорится, что Вовк и Аблов разработали план, чтобы постороннее лицо подала иск о запрете широкому кругу госслужащих выезжать за границу после проведения выборов президента в 2019 году.
В НАБУ сообщили, что таким образом глава ОАСК хотел продемонстрировать свою власть и возможности суда, запугать и отомстить экс-чиновникам.
Предполагалось ввести запрет на выезд госслужащих к рассмотрению дела по существу.
В апреле 2019 на сайте Окружного административного суда города Киева появилась информация о якобы иске бывшего народного депутата Давида Жвании.
Сам Жвания в комментарии УП заявил, что не подавал иск.
Согласно телефонным разговорам, которые опубликовало Бюро, Вовк рассказывал, что через вероятно экс-нардепа Александра Грановского пересказывал УВОВ вероятно пятом президенту Петру Порошенко относительно назначений в Высший совет правосудия:
"Я Саше говорю ... Если я увижу какого-то п*са, который мне лично не нравится, можешь Петру Алексеевичу сказать, что я его лично е*ну (ударю - ред.). Ну, Гранику, я не мог лично Петру Алексеевичу такое написать".
Также Вовк обсуждал с одним из судей свое возможное участие во внеочередных выборах в Раду ОАСК. В разговоре это звучит как "захват власти".
Судья: "Паша, что будем делать, как власть захватывать?"
Вовк: "Главное ее не потерять, Игорь".
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Судья: "А я за судебную говорил. Нах*й ему и законодательная. Я за любое беззаконие в судебной ветви власти".
Вовк: "Законопроекты делай. Надо навязывать повестку дня".
Напомним: Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации "Приватбанка".
Правоохранители также расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
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