"Как будем власть захватывать?": НАБУ представило 45-минутное видео про Вовка и ОАСК

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

Источник: NABU

Детали: По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц к своему же суда с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом.

В видеообращении говорится, что Вовк и Аблов разработали план, чтобы постороннее лицо подала иск о запрете широкому кругу госслужащих выезжать за границу после проведения выборов президента в 2019 году.

В НАБУ сообщили, что таким образом глава ОАСК хотел продемонстрировать свою власть и возможности суда, запугать и отомстить экс-чиновникам.

Предполагалось ввести запрет на выезд госслужащих к рассмотрению дела по существу.

В апреле 2019 на сайте Окружного административного суда города Киева появилась информация о якобы иске бывшего народного депутата Давида Жвании.

Сам Жвания в комментарии УП заявил, что не подавал иск.

Согласно телефонным разговорам, которые опубликовало Бюро, Вовк рассказывал, что через вероятно экс-нардепа Александра Грановского пересказывал УВОВ вероятно пятом президенту Петру Порошенко относительно назначений в Высший совет правосудия:

"Я Саше говорю ... Если я увижу какого-то п*са, который мне лично не нравится, можешь Петру Алексеевичу сказать, что я его лично е*ну (ударю - ред.). Ну, Гранику, я не мог лично Петру Алексеевичу такое написать".

Также Вовк обсуждал с одним из судей свое возможное участие во внеочередных выборах в Раду ОАСК. В разговоре это звучит как "захват власти".

Судья: "Паша, что будем делать, как власть захватывать?"

Вовк: "Главное ее не потерять, Игорь".

...

Судья: "А я за судебную говорил. Нах*й ему и законодательная. Я за любое беззаконие в судебной ветви власти".

Вовк: "Законопроекты делай. Надо навязывать повестку дня".

Напомним: Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации "Приватбанка".

Правоохранители также расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

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