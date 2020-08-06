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Руководство Офиса генпрокурора хотело сорвать операцию НАБУ против судей ОАСК

Четверг, 6 августа 2020, 14:45

Руководство Офиса генпрокурора осуществляло давление на подчиненных, чтобы сорвать следственные действия работниками Национального антикоррупционного бюро относительно судей Окружного административного суда, включая главу суда Павла Вовка.

Источник: Аудиозапись, который обнародовал Цензор.нет, двое собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Как сказано в материале запись сделана 16 июля в ресторане "Веранда" в Киеве. На ней, по информации "Украинской правды", руководитель департамента по надзору за деятельностью Государственного бюро расследований Александр Панов угрожает "последствиями" прокурорам, которые готовятся проводить следственные действия относительно ОАСК.

Разрешение на их проведение подписаны якобы заместителем генпрокурора Андреем Любовичем.

Сами прокуроры является процессуально независимым и Панов не имеет права давать им указания.

Прямая речь Панова: "Я уже знаю больше, чем вы. Поверьте мне. Раскрывать-не раскрывать. Вы хотите, чтобы я поговорил по-нормальному? Я могу поговорить по-нормальному. Могу поговорить в другом русле. Мы должны просто знать. Я не знаю. Ирина Валентиновна не знает, курирующий зам Симоненко не знает. Дальше перечислять? Я думаю, не надо.

Если вы думаете, что мы где-то не владеем определенной ситуацией, то мне достаточно было потратить полчаса и я тебе могу сказать что, где и как произошло...

Это, в принципе, чуть-чуть ненормальная ситуация. Но как ты считаешь я должен знать? Скажи, пожалуйста, набуины (работники НАБУ – ред.) там есть?"

"Есть определенные моменты, о которых я даже не хочу говорить. Можем пострадать все вместе. А кто-то выплывет и будет себя нормально чувствовать... Поэтому завтра никто никуда не выезжает, пока я не пойму, что за ситуация".

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Предыстория:

  • НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут"власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • Печерский райсуд Киева 4 августа 2020 года принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать в НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передать его другому правоохранительному орга

Темы: НАБУГенпрокуратурасуд


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