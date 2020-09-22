Украинские бронежилеты: под выстрелами врага и атаками рейдеров

Кажуть, що в окопах немає атеїстів. Також правда, що жоден віруючий боєць не стане на пост без бронежилета. Щира молитва краще захищає життя, якщо маєш міцні пластини.

Мене звати Юрій Євтушенко, я – засновник найбільшого в Україні підприємства з виготовлення засобів індивідуального захисту "ТЕМП-3000". І я хочу, аби всі українські військові поверталися додому живими.

Ви, мабуть, чули і читали про нас багато поганого. Так, організатори рейдерської атаки на компанію мають незрівнянно більше медійного ресурсу, аніж солдати, які вижили завдяки нашим бронежилетам та каскам. Дякую "Українській правді" за можливість вперше розповісти повну версію цієї історії.

Початок війни на Донбасі видався для України тяжким для через підлий напад, перевагу російської армії в силах, через неготовність влади, Збройних сил і всієї країни до війни на виживання.

Що нас врятувало? Самопожертва бійців, народна підтримка фронту, залишки радянських арсеналів і кілька військових заводів.

Попри десятиріччя розпродажу, Україна мала автомати, гармати, танки, снаряди. А ще у нас був "ТЕМП-3000". За короткий час чисельність ЗСУ зросла вдвічі, до 250 тисяч службовців, і кожному вдалося дати найнеобхідніше.

Зброя, форма, черевики, бронежилет, каска – усе просте, але надійне. Це найкраще спорядження, що в кризовий період змогла собі дозволити Україна.

У найважчому 2014 році понад 80% засобів захисту армія отримала від "ТЕМП-3000". Я вважаю це подвигом наших працівників, якому сприяли досвід і налагоджені виробничі процеси. Підприємство працює з 1987 року, експортує свою продукцію у 15 держав, і ми вміємо швидко нарощувати потужність.

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Війна зробила "ТЕМП-3000" стратегічно важливим підприємством для України і привабливою ціллю для захоплення. Відтоді це змушує нас вести війну на два фронти. Щодня працюємо, аби забезпечити захист службовцям ЗСУ та працівникам інших силових відомств. І водночас постійно відбиваємо юридичні та медійні атаки.

Розхитування бізнесу через використання правоохоронної системи – популярна практика недобросовісної конкуренції. Такий напад відбирає час, ресурси і негативно відбивається на репутації, незалежно від наявності провини.

Уявіть, що лише за однією справою відбулося близько 40 обшуків, вилучені 11 тисяч бронежилетів, десятки кілограмів документів.

Йдеться про справу №62019100000000457, в якій серед підозрюваних фігурує генерал-майор Марченко, начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Його і нас звинувачують в постачанні до ЗСУ бронежилетів, які втрачають свої якості після замочування у воді. Однак завдання виготовити стійкі до води жилети перед "ТЕМП-3000" не ставилося, випробування були проведені некоректно, і моделі інших виробників тест також би не пройшли.

За всіма правилами військової стратегії, рейдери не обмежуються ударом в одному напрямку. Компанію знекровлюють, б'ючи з різних боків.

Окрім знаменитої вже "справи бронежилетів", проти нас інспіровано ще 3 кримінальні провадження.

У справі №42017000000002385 мене, Юрія Євтушенка, і головного бухгалтера "ТЕМП-3000" звинувачують у розкраданні 34 мільйонів гривень. За фабулою справи №12018110040001194 ми начебто порушили чужий патент на камуфляжну тканину. Справа №12019110090000364 заведена за фактом забруднення навколишнього середовища.

Для нас було несподівано і образливо, що до атак на "ТЕМП-3000" долучилися посадовці Міністерства оборони.

За останнім контрактом 2019 року підприємство виготовило засоби захисту на 17 500 000 гривень. Однак замовник відмовляється приймати товар, необґрунтовано призначає додаткові перевірки і затягує термін закриття угоди, що призвело до штрафних санкцій і нових судів.

Внаслідок цих дій ми витрачаємо на свою оборону те, що можна було віддати на розвиток.

З 2014 року "ТЕМП-3000" виграв десятки судів у різних інстанціях, але нам доведеться віддати ще чимало сил, аби зруйнувати міфи про "неякісні бронежилети" і "зловживання на армії".

Ми втомилися, але готові битися. Бо йдеться не лише про долю компанії, а й про захист життя і здоров'я українських солдатів і офіцерів.

У наступній колонці я в деталях розповім, як починалася наша війна.

Юрій Євтушенко, для УП

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