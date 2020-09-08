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Сергей Васильченко
проект "Электоральная память", глава правления Украинского центра общественных данных

Более 85 тысяч избирателей не смогут выбирать глав громад на местных выборах-2020

Вторник, 08 сентября 2020, 13:00

Як би ви відреагували на те, якщо би вам як мешканцю міської громади у день місцевих виборів не видали бюлетень з кандидатами на голову? 

Така доля може спіткати понад 85 тисяч мешканців майже сотні населених пунктів, які входять у 9 міських громад, адмінцентрами яких є міста з районним поділом, але вони в жоден із міських районів не входять. А на базі міського району і формується виборчий округ для виборів міського голови, тож вони в жоден округ не потрапляють. 

Як це трапилось і як це може загрожувати місцевим виборами? 

Ваше місто у виборчому окрузі — "not found" 

У нормах, які регулюють утворення виборчих округів для міст з районним поділом — як ось у Києві, що налічує 10 районів, — передбачили єдиний варіант, коли вся територія поділена між міськими районами. 

У відповідних статтях фігурують лише межі та території районів у містах.

Але ще до початку реформи децентралізації існували міські ради, які налічували не лише міські райони, а й населені пункти, які напряму підпорядковувались міськраді. 

До прикладу, Криворізькій міській раді підпорядковувались: місто Кривий Ріг, поділений на 7 районів, а також 5 інших населених пунктів.

Щоб врегулювати цю проблему 16 липня 2020 року депутати прийняли Закон, який передбачав, що міські ради повинні переглянути існуючі межі районів у місті та подати відповідні рішення Центральній виборчій комісії не пізніш як за 60 днів до дня місцевих виборів.

Схоже на те, що цю норму більшість міських органів влади банально проігнорували і межі районів не переглянули. 

Лише у Кропивницькій та Херсонській міських громадах населені пункти тепер входять до складу громади та району у місті — відповідно до даних Державного реєстру виборців. А наприкінці серпня це питання врегулювали і в Сумах на позачерговому засіданні сесії міськради.

Половинчасте рішення

Щоб вирішити питання з "підвішеними" населеними пунктами, ЦВК прийняла Постанову № 204, якою фактично делегувала право "приєднувати" населені пункти до районів у містах міським виборчим комісіям при утворенні округів з виборів депутатів міськради. 

Але питання виборів міського голови залишилось невирішеним. 

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У Виборчому кодексі є чітка норма про те, що територіальні виборчі округи з виборів міського голови у містах з районним поділом збігаються з межами районів у місті. 

Виходить, що населені пункти, які не входять у межі районів у місті, не увійдуть до територіальних виборчих округів з виборів міського голови, і їхні жителі не зможуть взяти участь у виборах голови.

Всього є 9 таких громад в Україні (на підконтрольній уряду території), в яких з цією проблемою зіткнеться понад 85 тисяч виборців у 98 населених пунктах.

Список населених пунктів, які входять у межі міських громад, але знаходяться поза межами виборчих округів з виборів голови. 

Можливо, ігнорування цієї проблеми органами влади у таких містах пов'язано з тим, що вони не знають, що у складі їхніх громад є населені пункти, які не входять у жоден район міста, або звикли не звертати увагу на їхній статус і на виборах приєднувати куди заманеться. 

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Бо як інакше пояснити, що на попередніх місцевих виборах 25 жовтня 2015 року у рідному місті чинного президента мешканці селищ Гірницьке, Коломійцеве, Новоіванівка, Тернуватий Кут, які не входять у жоден район міста, обирали Тернівську районну раду у місті Кривий Ріг, адже були включені до територіального виборчого округу №24.

Але на цих виборах варіант "тихенько  розрулити" на місцях може не спрацювати, бо ця проблема привернула увагу багатьох людей, особливо у тих містах, де відбулось об'єднання декількох рад у громаду.

Відбудеться грубе порушення закону, якщо ці населені пункти розподілять між територіальними виборчими округами з виборів міського голови. 

Адже тоді їхні межі не співпадатимуть з межами районів, та й ніхто не має права такі округи утворювати, вони створюються автоматично на базі районів, відповідно до прямої норми Виборчого кодексу.

Але якщо не включити їх у виборчі округи з виборів міського голови, то жителі цих населених пунктів не зможуть обирати голову своєї громади і матимуть повне право звернутись до суду і вимагати відміни результатів виборів. Адже це пряме порушення Конституційних прав громадян, зокрема ст.71.

"Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування".

Враховуючи те, що терміни утворення комісіями виборчих округів вже пройшли, і можливостей внести зміни до Виборчого кодексу вже майже немає, найкращим варіантом вирішення цієї проблеми було б — взяти приклад з міста Суми. 

Тобто хоч із запізненням, але змінити межі районів у місті, включивши в них відповідні населені пункти. При цьому врахувавши, як ці населені пункти розподілила міська виборча комісія при утворенні округів на виборах до міської ради. 

Вже розпочався виборчий процес, а для міст та центральних органів влади — зворотній відлік для врегулювання цієї проблеми. В іншому випадку — конституційні права понад 85 тисяч громадян залишаться порушеними авторами Виборчого кодексу. 

Сергій Васильченко, проєкт "Електоральна пам'ять", для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  



Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: местная властьвиборыУкраина
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