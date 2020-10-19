Обнаружена "черная касса" в больнице Укрзализныци в Днепре

В місті Дніпро діє клінічна дорожня лікарня на залізничному транспорті, яка обслуговує працівників залізниці та інші категорії населення. Понад 30 років і донедавна очолював її Сергій Мунтян. Не плутати з пастирем Володимиром Мунтяном.

Лікарня за підсумками роботи за 2019 рік є збитковою, як і попередні роки.

Маючи якісне медичне обладнання, лікарні надають медичні послуги всім категоріям населення. Але оплата послуг йде напряму керівникам цих лікарень та посадовим особам, які грають ключову роль в діяльності схем збагачення. В касу на розрахунковий рахунок лікарні потрапляє мізерна частина "чорної готівки".

Нещодавно в лікарні змінилося керівництво. Після цього розпочалась перевірка роботи клініки за останні роки. Деякі працівники лікарні, котрі відповідали за фінансово-господарську діяльність, почали звільнятися. Так, начальник економічного відділу Вікторія Андрушкевич миттєво вирішила звільнитися. Цікаво чому?

Нам потрапили записи з блокноту Вікторії Андрушкевич. На записах видно прізвища людей, суми та послуги, які надавалися в лікарні. І це тільки одна маленька частина, що потрапила нам в руки. Це "чорна бухгалтерія" Дніпровської дорожньої клініки на залізничному транспорті, в якій задіяне все керівництво клініки.

На одній із сторінок блокноту Вікторії Андрушкевич записані надходження "чорної бухгалтерії" за лютий 2020 року пластичного хірурга Дмитра Валерійовича Шагана.

Сторінки з блокноту Вікторії Андрушкевич, начальниці економічного відділу Дніпровської дорожньої клініки на залізничному транспорті

Сплачували кошти за отримані послуги не в касу лікарні, а на руки. В лютому 2020 року тільки через пластичного хірурга Дмитра Шагана пройшло 626 940,00 тисяч гривень або ж 25 000 доларів необлікованої готівки.

Судячи із записника, кошти розподілялися наступним чином: 30% отримував пластичний хірург Дмитро Шаган, частина коштів йшла на додаткову оплату працівникам лікарні, медсестрам, ще частина йшла на купівлю матеріалу для проведення операцій. Решта осідала в кишенях голови лікарні Сергія Мунтяна, голови економічного відділу Вікторії Андрушкевич та голови профспілки лікарні Нателли Васильєвої.

Нагадаємо, що Васильєва на той момент була власницею приватної лабораторії "Байєр", що діє на території клініки. Через цю лабораторію проводилася частина послуг.

Наші інсайдери з лікарні повідомляли ще раніше, що за вказівкою головного лікаря Мунтяна всі оперативні втручання і консультативні прийоми в тому числі і залізничники оплачують в лабораторію за власним прайсом, без видачі чека, тобто не в касу лікарні.

В травні 2020 року відділ пластичної хірургії заробив 275 320, 00 грн, з яких знову 30%, а це 82 596,00 грн. отримав пластичний хірург Дмитро Шаган, зарплата "девочек" (скоріше за все мається на увазі медичних сестер) – 15 250 грн., консультації – 6336,00 грн., "іншим" – 7000,00 грн..

Сторінка з блокноту Вікторії Андрушкевич, начальниці економічного відділу Дніпровської дорожньої клініки на залізничному транспорті

З даного запису можемо зробити висновок, що в кишенях бенефіціарів схеми, тобто керівництва Дніпровської дорожньої клінічної лікарні на залізничному транспорті, в травні 2020 року осіло 164 000 грн., що еквівалентно 6 000 доларів. І це тільки через одного пластичного хірурга.

Коли в червні під керівником лікарні Мунтяном захиталось крісло, ніхто навіть і вигляду не зробив, щоб зупинити весь потік оплати операцій повз касу лікарні. За період з 1 по 5 червня 2020 року, всього за 5 днів, одним пластичним хірургом було зроблено операцій на суму 123 500 грн. або ж 4 500 доларів.

Вищенаведені цифри вражають, якщо врахувати, що це тільки один хірург. В лікарні таких різнопрофільних хірургів близько 50 осіб. За найбільш скромними припущеннями старе керівництво лікарні отримувало прибуток з операцій в обхід каси у розмірі близько 50 тисяч доларів щомісяця. На рік виходить півмільйона доларів готівкою. За фінансовим звітом 2019 року, лікарня закінчила рік із збитком 3,5 мільйонів доларів.

Виявлення "чорної каси" Дніпровської дорожньої клінічної лікарні на залізничному транспорті мало би обурити працівників, які сумлінно працювали весь цей час поруч та не здогадувались про обіг таких коштів.

Відчуваючи наближення кримінальної відповідальності за свої дії, начальник економічного відділу Вікторія Андрушкевич різко звільнилася. Проте, судячи з виявлених фактів, відповідати перед законом їм все-таки прийдеться

Не дивно, чому звинувачений в корупційних схемах головний лікар Дніпровської залізничної лікарні Сергій Мунтян до останнього чіпляється за своє насиджене за 30 років місце. За такий довгий період своєї роботи на посаді керівника лікарні він заробив чималі статки.

Керівництво залізниці та правоохоронні органи просто зобов’язані відреагувати на вищеописані факти.

Олег Рибальченко, для УП

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