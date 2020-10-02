Театр возвращается: кукловоды и марионетки в избирательных списках

Мода на нові обличчя у виборчих списках політичного сезону-2019 минула. Старим політикам набридло прикидатися новими. Тому сезон-2020 повертає знайому моду: на місцевих виборах списки відверто рясніють ляльководами і маріонетками від чиновників, олігархів і нечистого на руку бізнесу.

Придивіться до більшості партійних списків у своїй громаді — і ви точно знайдете цих персонажів. Навіщо це вам? Щоб вимагати від партій виключити таких кандидатів і зробити висновки, якщо цього не станеться. Бо останнє, що їх цікавитиме при владі, — це ваші інтереси.

Кого треба гнати з виборчих списків: 7 типів депутатів

Типовий забудовник

Має будівельну компанію і вже бачить, де має бути наступний житловий комплекс, торговельно-розважальний центр чи готель.

Навіщо йде до влади? Щоб отримувати землю задарма і там, де інвестиції у воду, каналізацію і газ не потрібні чи мінімальні. І щоб домовитися про зменшення інвестиційного внеску в місто, адже його не цікавить, чи зручно вам тут жити.

Професійний безробітний

Іде на вибори за гроші забудовника, у біографії немає жодного реалізованого проєкту або успішної кар’єри. Як правило, багато говорить. У владі буде виконувати вказівки забудовника: тиснути потрібну кнопку і зливати інформацію "замовнику".

Олігархічний заробітчанин

Він іде на вибори по-багатому за гроші олігарха і великого бізнесу: з яскравою агітацією, від якої не сховаєшся, і активною присутністю на телебаченні.

Іде до влади, щоб захищати бізнес-інтереси свого роботодавця за рахунок інтересів громадян. Щоб агрохолдинги наживались на фермерах. Щоб ліки приносили більше прибутку виробникам, а не користі пацієнтам. Щоб можна було безкарно розкрадати гроші громади.

Чиновник на "відкатах"

Цей кандидат — керівник державної або комунальної структури. У владі зробить так, щоб його не звільнили, а на його структуру виділили більше грошей. А якщо він ще й пов’язаний з управлінням комунального майна, допомагатиме близьким людям привласнити привабливу нерухомість або буде збагачуватися на її розподілі.

Перевізник-монополіст

Власник маршруток. Навіщо йде до влади? Щоб блокувати конкуренцію, підвищувати вартість проїзду, лобіювати отримання маршрутів тільки певними особами. Щоб блокувати будь-які вимоги до комфорту і сервісу для пасажирів, зокрема й е-квиток.

Забруднювач довкілля

Власник шкідливих для довкілля підприємств. Навіщо йде до влади? Щоб далі ігнорувати екологічні вимоги, скидати відходи у річки та задимлювати викидами цілі райони, шкодити природі та здоров'ю місцевих жителів.

Московська консерва

Йде по списку начебто проукраїнської партії. Але сторінка в соцмережі рясніє постами про братні народи і репостами ватних каналів. Такий кандидат покаже себе на першому ж принциповому голосуванні щодо питання національної ідентичності.

Хоча б 20% таких депутатів у місцеву раду – і вона не зможе нормально працювати. Щоб не шкодувати про свій вибір, перевірте партійні списки зараз.

Роман Лозинський, для УП

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