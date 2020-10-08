Как партия президента Зеленского стала технической партией Карплюка в Ирпене

Мальовничий Ірпінь – передмістя столиці, регіон, який славився лісами, чудовою річкою та дачами письменників, що їхали з усього Радянського Союзу надихатись та творити.

Містом 5 останніх років керувала партія "Нові обличчя" на чолі з Володимиром Карплюком. За цей час вирубано значну частину зелених насаджень, населення зросло у 3 рази, побудовано понад 1,5 млн квадратних метрів житла. І... жодної школи та лікарні. З міста за 5 років робили гарну глянцеву обгортку для продажу квартир та залучення інвесторів новобудов.

Сам Карплюк ще з 2016 року тісно співпрацює з політичною силою тодішнього президента Петра Порошенка, а фракція БПП в міській раді слухняно голосувала за всі рішення по забудові Ірпеня та виділення землі людям Карплюка.

Через розгул злочинності та безкарність корумпованих високопосадовців тодішній генпрокурор Луценко назвав Ірпінь українським "Чикаго". І це "Чикаго" існувало зокрема через співпрацю з БПП.

Десятки кримінальних справ проти карплюківської команди залишились у підвішеному стані, лише окремі представники правоохоронних органів наважувались давати їм хід. У 2019 році Карплюк на президентських виборах організував для Порошенка тіньовий штаб у міській раді, де тисячі агітаційних матеріалів було виявлено навіть в приміщенні сесійної зали.

Порошенко програв, але домовленість з Карплюком проявилась вже на парламентських виборах. "Європейська Солідарність" в одномандатному 95-му окрузі, до якого входить Ірпінь, представила нікому не відомого Андрія Янченка – відверто слабкого кандидата, який фактично не вів передвиборчої кампанії.

Дорогу до парламенту Карплюку загородив представник партії Зеленського "Слуга народу" – політичної сили, що мала на той час аномально високий рейтинг. В самій Зе!команді в Олександра Горобця вірили мало, апелюючи до його слабкої впізнаваності, яка ще за місяць до виборів дорівнювала нулю.

Карплюк розпочав свою кампанію доволі потужно, він організував одну з найдорожчих кампаній кандидатів-мажоритарників, на яку скинулись забудовники та "чорний нотаріус" Максим Нельзін (дав 1,1 млн гривень).

В перші тижні дозволеної агітації Карплюк був єдиним мажоритарником з рекламою на загальноукраїнських телеканалах. За приблизними підрахунками, лише цей пункт агітації обійшовся йому в понад 9 млн гривень – половину дозволеного законом бюджету. А ще він будував набережну у Вишневому, чистив озеро у Боярці, навіть встиг використати Дубінського у своєму передвиборчому піарі без його згоди.

Проти Карплюка, окрім рейтингу "Слуги народу" та президента, працював цілий актив людей, котрі кілька років до цього виступали проти корупції в Приірпінні. Сотні активістів об'єдналися, щоб надати дієву підтримку кандидату від "Слуги народу".

За місяць вони надрукували та рознесли понад 1 млн примірників газет, розмістили понад 100 білбордів, організували агітаційні бригади, моніторили роботу комісій та роботу із захисту результату. Як наслідок – нікому не відомий на 95-му окрузі Горобець з великим відривом виграв вибори.

Після того, як Карплюк вибори програв, активізувались правоохоронці. Його чекали прокурори для вручення чергової підозри по карних справах, які до цього лежали "мертвим" грузом в прокуратурі.

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Програвши битву за регіон, Карплюк вирішив знову зайти в міську раду, щоб утримати важелі впливу в Ірпені, де сконцентровані його основні бізнес-активи. Ключовим з них є заплавні землі річки Ірпінь, які він намагається забудувати.

А що ж "Слуга народу"? Партія Президента до місцевих виборів почала готуватись з квітня 2020 року. Та ще на початку цього року стало відомо, що в "Слузі народу" існують так звані "куратори" областей від партії, що приймають рішення навіть не як керівники штабів, до яких їх прирівнювали, а від імені партії загалом.

За таку організаційну схему на Київщині відповідає Олександр Дубінський.

Ще у березні 2020 року Дубінський заявив на пресконференції в УНІАН, що Карплюк не може бути учасником виборчого процесу від партії Зеленського через абсолютну "зашквареність". Однак пізніше з’ясувалося інше: Карплюк не може, а його люди можуть.

Саме Дубінський відповідає за партію, яка тривалий час була №1 у Київській області та могла скласти найбільшу конкуренцію "Новим обличчям" в Ірпені. Депутати-мажоритарники звинуватили Дубінського в продажу місць у списках "Слуги народу". Про це у своєму зверненні до президента зокрема повідомив нардеп Микола Галушко.

Схоже, що в Ірпені квота "Слуги народу" так само була продана. Кандидатом в очільники громади від "слуг" одним з останніх не лише в області, а й в Україні, було представлено "чорного нотаріуса" Карплюка Максима Нельзіна.

Представників команди, що допомогла Олександру Горобцю перемогти та працювала на позитивний результат у 1 та 2 турі президентських виборів, до списків на місцевих виборах не внесли. Їхні кандидатури навіть не розглядали.

Отже, кандидатом на посаду міського голови Ірпеня став особистий нотаріус команди забудовників Максим Нельзін, а списки кандидатів до міськради сформував колишній партнер Карплюка, який очолив одну з підконтрольних йому компаній, – Антон Мирончук.

Рекламну кампанію "Слуги народу" проводить фірма "ПР-Лайн", що належить дружині Карплюка, а в списках президентської партії – люди, пов’язані із забудовником Мирончуком. Фактично можна констатувати, що "Слуга народу" в Ірпені стала технічною партією Карплюка.

Максим Нельзін – широко відомий у вузьких ірпінських колах нотаріус, котрий впродовж 10 років постійно оформлював Карплюку документи на землю та нерухомість. Як кандидат в мери – абсолютно непереконливий, невпізнаваний та пасивний.

Антон Мирончук – відомий ірпінський забудовник, власник компанії "Орлан-Інвест Груп". Ця фірма – один з найбільших боржників по сплаті пайової участі в місті. Наразі будівництво об’єктів "Орлан-Інвест Груп" призупинено, частину майна конфісковано та виставлено на аукціон, але доля інвесторів Мирончука, очевидно, не дуже цікавить.

На пряме запитання від інвесторів "Орлан-Інвест Груп" до Олександра Дубінського щодо присутності половини співробітників компанії забудовника Мирончука у списках партії "Слуга народу", той відповів, що у разі, якщо майбутні депутати будуть діяти не по совісті, він їх відкличе. М'яко кажучи, слова куратора Зе!команди Київщини виглядали дуже непереконливо.

Прикро констатувати, але партія президента України в Ірпені зрадила своїх прихильників, які працювали на її перемогу у 2019 році. Через скандали вона втратила велику частину електорату та фактично стала однією з партій, які гратимуть на загальну перемогу місцевого феодала Карплюка.

Олексій Зіневич, для УП

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.