Олег Бахматюк: Сытнику нужно только шоу

НАБУ звинувачує Офіс генерального прокурора у саботажі розслідування проти колишнього виконувача обов'язків керівника НБУ Олександра Писарука і мене як колишнього акціонера "VAB Банку" через відмову підписати запит на екстрадицію.



Раніше в цьому НАБУ відмовило і представництво Інтерполу. Я теж вбачаю в цих подіях саботаж, але саботаж із боку НАБУ. Ось уже 14 місяців я очікую, коли ж детективи НАБУ поставлять мені питання по справі. Але схоже, якраз це в їхні плани не входить.

Чи не склалось у вас враження, що ми стали свідками на рідкість нахабної маніпуляції? НАБУ заявляє, що справу щодо надання стабілізаційного кредиту "VAB банку" саботують усі: українські суди, українські правоохоронні органи та міжнародні структури охорони правопорядку.

А між тим окрім спроб ініціювати мою екстрадицію у явно незаконний спосіб жодних інших потуг НАБУ розслідувати цю справу ми не бачимо.

Про головного обвинуваченого, Олександра Писарука, НАБУ чомусь вже не згадує, хоча без нього як чиновника справа просто немає сенсу — НАБУ не розслідує справи стосовно представників бізнесу, а я не є держслужбовцем.

Не встановлені ні факти злого умислу, ні завдані збитки. У справі є лише змова Писарука і Бахматюка. І цією змовою НАБУ вважає офіційну нараду в НБУ, яких проводились десятки під час банківської кризи 2014–2017 років.

Писарук врешті виграв суди проти НАБУ щодо незаконності його переслідування. А заявлена НАБУ екстрадиція, схоже, ініційована тільки для того, щоб у ній відмовили, і це дало привід Артему Ситнику звинувачувати в провалі резонансної справи усіх, окрім себе.

Щодо власне питання екстрадиції: Офіс генпрокурора та представництво Інтерполу заявили про те, що НАБУ не має права вимагати вказаних процесуальних дій. Вони справді не можуть виконати таку незаконну забаганку Артема Ситника — адже це суперечить угодам про міжнародне співробітництво.

Я не перебуваю в міжнародному розшуку, я не переховуюсь від слідства, я перебував в Австрії на офіційних підставах ще до переслідування з боку НАБУ. А коли почалося переслідування, офіційно сповістив НАБУ та інші слідчі органи про фактичне місце свого перебування.

Правоохоронні органи Австрії офіційно підтвердили цю інформацію українським слідчим органам. Екстрадиція потрібна, коли підозрюваний ховається від слідства і не хоче давати свідчення. Але я від слідства не переховуюсь.

Ніщо не заважає детективам НАБУ допитати мене в Австрії згідно з вимогами угод щодо міжнародного співробітництва, членом яких є Україна.

Навіть більше, я сам із нетерпінням чекаю їхнього приїзду, щоб дати відповіді на всі можливі питання і закрити врешті цю тему. І я цього чекаю вже 14 місяців.

Писарука за 14 місяців допитали лише один раз і втратили до нього інтерес. Мене взагалі, схоже, не планують допитувати.

НБУ заявив, що всі 1,2 млрд грн рефінансування моєму колишньому банку під контролем чиновників Нацбанку пішли на виплати 80 тисячам вкладників банку, тобто за прямим призначенням.

Висновки офіційних експертиз заперечують звинувачення НАБУ. Висновки Фонду гарантування вкладів підтверджують і заяви НБУ, і висновки експертиз. Суспільство, своєю чергою, очікує від НАБУ справжніх результатів у боротьбі з корупцією чиновників.

А я, бізнесмен, а не чиновник, із початку слідства чекаю візиту детективів НАБУ з дотриманням усіх необхідних процедур, визначених нашим законодавством і міжнародними угодами — я готовий, сам цього хочу і ще раз закликаю НАБУ нарешті виконати свою роботу.

Олег Бахматюк, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.