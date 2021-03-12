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Анна Огренчук
руководящий партнер Юридической группы LCF

Cherchez la femme: чем больше женщин — тем более успешно будущее Украины

Пятница, 12 марта 2021, 19:00

На початку березня суспільство традиційно ділиться на два табори: тих, хто святкує Міжнародний жіночий день та тих, хто категорично відкидає цю дату як свято.

І поки одні переглядають світлини з маршу за права жінок в центрі Києва, а інші обговорюють виставку до 150-річчя Лесі Українки, як яскравої феміністки того часу, я спробую простежити зв'язок між збільшенням присутності жінок і успішністю конкретної сфери.

Український досвід: не все так погано

Попри те, що феміністичний рух у світі набув неабиякого поширення, деякі жінки, як і раніше, почуваються дискримінованими. Вони мають усі навички для того, щоб працювати нарівні з чоловіками.

Проте система їх уперто виштовхує: їм або платять менше, або вони піддаються дискримінації та перебувають підо впливом стереотипів.

Заради справедливості варто відзначити, що поступово — повільно, але помітно — традиційно чоловічий світ змінює ставлення до жінок у бізнесі, політиці, управлінні, юриспруденції. Проте, на жаль, у Верховній Раді досі представлено лише 20% жінок, у Кабміні — одна міністерка.

Натомість у юридичній сфері одразу дві жінки посіли керівні посади — генеральна прокурорка Ірина Венедиктова та голова Верховного Суду Валентина Данішевська.

Загалом, якщо взяти дані Державної судової адміністрації України, у Верховному суді представництво жінок та чоловіків складає приблизно 50 на 50.

Це доволі незвично. Адже зазвичай жінок більше саме у перших судових інстанціях, де відбір не такий складний. А чим вище інстанція, тим менша жіноча присутність. Наприклад, якщо взяти Верховні Суди європейських країн, там практично немає жінок.

А в нас — не лише жінка-голова суду, обрана на зборах суддів. Але й у палатах ВСУ представництво жінок доволі високе — щонайменше 30-40%. Відсутність дискримінації жінок у судовій системі може стати прикладом для інших структур та сфер діяльності.

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Приділяється увага і присутності жінок у наглядових радах державних підприємств. Так, у березні минулого року Верховна Рада планувала ухвалити відповідний законопроєкт № 3193.

Цим документом передбачається запровадження норми про обов'язковість представництва професіоналів кожної статі на рівні не менш ніж 40% у наглядових радах державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток) належать державі, та державних банків.

Тобто розподіл чоловік та жінок у цих установах повинен відбуватися за принципом 40% на 60%, 50% на 50% або 60% на 40%.

У пояснювальній записці до проєкту говориться: попри те, що в Україні жінки становлять більшу частину населення (53,7%), вони непропорційно представлені в керівних органах влади й бізнесу та, в середньому, отримують на 24% меншу заробітну плату, ніж чоловіки.

Очевидно одне: якщо Україна прагне посісти гідне місце у Європі, вона повинна враховувати гендерний фактор в усіх сферах присутності — як у публічному секторі, так і приватному. Україна хоча й не так швидко, як хотілося б, але наздоганяє цивілізований світ у збереженні гендерного балансу.

А як у світі?

Прийнято вважати, що найкращий досвід збереження гендерної рівності демонструють скандинавські країни.

Завдяки місцевим квотам у Швеції, Данії та Норвегії чимало представниць жіночої статі посідають там керівні посади у політиці та юриспруденції. Наприклад, у Швеції вже понад 50 років існують добровільні партійні квоти — не менше 40%–50% жінок.

Згідно з міжнародним дослідженням "Жінки у бізнесі" виявилося, що у 2018 році їхня частка у керівництві приватних компаній не дотягувала і до 25%. При цьому у Східній Європі, де перебуває й Україна, цей відсоток помітно вищий за інші країни.

Так, згідно з отриманими даними, частка жінок-керівників приватних компаній складає 36%, тих, де є хоча в одна жінка серед керівництва, — 87%. У Західній Європі показники дещо менші: 27% та 73% відповідно, у Північній Америці  — 21% та 81%, в Африці  — 30% та 89%.

Натомість, згідно переліку компаній зі списку Fortune 500 за 2018 рік лише у 24 з них генеральним директором є жінка, а Рада директорів 12-ти компаній — взагалі суто чоловіча.

У європейському інституті з питань гендерних питань Рівність (EIGE), висновки якого увійшли до нещодавнього звіту Європейського парламенту, вважають, що для досягнення повної гендерної рівності Європі потрібно не менше 60 років.

У звіті наведено досвід 10 найкращих країн ЄС, які зробили гендерний баланс своєю цінністю, і провадять відповідну політику, що надає рівні можливості жінкам. У цих країнах впроваджуються законодавчі заходи, стратегії та план дій, наприклад, нещодавня Стратегія ЄС щодо гендерної рівності (2020–2025).

Якщо брати показники у державах-членах ЄС, у 2020 році держави з найбільшим представництвом жінок-міністрів: Швеція (51,8%), Франція (48,9%) та Іспанія (41,6%). Є й три країни, де жінок недостатньо — Кіпр (13,2%), Мальта (11,6%) та Угорщина (4,9%).

Відносно представництва жінок у національних парламентах, найкраща в цьому плані ситуація у Фінляндії і Швеції. Тут розподіл складає майже 50 на 50: 47% депутаток у Швеції, 41% — у Фінляндії. А от найменша частка представництва жінок у керівних політичних органах — в Угорщині (12,6%) та на Мальті (близько 12%).

При цьому авторитетні інституції визнають, що лідерство жінок — не лише бажаний, але й необхідний чинник для вирішення проблем сьогодення.

Так, у Пекінській декларації та Платформі дій держави-члени Генеральної асамблеї ООН визнали, що жінки є фундаментально силою для керівництва, вирішення конфліктів та сприяння встановленню міцного мир.

Дослідження JRC, опубліковане два роки тому, підтверджує, що чим вище представництво жінок у політичних та керівних органах у світі, тим вища якість управління. Високий відсоток жінок допомагає стимулювати інновації, зростання та високий рівень життя.

Значну увагу у світі приділяють представництву жінок у юридичному світі, зокрема, судовій владі. Уже кілька років існує потужна Міжнародна асоціація жінок-суддів (IAWJ).

Її місія — опікуватися просуванням та розширенням прав і можливостей жінок, які працюють у судовій системі, а також зменшувати кількість дискримінаційних законів та гендерних упереджень.

Не дивно, що у європейських країнах створюються спеціальні органи із забезпечення гендерної рівності. Наприклад, в Національній асамблеї Словенії працює Комісія з проведення політики в інтересах жінок, в Естонії — Асоціація жінок-депутатів різних політичних партій, яка координує гендерні питання.

У Бельгії існує Консультативний комітет з питань рівних можливостей у верхній палаті Федерального парламенту, у Франції — парламентські делегації з питань прав жінок і рівних можливостей жінок та чоловіків в обох палатах парламенту.

А в Норвегії, Швеції, Фінляндії, Литві, Німеччині, Словенії запроваджено посади омбудсмена з рівних прав і можливостей для правового захисту та контролю за виконанням гендерних законів.

За жінками — майбутнє

Серед причин, чому жінки не мають можливості використовувати весь свій потенціал та конкурувати з чоловіками, зазвичай називають дещо принизливі, дискримінаційні. Мовляв, жінки більш емоційні, у них постійно змінюється настрій, а прийняття рішень залежить від гормональних коливань.

Якщо подивитися на мій професійний шлях, то на початку кар'єри мені теж було доволі нелегко. Проте з власного досвіду я можу впевнено сказати, що все, чого ти дійсно хочеш  — можливо. Головне — не зважати на неправильні стереотипи та йти вперед.

До того ж я завжди відчувала підтримку своїх колег-жінок. Завдяки допомозі та злагодженій цілеспрямованій роботі в Асоціації правників України нам вдалося повернути гендерну ситуацію ближче до європейських реалій.

Тож наші подальші кроки у напрямку впровадження гендерного балансу передбачають, зокрема, гармонізацію законодавства України з європейським, впровадження гендерних стратегій, запровадження гендерних квот для державної сфери, а для приватної — популяризація громадської думки щодо жінок-управлінців.

Анна Огренчук, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: гендерзаконодательствоправа человека


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