Большие штрафы и более длительные сроки. Как парламент борется с нарушителями на дорогах

Щодня на дорогах України відбуваються сотні аварій, під час яких травмуються та гинуть люди.

І в цьому винні не тільки дороги з ямами, а й банальна культура водіння. Чимало автомобілістів не вважають негожим підрізати попутника, вискочити на зустрічну смугу або сісти за кермо в нетверезому стані.

Правоохоронці спільно з іншими відомствами ведуть активну боротьбу з порушниками, щоб знизити аварійність і мінімізувати смертність. Але поки що ці показники тільки зростають.

До прикладу, лише за 2020 рік в Україні відбулося понад 168 тисяч ДТП. В аваріях загинули 3,5 тисячі осіб. Ще майже 32 тисячі — отримали травми. При цьому учасниками 4432 аварій були діти. Із них 168 — загинули, 3957 — отримали травми.

В Україні основними причинами ДТП є: перевищення швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть і пішохідних переходів, недотримання дистанції та інтервалу, керування автомобілем у стані сп'яніння.

Донедавна за ці та інші порушення правил дорожнього руху штрафи подекуди були смішними.

Усередині лютого парламентарі прийняли закон про посилення відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху, ухваливши відповідний закон. 24 лютого він уже був направлений на підпис до президента. 12 березня глава держави таки підписав документ.

Тож посилена відповідальність для водіїв починає діяти від сьогодні.

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Він може стати маленьким кроком до врегулювання ситуації на дорогах. Тому найближчим часом закон набуде чинності.

Хочеться сказати, що це в будь-якому випадку непогано. Адже збільшені штрафи можуть вдарити по кишені потенційних порушників. І, можливо, стримувати їх.

Та от чи не будуть цим зловживати співробітники поліції — це вже зовсім інше питання.

Тож які саме зміни відбулися?

У Кодексі України про адміністративні правопорушення основні зміни такі:

Звільнення від відповідальності при малозначності тепер не будуть застосовуватись аж до семи статей в Кодексі, серед яких: невиконання водіями вимог про зупинку (122-2 КУпАП), залишення місця ДТП (122-4 КУпАП), керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів (126 КУпАП) та керування в стані сп'яніння (130 КУпАП).

З'являється можливість приєднання невідбутої частини стягнення. Тобто, якщо особа, яку вже позбавили права керування транспортним засобом, вчиняє нове правопорушення, і її позбавляють такого права повторно то до стягнення за вчинення нового правопорушення буде приєднуватись невідбута частина попереднього.

Строк накладення адміністративного стягнення за керування у стані алкогольного, наркотичного чи будь-якого іншого сп'яніння збільшується з 3 місяців до 1 року.

За перевищення швидкості руху більш як на 50 км/год парламентарі збільшили штраф більше, ніж утричі — з 510 грн до 1 700 грн.

За ДТП — штраф зріс із 340 грн до 850 грн. Якщо водій залишив місце ДТП, то тепер також заплатить більше — штраф збільшено з 255 грн до 3 400 грн.

"Громадські роботи" як альтернативний вид покарання замінено на "позбавлення права керування транспортним засобом від 1 до 2 років.

За керування або передачу керування т/з особою, яка не має права ним керувати, — з 510 грн до 3 400 грн.

За повторність протягом року – 40 800 грн з позбавленням права керування т/з на строк від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення т/з).

за порушення вперше — штраф збільшено до 17 000 грн. Позбавлення права керувати т/з на 1 рік залишається;

повторно протягом року — штраф збільшено до 34 000 грн із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням т/з чи без такого (на розсуд суду). Якщо порушник не може оплатити штраф, його можуть арештувати на 10 діб. Але це не скасовує інші види стягнення);

двічі протягом року — штраф збільшено до 51 000 грн з позбавленням права керування т/з на 10 років з конфіскацією іншого транспортного засобу, яким володіє порушник. У цьому випадку штраф також може бути замінено на адміністративний арешт строком на 15 діб.

Крім того, за керування т/з або суднами особами, які перебувають в стані сп'яніння або під впливом лікарських препаратів (всіма улюблена ст. 130 КУпАП):

Нагадаю, що відмова від проходження огляду на стан сп'яніння є таким самим правопорушенням, як і керування в стані сп'яніння!

Зміни стосуються і кримінальної відповідальності. Зокрема, у Кримінальному кодексі України вони стосуються ст. 286-1 — "порушення ПДР або експлуатації т/з особами, які керують т/з в стані сп'яніння". Відтепер:

за спричинення потерпілому ушкоджень середньої тяжкості застосовуватиметься до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування т/з від 3 до 5 років;

тяжких тілесних — позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керування т/з від 5 до 8 років;

смерть потерпілого тягнутиме за собою позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права керування т/з від 5 до 10 років;

загибель кількох осіб — позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права керування т/з від 7 до 10 років.

Зі збільшенням відповідальності водіїв має збільшитись і уважність патрульних. Тому що саме від них залежить, чи буде притягнута особа до відповідальності.

Тут є два фактори: перший – це корупційний момент, коли патрульні можуть бути зацікавлені допомогти водієві уникнути відповідальності.

Другий фактор — обов'язково повинен бути складений протокол зі всіма доказами, які свідчать про керування у стані алкогольного сп'яніння, щоб у подальшому водій не зміг використати якісь порушення складення протоколу на свою користь.

Тож будьте обережні на дорогах та кермуйте відповідально!

Марина Носова, для УП

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