Топ-5 коммуникационных ошибок власти в соцсетях

За 30 років Незалежності українські державні органи поступово відходять від зубодробильної радянської бюрократії, намагаючись ставати "friendly" до своєї аудиторії.

Типовий приклад цих змін – комунікація у соцмережах.

Сьогодні більшість офіційних установ має власні сторінки у Facebook. Водночас комунікувати "по-новому" вміють далеко не всі.

В чому ж проблема? Пропоную ТОП-5 найбільш розповсюджених помилок у соцмережах державних структур.

Зі святом, віряни!

Уявіть ситуацію: у переддень відпустки вам потрібно терміново дізнатися, які вакцини слід зробити для безпечної подорожі. Ви заходите на офіційну Facebook-сторінку потрібної служби в пошуках необхідної інформації, а натомість бачите крашанки, лики святих та привітання з Покровою, Трійцею чи Яблучним Спасом.

Відразу видно: піарники та менеджери сторінки турбуються про своїх читачів, але не зовсім так, як того хотілося б.

Погодьтеся, коли "божої милості" та "укріплення віри" з нагоди Великодня тобі бажає Державна інспекція ядерного регулювання, а Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками напередодні 8 березня бажає, щоб "навколишній світ дарував позитивні емоції", це трохи збентежує.

Так, всім приємно читати привітання, й підписники урядових порталів – не виключення. Але перетворювати сторінку офіційної державної служби у Viber-діалог з вашою рідною тіткою чи бабусею теж не вихід з ситуації.

Основна порада тут – не жертвувати інформативністю в угоду привітань та позитивних емоцій.

Увага до стилю

Згадайте 🧐, чи доводилось вам бачити 👀 такий текст чи пост 📄, де за купою не завжди доречних смайликів 😁 та емодзі 🤡 просто неможливо знайти потрібну інформацію 🤔? Чи зручно читати 🤳 такий текст? Чи захочете ви переходити на цю сторінку знову 🤬???

Гарне візуальне оформлення текстів грає для просування SMM величезну роль. Тут мова йде не лише про сам стиль викладу інформації, але й про її візуальне оформлення. І коли серед серйозних звітів та статистичних даних раптом з'являється листівка про День шоколаду – це привід задуматися.

Сюди ж можна віднести великі тексти без ілюстрацій, фото, зняті на старий телефон чи надмір офіціозних "паркетних" фотографій, які неможливо відрізнити одне від одного.

Так, простору для креативу небагато: загальні збори акціонерів навряд чи можна оформити у відео в стилі Tik Tok.

Але якщо написати великий і надміру офіційний текст, доповнюючи його 20 однаковими фотографіями людей за столом – дуже легко втратити будь-яку увагу аудиторії.

Виходом з такої ситуації стане розробка фірмової айдентики установи для соцмереж, шаблонів для візуалів, створення інфографік та рубрикатори для постів на всі випадки життя.

Ви маєте бути готовими до всього – від повідомлення про затримання керівної особи до урочистого концерту до Дня незалежності.

Складно про неважливе

Використання канцеляризмів та штампів – така ж неодмінна складова роботи в державних установах як і обідня перерва. Але чи варто говорити з аудиторією соцмереж такою надміру формальною мовою?

Часто подібні тексти можна зустріти на офіційних сторінках правоохоронних структур. До прикладу:

"Під час проведення оперативно-профілактичних заходів щодо недопущення порушень міграційного законодавства іноземцями працівники управління міграційної поліції в Рівненській області спільно із працівниками міграційної служби викрили громадянина Азербайджану на нелегальному перебуванні в Україні".

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Так, звісно, мова йде про конкретні юридичні терміни, де потрібна точність. Втім, з таким успіхом можна щоразу передруковувати протокол затримань.

Чи можна зберегти зміст повідомлення, але сказати це зрозуміло? Так, і це доводить сам автор цього ж повідомлення:

"У Рівному працівники міграційної поліції викрили нелегала із Азербайджану".

"Мовчазні" соцмережі

Надзвичайно важлива річ, про яку часто забувають – вміння спілкуватися з аудиторією вашої сторінки.

Навіть, якщо пресслужба державного органу публікує надзвичайно корисну і цікаву інформацію, подану грамотною мовою та з якісними ілюстраціями, без уваги до читачів вона так і залишиться непотрібною.

Менеджери сторінок у соцмережах обов'язково мають реагувати на коментарі та звернення користувачів, адже саме для них і створюється ваш контент.

У багатьох держорганах цифрові платформи сприймають як безрозмірну газету, куди можна закидати інформацію, ігноруючи побажання аудиторії. Аудиторія відповідає взаємністю і починає закидувати сторінку рекламним спамом, брудом і різноманітними звинуваченнями в бік такої установи.

Типовий приклад – колишня сторінка Генеральної прокуратури України, що нині перетворилася на сторінку "Офіс генерального прокурора". Крім назви, змінився й підхід модераторів: тепер частину коментарів просто видаляють.

Та є в державному секторі й справді позитивні приклади роботи зі своєю цифровою аудиторією. Наприклад, приємно подивитися як працюють SMMники "Нафтогазу України", або "Укрпошти". Вони зробили не просто офіційні сторінки, а створили справжні ком’юніті, де жоден відгук чи питання клієнта не залишається без уваги.

Платити за "вбивство" сторінки

Часто буває так, що нова команда державної установи вирішує запустити нову офіційну сторінку в соцмережах. Найгірше, що можна зробити в такому випадку – купувати т.зв. "ботів" для швидкої розкрутки сторінки.

Фейкові акаунти різко збільшують кількість підписників, а публікації отримують багато лайків. Спочатку складається враження, що установа та її сторінка дуже популярні серед аудиторії, але через певний час такий акаунт можна сміливо "викидати".

Причини для цього дві. Перша – алгоритми соцмереж "штрафують" сторінку і різко знижують видачу контенту у стрічках реальних людей практично до нуля. Друга – ви не отримуєте реальної інформації про активність вашої аудиторії, втрачаючи інструменти для подальшої роботи з нею.

Конкретних прикладів наводити не буду. Виявити такі сторінки можна й самостійно: якщо помітили, що при великій кількості підписників активність читачів сторінки майже нульова – ви маєте справу з роботою "ботів".

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Безумовно, українським урядовцям та піарникам держустанов є ще чому повчитися. І перший крок до успіху в цій справі – вміння працювати зі своєю аудиторією, дослухатися до її потреб та інтересів, а також доносити їх до свого керівництва.

Основна аудиторія всіх без виключення держустанов – це громадяни, заради яких і працює величезний державний механізм. Бути відкритими і дослухатися до них – найкраща реформа, що допоможе українським урядовим комунікаціям відповідати потребам часу.

Анастасія Магонова

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.