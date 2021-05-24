Бизнес и государство: Как строить конструктивный диалог

Эффективная совместная работа власти, бизнеса, экспертов по экономическим, корпоративным и социальным реформам, поддержка предпринимательства и увеличение инвестиционной привлекательности Украины – такую задачу на повестке дня должны иметь, как деловые ассоциации, так и государственные структуры.

В рамках своей работы я наблюдаю, как бизнес-ассоциации перестают говорить об общем, а через конкретные примеры вносят предложения в госорганы, которые позволяют экономическим субъектам отстаивать законные интересы.

А госорганы в свою очередь начали проводить конкурсы на такие позиции как, менеджер по связям с бизнесом, дизайнер-аналитик – который создает информационные дайджесты в рамках обмена информацией властей и бизнеса, инвестиционный советник и т.д.

Пошла тенденция создания целых офисов взаимодействия с бизнесом и помощи предпринимателям – что ложится в основу многих коммуникационных политических стратегий.

При Государственной фискальной службе был создан Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Позитивный сигнал для рынка, если учесть, что в течение двадцати лет правоохранительные органы ассоциировались только с силовым беспределом, но точно не с диалогом.

Главная задача Офиса – стать мостиком между легальным бизнесом и фискальной службой ради общей цели – борьбы с теневым рынком экономики.

Каким образом Офис эффективного взаимодействия может быть полезен бизнесу?

Одна из его задач направлена на развитие инициатив и улучшение сотрудничества между правоохранительной структурой и легальными предпринимателями.



Например, вы являетесь членом какой-нибудь бизнес-ассоциации или союза предпринимателей. Для того, чтобы организовать встречу с главой ГФС больше не надо вертеться в бюрократической агонии и отправлять письма в один конец.



Более того, не надо искать знакомых или кумовьев, чтобы узнать о работе Службы или пожаловаться на коррупцию. Вы спокойно можете позвонить на любой телефон Офиса или написать на почту и с вами свяжутся в течение 72 часов.





Например, вы являетесь членом какой-нибудь бизнес-ассоциации или союза предпринимателей. Для того, чтобы организовать встречу с главой ГФС больше не надо вертеться в бюрократической агонии и отправлять письма в один конец. Более того, не надо искать знакомых или кумовьев, чтобы узнать о работе Службы или пожаловаться на коррупцию. Вы спокойно можете позвонить на любой телефон Офиса или написать на почту и с вами свяжутся в течение 72 часов. Вторая задача Офиса – обмен информацией. У каждой большой компании есть своя служба безопасности, которая владеет аналитикой о состоянии теневой экономики в их секторе.



Легальному бизнесу не выгоден черный рынок, поскольку он демпингует цены, тем самым подрывая основы честной конкуренции на рынке. Службы безопасности могут делиться информацией с правоохранительным органом.



ГФС же в свою очередь начинает проводить процессуальные действия, а после предоставляет аналитику о проделанной работе и реагирует на коррупцию в системе.





Легальному бизнесу не выгоден черный рынок, поскольку он демпингует цены, тем самым подрывая основы честной конкуренции на рынке. Службы безопасности могут делиться информацией с правоохранительным органом. ГФС же в свою очередь начинает проводить процессуальные действия, а после предоставляет аналитику о проделанной работе и реагирует на коррупцию в системе. Третья задача Офиса – стратегические коммуникации.



Такой оперативный диалог обязательно должен лечь в концепцию нового органа Бюро Экономической Безопасности. Иначе мы рискуем получить еще одних силовиков, которые борются с ветряными мельницами, "щимят" бизнес и точно не помогают экономике.

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Возьмем другой пример – Фонд государственного имущества (ФГИ) раньше был скорее кормушкой для олигархата.

"Пацаны" ставили своих "пацанов", чтобы руководить и контролировать большие государственные объекты, распределяя потоки по нужным карманам и партиям. С 2019 года главной целью структуры стало привлечение инвестиций в Украину.

Бизнес-ассоциации могут обратиться в Фонд с целью получения информации о том, какие объекты доступны для приватизации, в каком они состоянии, запросить осмотр объектов.

Предприниматель может даже получить консультацию, каковы правила инвестирования и, как принимать участие в тендерах Prozzoro. Отличная возможность для любого предпринимателя, о которой не все знают.

Раньше, чтобы купить или арендовать какое-либо государственное имущество, вам необходимо было достать советского типа газету с миллионом мелких строчек. В них фигурировали только названия объектов, без какой-либо характеристики и маркировки.

Реклама:

Ясное дело, что у обичнных людей нет времени сражаться с бюрократическим хламом, поэтому хорошие объекты коррупционным способом отдавались практически бесплатно "своим" людям.

Сегодня все намного проще – ФГИ создал сайт, такой себе государственный OLX.

Заходишь, выбираешь категорию, город, видишь объект на фото, скачиваешь всю информацию о нем, идешь на сайт Prozzoro, участвуешь в торгах и вуаля. Вы – счастливый обладатель государственного имущества.

Хотите арендовать – не проблема, сайт роботает по той же схеме.

Как мы видим, идеей инвестиций и диалогов пропитана вся информационная повестка Украины последние 2 года. Чтобы она заработала необходима холодная голова политиков на всех уровнях и, конечно, время.

Я вижу позитивные сдвиги в этом направлении. Если раньше консультант по коммуникациям в госорганах должен был просто купить обложку в журнале с благовидным лицом главы, то сейчас работа коммуникационщика делится по нескольким направлениям: PR (Public Relations), GR (Government Relations), IR (Investor Relations).

Анастасия Магонова

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