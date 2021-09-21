От олигархии к автократии

Останнім часом влада "розігрівалася", шукаючи способи й інструменти для фіксації та підсилення впливу в країні.

Лише за останній місяць Офіс Президента отримав контроль над МВС, разом із судовою мафією загальмував судову реформу, заблокував призначення на керівника САП, законодавство про процедуру призначення керівника НАБУ.

Але кульмінацією стала вчорашня кристалізація коаліції "узурпації" – "Слуга Народу", групи "Довіра" та "За майбутнє". Тобто Офіс, Коломойський та гроші.

Мета цього альянсу на найближчий час – змінити керівництво парламенту на лояльне, а також зробити олігархів залежними від волі Офісу шляхом прийняття "деолігархічного" закону та отримати контроль над медіа.

Ймовірніше, саме Коломойський став основним ідеологом такої конструкції. Поки він очікує запиту на екстрадицію до США, а також рішення Лондонського суду, його мета – максимально задобрити президента, аби уникнути екстрадиції, підсилити вплив на правоохоронні структури та відволікти увагу від себе на імітацію загальної боротьби з олігархами.

Нещодавно уся країна стала свідком публічних консультацій провідного олігарха з представником президента – головою фракції Зеленського у парламенті.

Ми просували підходи системної роботи щодо зменшення впливу олігархів.

У січні наш Центр провів форум за участі американських партнерів щодо застосування їхнього досвіду з розформування монополій. В червні представили наш детальний план, розроблений за участі міжнародних експертів і громадськості та запропонували президенту, парламенту, Кабміну та іншим.

Але влада обрала простий і небезпечний шлях – прийняття пустого закону, спрямованого на підсилення власного впливу: підхід, який дискредитує деолігархізацію.

Наш підхід – деолігархізація має зменшити вплив невеликої групи та підсилити демократичні інститути.

Схоже, президент обрав інший шлях – "підвісити" олігархів і збільшити власний вплив та матеріальний стан. Від олігархії до автократії.

Крім того, очікується і новий етап приборкання регіонів із застосуванням прийому "батога та пряника". Батіг – ДБР, СБУ та новостоворений БЕБ, а пряник – обіцянки фінансових вливань, зокрема для зменшення впливу нових тарифів.

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Після голосувань у четвер Україна опиниться у новій реальності.

Офіс Президента сконцентрує все у своїх руках і почне поводитись навіть більш зухвало, нічого не побоюючись, як справжня монополія. Схоже, що Україна має пройти і через цей етап. Як показує історія, такий процес сам собою не зупиняється. Його зупиняють.

Хоч останніми роками за Лукашенком закріпилося звання "останній диктатор Європи", але на наших очах і вже у нашій країні підростає новий, який чітко користується прикладом раннього Путіна та Лукашенка.

Колонка написана у співавторстві зі співзасновниками Центру національної стійкості і розвитку: Русланом Рябошапкою – екс-генеральним прокурором України та Павлом Клімкіним – екс-міністром закордонних справ України

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