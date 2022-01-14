Казахстанское зеркало украинских проблем 

Действия руководства Казахстана в отношении расследования январских протестов значительно повлияют на то, как будет развиваться эта страна в политическом и экономическом плане.

В четверг 13 января спецдокладчик ООН по вопросам борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолаин призвала власти и силы безопасности Казахстана прекратить применение смертоносной силы против протестующих, не злоупотреблять термином "терроризм" в отношении противников государства, а также соблюдать права задержанных участников протестов. Кроме того, она призвала к независимым расследованиям произошедших событий.

Независимые расследования имеют не меньшую важность для будущего Казахстана, чем прекращение насилия.

Отказ от непредвзятого полного расследования всех актов насилия, совершенных во время массовых протестов в Казахстане, может на долгое время укоренить недоверие между народом и институтами государственной власти.

В этом случае Казахстан рискует надолго лишиться национального согласия, превратиться в политически нестабильное государство и подорвать свое экономическое благополучие в будущем.

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Руководству Казахстана следует иметь в виду, что отказ обществу в справедливости имеет самые тяжелые последствия для политического руководства.

Достаточно взглянуть на Украину. Отказ расследовать акты массового насилия со стороны власти на Майдане в 2013 году стал одной из причин массовых протестов, приведших к десяткам смертей, к бегству четвертого президента.

Отсутствие результатов расследования преступлений, совершенных на Майдане, легло тяжелым бременем на доверие общества к следующим президентам Украины и к институтам государственной власти как таковым.

Нынешние протесты в Алматы и других городах – не первые в истории Казахстана.

Были массовые столкновения в Алматы и Караганде в 1986 году, где пострадали тысячи людей. Были массовые протесты в Мангистаусской области, апогеем которых стала трагедия в городе Жанаозень в 2011 году.

Все эти протесты объединяет то, что им не была дана всеобъемлющая и исчерпывающая правовая оценка.

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Общества вообще долго и тяжело восстанавливают мир и согласие после масштабных гражданских столкновений и после массового взаимного насилия между гражданами и властью. Стоит упомянуть, что части Ирландии до сих пор разделяет стена, а турецкую и греческую части Кипра о сих пор разделяет колючая проволока.

Если же насилию в этих столкновениях не дается полная объективная и безотлагательная правовая оценка, путь к национальному единству становится тем более долгим.

Государственная власть же в таких случаях долго и тяжело восстанавливает свою легитимность, а политическая власть безвозвратно теряет доверие к себе.

Примирение после конфликтов является важным условием развития и процветания в будущем. Как показывает практика, примирение невозможно без восстановления справедливости. Однако у общества должна не вызывать сомнения беспристрастность власти в делах расследования, осуждения и помилования.

В противном случае задача по восстановлению взаимного доверия между гражданами, а также между обществом и властью и политиками не будет решена.

Но как обеспечить доверие, если, например, расследование проводит та власть, против которой часть граждан недавно выступала на улицах?

Или если расследование столкновений на межэтнической почве проводит власть, в которой доминируют представители одной из конфликтующих этнических групп?

Если для примирения есть воля всех сторон, то доверие к следственным и судебным действиям могут обеспечить особые механизмы – механизмы переходного правосудия. Они способствуют восстановлению справедливости, которое будет принято, как минимум, большинством участников конфликта.

Это судебные и несудебные процессы и механизмы, связанные с попытками общества преодолеть наследие крупномасштабных нарушений прав человека. К их числу относятся действия по судебному преследованию, репарации, комиссии по установлению истины и реформы институтов, в том числе люстрации. К примеру, гибридные суды были созданы в Боснии и Герцоговине после войны в 90х годах прошлого столетия.

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В таких ситуациях, как сейчас в Казахстане, возможно и полезно использовать институт гибридных (смешанных) судов. Речь идет о таких специально созданных судах, которые включают в себя такую сторону, которая пользуется авторитетом и доверием у граждан.

Например, это могут быть судьи международных судов либо авторитетные судьи других стран, характеризующихся образцовой правовой системой и отсутствием интересов на территории данного государства. Этот инструмент способен обеспечить доверие к процессу правосудия.

Задача это сложная. Что подтверждается наличием лишь немногих примеров использования механизмов переходного правосудия.

Наиболее яркими современными образцами применения переходного правосудия являются постнацистская Западная Германия, постсоветская Восточная Германия, в значительной мере страны Балтии.

Успех в применении переходного правосудия определяется несколькими факторами:

прозрачностью и непредвзятостью действий власти в намерении установить правосудие;

решительностью власти в этом намерении;

безотлагательностью (чем раньше осуществляется правосудие, тем меньше рецидивов недоверия и претензий в будущем);

единством подходов к квалификации преступлений и к определению ответственности;

доведением этого процесса до конца, то есть до справедливых приговоров и/или амнистии.

Механизмы переходного правосудия представляются полезными и для Украины, особенно когда она восстановит контроль над своими временно оккупированными территориями.

Искреннее воссоединение людей возможно только после того, как будут подняты на поверхность и оценены с правовой точки зрения все преступления, которые были совершены за время вооруженного конфликта и оккупации.

Гюндуз Мамедов

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.