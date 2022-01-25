Действительно ли "зимние каникулы" нардепов являются рекордными?

Нещодавно низка ЗМІ написала про "рекордно довгі зимові канікули" Верховної Ради за останні десять років. Адже останнє пленарне засідання у парламенті відбулося 17 грудня 2021 року, а наступне відбулось аж у вівторок 25 січня.

Тобто йдеться про 38-денну перерву без пленарних засідань. Однак для справедливості варто наголосити, що робота народних депутатів у сесійній залі – лише один із різновидів діяльності народних обранців у Верховній Раді.

Вона складає меншу частину у порівнянні із роботою у комітетах та роботою з виборцями.

Рух ЧЕСНО вирішив розібратись, чи справді зимові канікули парламенту стали рекордними. Але не для того, аби додатково розкритикувати роботу Верховної Ради, або ж навпаки "відбілити" діяльність нардепів.

Ми хочемо без маніпуляцій та хайпу вкотре пояснити виборцям особливості роботи народних обранців у ВРУ.

Що каже закон?

Робота народних депутатів у Верховній Раді – це не лише її найбільш видима частина у сесійній залі.

Голосування за проєкти законів та ухвалення постанов – це фінальна частина законодавчого розгляду. Їй передує значна робота у комітетах.

Форми роботи парламенту і нардепів визначені у статті 9 Регламенту. У ній йдеться про те, що сесії ВРУ складаються із пленарних засідань Верховної Ради, засідань комітетів, тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій. Останні проводять у період між пленарними засіданнями, роботою народних депутатів у депутатських фракціях та з виборцями.

Комітети, тимчасові спеціальні комісії чи тимчасові слідчі комісії можуть проводити свої засідання одночасно з пленарними засіданнями під куполом лише за процедурним рішенням парламенту.

Зазвичай пленарні дні під куполом становлять лише близько восьми у місяці. Решта – це засідання комітетів, робота на округах та з виборцями. Тому говорити про "рекордну відпустку" не можемо, адже формально парламент та народні депутати працювали з 4 січня 2022 року.

Скриншот календарного плану роботи ВРУ

Варто зазначити, що 17 грудня, в останній пленарний день 2021 року, нардепи внесли зміни до календарного плану і зменшили кількість пленарних засідань у січні 2022 року.

Тоді 295 нардепів проголосували за відповідну постанову, згідно з якою в тиждень з 10 по 14 січня 2022 року народні депутати працюють з виборцями.

А у тиждень з 17 по 21 січня передбачена робота парламентарів у комітетах, комісіях та фракціях (групах).

Чи була реальна робота нардепів на округах або з виборцями – перевірити важче, адже вона не така публічна, як робота в сесійній залі. Про неї здебільшого звітують у вигідному для себе форматі самі ж нардепи на сторінках у соціальних мережах або у ЗМІ.

З іншого боку, очевидно, що під прикриттям довгої низки новорічно-різдвяних свят частина нардепів використовує проміжок без пленарних засідань як тривалу "зимову відпустку". Хтось із нардепів проводить її в межах України, а дехто, звісно, за кордном. Так, наприклад, у ДПС "Українській правді" повідомили, що лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко провела майже місяць у Дубаї.

Роботу в комітетах ми можемо побачити та перевірити, адже більшість з них також транслюють свої засідання на власних каналах у YouTube.

Крім того, комітети інформують про свою діяльність, наприклад, оприлюднюють план роботи, розклад, затверджені акти, протоколи, стенограми тощо.

Також у комітетах у цей час можуть відбуватись засідання профільних підкомітетів, а також працюють секретаріати, які залучені до законодавчої роботи. Проте нас більше цікавить, чи були фактичні засідання комітетів ВРУ із присутністю нардепів у визначений в календарному плані роботи на початку 2022 року.

Хто і як працював?

У Верховній Раді ІХ скликання працює 23 комітети за різною спрямованістю. Робота в них – важлива частина обов'язків народного депутата. Саме там обранці обговорюють та опрацьовують законодавчі ініціативи, які згодом потрапляють на розгляд усієї Верховної Ради.





Отже, тиждень роботи парламентарів у комітетах, комісіях та фракціях (групах) був запланований з 17 по 21 січня. Серед усіх комітетів ВРУ засідання за цей час відбулись майже в половини – 11.

На початку нового року частина комітетів ВРУ та їхні голови звітували про свою роботу у 2021 році. Наприклад, на сторінках окремих комітетів та самої ВРУ публікували посилання з презентаціями.

У деяких комітетів не було засідань на початку 2022 року, натомість відбулись міжнародні робочі зустрічі, публікувались офіційні заяви, нардепи презентували законопроєкти в регіонах, відбувались профільні "круглі столи" тощо.

Так, наприклад, на початку січня активно працював Комітет з питань інтеграції України до ЄС. Очільниця комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з депутатами парламенту Великої Британії, виступила на позачерговому спільному засіданні Комітету із закордонних справ та Підкомітету з питань безпеки і оборони Європейського Парламенту тощо.

Те, як комітети ВРУ висвітлюють свою роботу, є важливим показником прозорості законодавчих процесів. Водночас комітети Ради не завжди публікують повну інформацію й не висвітлюють належно свою діяльність.

Наостанок вкрай доречно наголосити, що у контексті нарощування військової агресії РФ проти України, парламент як одна з ключових інституцій в державі, а народні депутати як законнообрані представники громадян, першочерговим пріоритетом і відповідальністю перед виборцями мають визначити роботу найвищого органу законодавчої гілки влади.

Для цього мають бути спрямовані максимальні зусилля та зосереджена увага, адже як показує українська історія, саме парламент стояв на варті державності у найважчі для країни часи.

Олександр Саліженко