Расследование УП за 12 лет. Аналитика YouControl

Аналітики YouControl дослідили масиви матеріалів "Української правди" починаючи з 2010 року.

Фахівці виокремили 2200 журналістських розслідувань (зокрема матеріалів, що містять елементи жанру розслідувань) та додали їх до модулю "Репутація в медіа".

колаж: Андрій Калістратенко, УП

колаж: Андрій Калістратенко, УП

колаж: Андрій Калістратенко, УП

колаж: Андрій Калістратенко, УП

Про проєкт "Репутація в медіа"

Навесні 2021 року команда аналітичного сервісу YouControl створила модуль, що відстежує причетність компаній та фізосіб до розслідувань в медіа. А також автоматично будує зв'язки між фігурантами розслідувань.

Наразі "Репутація в медіа" містить більше 6600 розслідувань (матеріалів, що містять елементи жанру розслідування в тому числі) за 12 останніх років з 17-ти авторитетних джерел:

Українська правда

Наші гроші

Наші гроші. Запоріжжя

Наші гроші. Львів

Слідство. Інфо

Бігус. інфо

Схеми:корупція в деталях

Запорізький центр розслідувань

State Watch

Четверта влада

Вінницька агенція журналістських розслідувань

Миколаївський центр журналістських розслідувань

Сила правди

Центр журналістських розслідувань (Крим)

Дозорро

Ізбірком

Просуд

Для чого створили?

Часто резонансні медійні розслідування забуваються, кудись зникають. Є різні способи прибрати "небажані матеріали". Хтось фізично видаляє статті, хтось створює багато інших "хороших" новин і посуває розслідування на 10-ту сторінку в гугл-видачі. Деякі матеріали зникають через закриття сайтів чи видалення матеріалів у зв'язку зі зміною редполітики видання.

"Ми створили проєкт "Репутація в медіа" для того, щоб полегшити пошук інформації про фігурування осіб і компаній у журналістських розслідуваннях. Інструмент дозволяє вчасно дізнатися, що у контрагента "за плечима". Матеріали архівуються в системі та доступні незалежно від існування сайтів, де вони були опубліковані", ‒ засновник та СЕО компанії YouControl Сергій Мільман.



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Як це працює?

Для перевірки компанії варто внести її назву чи код ЄДРПОУ в пошук на головній сторінці сайту YouControl.

Якщо компанія згадується у розслідуваннях одного або декількох медіа, це відобразиться у її досьє в розділі "Репутація в медіа". Тут же коротко викладена суть публікації і є посилання на першоджерело. Також в розділі "Зв'язки PRO" автоматично будуються зв'язки між фігурантами розслідувань.

Щоб перевірити фізичну особу, варто скористатися модулем "Перевірка фізосіб" ‒ там достатньо ввести ПІБ.

Використовуючи фільтри, пошук бажаної інформації можна зробити максимально прицільним. Фільтр "Статус" допоможе з'ясувати як саме об'єкт згадано в публікації.

Так, "фігурант" – це фіз- чи юрособа, що є головною дійовою особою матеріалу, навколо якої побудована історія. "Негативна згадка" означає, що фіз- чи юрособа важлива для розуміння суті матеріалу, вона не є фігурантом, однак описана з негативною конотацією. "Згадка" - усі інші фіз- чи юрособи згадані в тексті. Крім статусу, сортувати розслідування можна за медіа джерелами та роками виходу матеріалу.

Модуль постіно доповнюється новими розслідуваннями з авторитетних медіа джерел.

Кому корисно?

Інструмент можуть використовувати комплаєнс-офіцери, співробітники служби безпеки, юристи, відділ закупівель, керівники або власники компаній. І звісно, журналісти та громадські активісти, щоб зрозуміти, які розслідування вже були проведені раніше стосовно героїв їх публікацій.

Проєкт сприяє належному виконанню норм чинного законодавства у сфері фінансового моніторингу. Адже, згідно Закону про фінмон 36 1-IX всі суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані виконувати норми постанов НБУ (65 і 107) в частині проведення перевірки клієнтів з високим рівнем ризиковості. А саме: "отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах (наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань)".

Загалом модуль "Репутація в медіа" є дороговказом для всіх, хто хоче дізнатися деталі щодо згадування певних осіб чи компаній в розслідуваннях, оцінити ситуацію на зараз чи "дотиснути" справи. Адже дані з журналістських матеріалів часто є приводом для проведення відповідних розглядів та порушення справ правоохоронними органами

Довідка YouControl — аналітична система, що з понад 180 джерел формує повне досьє на кожну компанію та ФОП України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами. Містить дані для перевірки іноземних компаній. Модуль "Перевірка фізосіб" YouControl дозволяє отримати актуальну на час запиту інформацію про фізичну особу з офіційних та відкритих джерел. За декілька секунд можна виявити ризики, пов'язані з судовими рішеннями, санкціями, власністю, недійсними документами, приналежністю до РЕРs, зниклих осіб, розшуку, боржників, корупціонерів, люстрованих. Функція моніторингу щоденно повідомляє про зміни відповідно до даних з офіційних реєстрів. В межах соціальної місії компанія надає безоплатний доступ для журналістів та громадських активістів для проведення розслідувань, аналізу держзакупівель, вивчення декларацій. Також безкоштовний доступ до системи мають викладачі та студенти закладів вищої освіти.