10 советов новому главе Фонда госимущества

Декілька настанов, які полегшать перші кроки на одній із найскладніших ділянок роботи в держсекторі та дозволять не втратити темп приватизації, взятий два роки тому.

Невдовзі відбудеться транзакційний перехід повноважень до нового керівника Фонду державного майна України (ФДМУ).

Цілі, які я ставив для себе особисто і для ФДМУ, під моїм керівництвом досягнуті, тож, як і планував, я залишаю цю посаду і мою заяву про звільнення за власним бажанням погоджено.

Я б хотів зробити процес зміни керівництва ФДМУ максимально етичним, а головне – забезпечити безперервність того курсу та темпу приватизації, який був взятий два роки тому.

Практика transition book є усталеною нормою в корпоративному секторі, але для держустанов все ще залишається виключенням – ризикну припустити, що причина в тому, що в українських реаліях рідко хто залишає посаду зі своєї волі.

Оскільки моя відставка є запланованим та продуманим кроком, то можу дозволити собі ще один виняток з правил і реалізувати право на кілька щирих підказок своєму наступнику.

Я добре пам'ятаю свої перші дні на посаді і усвідомлюю, що таке наставництво було б зовсім не зайвим. Тому сподіваюся, що кілька порад – як професійних, так і загальнолюдських, зможуть допомогти впевнено вести структуру під назвою Фонд держмайна України шляхом реформ.

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Новий статус-кво

Спочатку коротко про те, чим є Фонд держмайна на сьогодні, після двох років реформ, боротьби та системних змін.

Насамперед, зафіксую перевагу, якої я був позбавлений – ФДМУ, і це визнають навіть наші критики, став ефективною інституцією з прозорими та чіткими процесами, здатною до роботи незалежно від того, хто знаходиться біля його керма.

Навіть такі форс-мажори як пандемія та карантини не змогли зупинити процес інституційних перетворень, хоча позначилися на його швидкості.

Завдяки низці складних кроків, зокрема кадрових та юридичних, Фонд держмайна має вертикально інтегровану керовану структуру з відпрацьованими алгоритмами та протоколами.

Другий конкурентний фактор, який з’явився також нещодавно – сучасна інфраструктура, що відповідає 21 сторіччю.

Коли я прийшов на посаду, то мав справу із 400 друкованими екземплярами газети "Вісник приватизації" на всю країну, з допомогою яких передбачалося інформувати суспільство і бізнес про можливості здійснити інвестиції. Натомість ми запустили онлайн-портал privatization.gov.ua, на якому представлені всі запропоновані до продажу об’єкти у супроводі віртуальних кімнат із масивами даних.

Принцип "усі знають все" розірвав кругову поруку та відкрив можливість приватизації для всіх бажаючих, а не тільки обраних, долучених до адміністративного чи політичного ресурсу.

Як завжди, цифри хоч і сухі, але найбільш красномовні: перенесення торгів в онлайн та максимальна автономність учасників забезпечили очевидний фінансовий ефект – у 2020 році надходження від приватизації склали 2,25 млрд грн, у 2021 – 5,1. Це рекордний показник за останнє десятиріччя і це в умовах карантину та Covid–19.

Середня кількість учасників, яка роками не перевищувала двох (переможець плюс "кишеньковий" конкурент), тепер у середньому становить 5, але часто за об'єкт борються 10, і навіть 20 гравців, що було немислимо ще кілька років тому.

Зростання цін на торгах в середньому досягало 150%. Для порівняння – у попередніх періодах стартова ціна збільшувалась лише на 20%, що знову ж таки було похідним від обмеженої кількості учасників.

Такі самі тектонічні зміни відбулися і в секторі оренди держмайна. Починаючи від абсолютно нового рівня прозорості завдяки запуску ресурсу orenda.gov.ua з актуальними та повними даними про об'єкти і закінчуючи понад 4000 онлайн-аукціонами, які, працюючи у повністю автоматичному режимі, дозволили підвищити конкурентність та забезпечити рівність умов для всіх учасників.

Знову-таки, фінансовий результат – на табло. Держава отримала від здачі свого майна у 2021 році 1,62 млрд грн. Це більше, ніж на аналогічний період будь-якого, я наголошую – будь-якого! – рекорд в історії новітньої України.

І, нарешті, реформа корпоративного управління. Фонд держмайна отримав майже 700 державних підприємств, і кожне з них було або некерованим, або перебувало на порозі банкрутства, або працювало непрозоро – або поєднувало ці характеристики.

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Ми почали очищати ці авгієві стайні, змінюючи директорів, впроваджуючи фінансову звітність та контролюючи витрати, і досягли суттєвого їх оздоровлення.

Податки зросли на 800 млн грн – до 8,4 млрд грн

За рік збиток скоротився на 1 млрд грн.

Дивіденди потроїлися і склали 837,8 млн грн.

У держвласність повернуто 2500 га землі і ще 15000 га перебувають у процесі повернення.

Тож тепер ці держпідприємства, що роками були тягарем для держави, перетворюються на актив. Відповідно зросла і цікавість до них з боку не найприємніших осіб та структур і власне тут я і хочу перейти до порад.

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Все буде не так, як ви очікували. Deal with it

Якщо хтось уявляв собі роботу голови Фонду держмайна як розмірений графік, що зрідка переривається виступами на інвестиційних конференціях, то у мене для вас погані новини.

Але і для тих, хто думав, що розуміє рівень навантаження, реальність також виявиться сюрпризом.

Ця посада передбачає вирішення проблем різного рівня в режимі 24/7, реагування на інформаційні атаки, спілкування по колу із чиновниками та депутатами – зокрема і колишніми, стратегування та нон-стоп вивчення звітності, що надають ДП – нагадаю, їх у вас майже 700.

І так, вихідних не буде.

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Реформа приватизації – стратегічний напрямок роботи, що не повинен загубитися за поточними справами

Реформа приватизації закріплена в меморандумі України з МВФ, який був підписаний у листопаді 2021 року.

Уряд ухвалив "Економічну стратегію 2030" в якій чорним по білому написано "скорочення державного сектору економіки". Базовий крок для проведення цієї реформи – ухвалення комплексного законопроекту про сприяння залученню інвестицій, який ми розробили разом з ВРУ, КМУ, 30 бізнес-асоціаціями та провідними експертами. Цей документ перетворює приватизацію на справжній драйвер економічного розвитку і закриває більшість "дірок", через які витікали інвестиції.

Розуміючи ситуацію зсередини і зафіксувавши основні побоювання інвесторів, ми значно спростили бюрократичні процедури, розробили законопроекти, що дають більше комфорту і гарантій інвесторам, впроваджують норми англійського права для захисту прав учасників приватизації і навіть нівелювали побоювання (а іноді й відкритий саботаж) органів місцевого самоврядування, передбачивши перерахування 10% приватизаційних надходжень від об'єктів на їх території до місцевих бюджетів.

Документ уже пройшов перше читання і щоб наблизити друге активна позиція керівника ФДМУ не тільки бажана, але і необхідна.

Здійснення Урядом тріажу закриє дискусію щодо стратегічних активів

Попри всю свою проактивність, Фонд держмайна – це виконавець. Він реалізує політику, яку повинні чітко сформувати Кабмін і Верховна Рада і лише за їх консолідованої позиції реформу можна продовжити.

Держава має чітко відповісти: які держпідприємства вона бажає залишити за собою і за якими критеріями вона буде виділяти стратегічні та нестратегічні активи.

Тому ініціатива Міністерства економіки із тріажем є найважливішим елементом продовження успішної приватизації. Тріаж можна описати як розподіл "хворих" підприємств на "здорові" і можливість, нарешті, визначитися – які підприємства можуть бути приватизовані, а які залишаться у володінні і управлінні держави.

Впровадження чіткого алгоритму щодо критеріїв стратегічності зніме питання від бюрократії середнього рівня, що саботує процес роздержавлення, додасть прогнозованості і не дозволить популістам затягнути дискусію "така корова потрібна самому".

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Реформа системи оцінки допоможе зблизити міжнародні інвестиції та українські об’єкти

Без можливості справедливо оцінити майно вся подальша робота безглузда.

Наша команда зробила суттєві кроки у очищенні цієї сфери, зокрема ліквідувавши майданчики-посередники, які брали плату просто за факт свого існування та передачу даних до реєстру. Завдяки цьому громадяни заощадили вже більше 2 млрд грн.

Натомість ми запропонували автоматичний алгоритм оцінки за зрозумілими параметрами та мультиплікаторами, ефект від впровадження якого становив 80 млн гривень вже в перші 4,5 місяці. Надходження до Пенсійного фонду, базою для розрахунку яких є оціночна вартість майна, зросли на 42% – до 217 млн ​​у третьому кварталі поточного року.

Невирішеним залишається законодавче врегулювання реформи системи оцінки, яка в Україні є застарілою і не зрозумілою міжнародним гравцям.

Вся потрібна законодавча база вже готова. Законопроектом, що був розроблений за участі команди ФДМУ, ліквідується фракційна оцінка, що розривала об'єкт та земельну ділянку, на якій він знаходиться, та впроваджуються найкращі міжнародні стандарти оціночної діяльності. Все, що відділяє державу від цього – 226 голосів.

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Не очікуйте схвалення та широкої підтримки – жодна справжня реформа не отримує підтримки відразу

За виключенням колег та родини, за ці два роки я рідко чув схвалення, ще рідше – слова підтримки, і майже ніколи – подяку. За будь-якого рівня самосвідомості та відсутності ілюзій – це, не буду приховувати, важко.

Результати реформ, тим більше масштабних, стають помітними з відстані часу, а зрозумілими і очевидними – за кілька років. На етапі впровадження доводиться задовольнятись критикою або в найкращому випадку – ігноруванням зусиль.

Тримайте телефон офіцера НАБУ на швидкому наборі

Співпрацю з антикорупційними органами краще налагодити від початку, щоб мати відпрацьований протокол дій, коли до вас прийдуть пропонувати хабар.

Зауважте, я не говорю "якщо", а саме "коли", бо це неминуче станеться.

Яку б кришталево-чисту репутацією не мав голова ФДМУ, скільки б разів він не декларував "не беру, не приносьте" все одно спроба, чи навіть спроби корумпування будуть зроблені. Наші опоненти теж, мабуть, мають свої протоколи.

На щастя, в Україні сформовані антикорупційні органи, які працюють ефективно, швидко та незважаючи на прізвища.

Спокійно сприймайте чорний піар проти себе, але не ігноруйте його

Якщо ви дійсно налаштовані впроваджувати зміни і йти "проти шерсті", то через місяць-півтора після відмови від співпраці з "тіньовими управителями" державних активів ви почнете отримувати "вітання" через ЗМІ. Це нормально, не дивуйтеся та пам’ятайте, що працюєте заради позитивних змін в країні і популярності в широких масах на цій посаді не очікуйте.

Краща стратегія – співпраця з правоохоронними органами та публічна відкрита позиція.

Не лінуйтесь доносити інформацію про реальний стан справ. Правда, відкритість та реальні результати – кращі інструменти у боротьбі з маніпуляціями.

Без команди професійних юристів немає сенсу і починати

Робота ФДМУ – не тільки керувати держвласністю, але і відбивати зазіхання на неї.

Найактуальніший прояв такої необхідності – ситуація із Запорізьким титано-магнієвим комбінатом (ЗТМК), 49% акцій якого держава в 2013 році передала компанії Tolexis Trading Limited Дмитра Фірташа в обмін на обіцянку інвестувати в модернізацію підприємства $110 млн.

Зайве говорити, що цих інвестицій держава не дочекалась, контроль над ЗТМК був фактично втрачений, і ось два роки тому наша команда вступила в боротьбу за повернення пакету акцій.

Суди йшли довго і тяжко, але наразі результативно. Цього літа ми перемогли у першій інстанції, а наприкінці листопада нашу позицію підтримав і апеляційний суд, повернувши ЗТМК державі. Тому ще раз зафіксую: юристи – одні із найважливіших членів команди. Наразі Фонд супроводжує більше 2000 судових справ на захист інтересів держави.

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Час працює проти держпідприємств. Пришвидшуйте приватизацію

Більше третини державних підприємств на сьогодні є невідновлюваними банкрутами. Це ціна 30 років вагань і небажання прийняти політичне рішення про роздержавлення. Кожен день затягування приватизації збільшує кількість таких втрачених активів, що так і не дочекались шансу бути залученим в економічний обіг.

В Україні 50% ВВП перерозподіляється через держсектор. Навіть у Китаї, який вважається втіленням держрегулювання, цей показник становить 32%.

50 мільярдів гривень збитків – консолідований фінансовий результат державних підприємств у 2020 році.

Корупційних оборудок розслідується правоохоронними органами на суму 80 млрд грн в держпідприємствах.

Обтяжена неефективними державними підприємствами країна не може рухатися вперед, або робить це катастрофічно повільно. Ми тягнемо цей вантаж, ремонтуємо його, латаємо, платимо за підтримку ілюзії його роботи, не бажаючи зізнатися самим собі, що він нам не потрібен.

Тож альтернативи приватизації в Україні не існує. Натомість необхідно сфокусуватися на розбудові компактних та спроможних інституцій, на формуванні чітких економічних стратегій та якісному регулюванні. Держава не футбольний гравець, а стратег і суддя і помічник бізнесу.

Домагайтесь максимального посилення інституційності ФДМУ

Протягом останніх двох років Фонд держмайна впровадив рекордну кількість позитивних змін. Вони стосуються і вже згаданого підходу до оцінки майна, і практики онлайн-аукціонів, і формату звітності держпідприємств та контролю за витратами та контрагентами. Їх ефект, зокрема антикорупційний та фінансовий – доведено.

Особисто я вважаю ці зміни незворотними, але як кажуть – добрим словом і револьвером можна домогтися більше, ніж просто добрим словом.

Всі ці зміни мають бути закріплені на законодавчому рівні. Абсолютна більшість законодавчої бази уже підготовлена, частина законопроектів навіть пройшла перше читання.

Їх законодавче впровадження, насамперед, гарантує довготривалий ефект і закладе потенціал для реформ на роки вперед, а також покаже всім державним діячам, які прагнуть змінити країну на краще, що їхні зусилля втілюються в реальний конкретний результат.

"Політика така ж захоплююча і небезпечна як війна. У війні вас можуть вбити лише раз, а в політиці багато разів", – Вінстон Черчилль

Бажаю вам успіхів на цьому шляху, колего.

У нас все вийде. Приватизація має продовжуватися!

Дмитро Сенниченко

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.