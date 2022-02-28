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Фарида Курбангалеева
российская журналистка

Поздно прятаться, поздно молчать

Понедельник, 28 февраля 2022, 11:50

Ну что ж, начну стандартно: третий день я не ем, не сплю, а только скроллю ленту новостей. Плачу от ужаса, бессилия и сострадания, прячу телефон, потом снова достаю, снова читаю и снова плачу. 

Я испытываю жуткое дежавю: в феврале-марте 2014 года я тоже беспрестанно читала: Украина, Россия, Путин, война. Только читала вслух и на многомиллионную аудиторию. 

Я работала ведущей дневных выпусков Вестей и выходила в эфир с новостями о событиях на Майдане, а потом – о военных действиях на востоке Украины.

Я хорошо помню этот момент: мой начальник Ревенко позвонил мне перед выпуском и стал орать: "Какие еще протестующие! Ты с ума сошла? Переписывай свой текст! Пиши: ду-хов-ные на-след-ники Сте-па-на Бан-деры". 

Именно тогда я поняла, что мой уход – вопрос времени, причем, довольно короткого. 

Но это было легко сказать и тяжело сделать. Нет, ипотеки у меня не было. Но и запасного аэродрома – тоже. 

Я малодушничала, терпела и еще больше сходила с ума.

На мою просьбу опровергнуть информацию западных СМИ о том, что в зоне боевых действий есть российские военные, военкор отвечал, чтобы я не задавала ему такой вопрос в эфире ("не хочу врать"). 

Вообще, практически все данные, что появлялись в эфире, были креатурой Минобороны РФ. Прямо как сейчас, когда в российских войсках после трех дней боев – только один погибший. 

Но, пожалуй, самые омерзительные чувства я испытывала в июне 2014-го, когда озвучивала в эфире версию о том, что к малазийскому Боингу подлетел украинский истребитель и выпустил в него столько-то снарядов. Кажется, и графика прилагалась.

В каком-то смысле, меня спасла беременность. Я просто сбежала в декретный отпуск, хотя начальник уговаривал поработать еще. 

Я уже тогда почти на 100 процентов была уверена, что не вернусь, хотя друзья и знакомые крутили пальцем у виска: не дури, если в эфир не сядешь ты, сядет кто-то другой. Но этот аргумент вообще не работал: ок, пусть кто-то другой, только не я. 

Первые полгода-год мне не раз звонили с работы и просили вернуться в эфир, но я всякий раз отнекивалась, не находила в себе сил. 

Потом звонки прекратились, и наши пути с ВГТРК разошлись. 

Я не ощущала себя героем, мне не хотелось никаких громких слов, я просто больше не могла работать на этом адском конвейере.

У меня настали непростые времена, потому что зарплата ведущего федерального канала позволяет идти на определенные компромиссы с совестью и ни в чем себе не отказывать. Тех, кого такой расклад устраивает, полно и на Первом и на Втором. 

Я слышала примерно такую реплику своей бывшей коллеги: "согласна, то, что мы несем – это чересчур, но у меня есть СВОЕ мнение по этому поводу". 

Расшифрую: человек не согласен с тем, что говорит, но все равно говорит, потому что не хочет терять такую крутую работу. В этой связи мне всегда было забавно слышать, что я "продалась американцам" (я три года проработала на канале "Настоящее время"), так как уровень моего дохода в вестёвские времена явно превышал тот, что был в Праге.

Но я ни разу не пожалела о своем выборе. Бесконечно сожалею только о своей профессии: её больше нет в России, она уничтожена. 

Я – профессиональный ведущий и репортер – вынуждена поменять сферу деятельности, потому что не могу найти себе места в современных российских медиа. 

Но я бы и в страшном сне не хотела оказаться на месте тех, что причастен к созданию информационного контента на госканалах сейчас – когда российские войска утюжат танками украинские города и швыряют в них ракеты, а верховный главнокомандующий играется с ядерной кнопкой.

Я не вижу смысла обращаться к бывшим коллегам, как это сделала Татьяна Александрова. Или задаваться вопросами, как Elena Martynova

Методички розданы, всем явно велено молчать. 

Но я надеюсь, мои бывшие коллеги понимают: эта война уравняет всех. Богатых и бедных, статусных и не очень – в том, что у всех перечеркнуто будущее. Оно перечеркнуто и у ваших детей, господа российские информационщики. И вы сделали это сами, своими руками – руками, которые пишут, редактируют, снимают, монтируют и выдают в эфир нечто, пропитанное ложью и ненавистью. 

Ложью и ненавистью.

Поздно прятаться, поздно молчать, да и методички соблюдать – поздно.

Фарида Курбангалеева

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: Росcия
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