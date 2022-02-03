О Трухине, МВД и министре Монастырском, который "все, но не все, передал в ГБР"

Одразу після ДТП вище керівництво держави, включно з самим Трухіним, намагалось переконати суспільство – що це "звичайна ситуація", "дтп", "з ким не буває", "гортайте далі".

Але для того щоб публічно прокомунікувати цю звичайну ДТП за участі звичайного депутата Трухіна, ціле міністерство внутрішніх справ взяло паузу у 9 днів! 9!

9 днів знадобилося цілому міністерству щоб набрати на клавіатурі "...ауді врізалась у форд. Форд відлетів у ланос. Там був десь депутат, тому справу передаємо в ДБР".

Керівництво поліцейського Петрика подзвонило йому за 20 хвилин з моменту приїзду патрульних на місце ДТП з питанням: "що чесно-чесно він?". 20 хвилин і 9 днів.

Що МВС і міністр Монастирський, якому дзвонив Трухін, робило 9 днів?

Якщо у вас там система оповіщення "депут потрапив у біду" так налагоджена, що за двадцять хвилин в міністерстві ксерокс знає про ДТП.

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На десятий день прокидається сам Трухін і каже: "З поліцейськими співпрацював. Взагалі все робив як треба. Чекаю на медаль за відвагу, бо робив це у важкому стані, пораненим. А не "бухим" (вибачте, слово з цитати Трухіна) як мій товариш".

Що робить міністр Монастирський? Що робить МВС?

У них на руках пояснення написані "ногою" Трухіна. У них має бути відео з камер, де все видно, або публічна заява про те, що відео зникло і вони не бачили як поводився Трухін і як він чинив спротив діям копів. Правильно – мовчать у МВС і мовчить міністр Монастирський.

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Трухін через два тижні чимчикує до парламенту і десяткам камер каже: та я взагалі пройшов всі аналізи, робив все що копи казали, був тверезий, і в шоці від того що мені тут шиють ці ваші злі змі.

Що робить МВС і міністр Монастирський, у яких записано у протоколі і на відео що Трухін був з ознаками сп‘яніння, відмовився пройти тест, свідки кажуть – був за кермом?

Правильно – мовчать.

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Ми публікуємо відео з камер поліцейських. Міністр Монастирський за старою звичкою мовчить.

Що робить міністерство Монастирського?

Каже: так справа в ДБР! До нас які питання?!

А питання такі:

– Ви відео копів бачили чи намагались 9 днів його розвидіти?

– Воно у вас було чи ні?

– Якщо не було, то де службове розслідування під назвою "куди воно поділося"?

– Ви відео копів включно з камерами закопали поряд з банками Чауса, чи хоч щось передали в ДБР разом з матерілами, які ви, вибачте, "висиджували", 9 днів?

"Позиція МВС щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна, що мало місце 23.08.2021р. Народний депутат України є спеціальним суб’єктом кримінального провадження. Кримінальні провадження, в яких він може фігурувати у якості підозрюваного, належать до підслідності Державне бюро розслідувань. Саме через те, що в ході слідства поліцією були отримані факти, які свідчили, що за кермом автомобіля "Ауді" міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції до Державного бюро розслідувань. Через це наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався "домовитись" із Міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності. Поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП. Встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України й прийняття відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань".

Те що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов‘язки видно і без термінових повідомлень МВС.

– Чи виконав свої обов‘язки міністр Монастирський?

– Чи доповідав президенту?

– Які вказівки давав стосовно відео з камер копів?

– Де відповіді?

Те, що цю палаючу картоплину перекинули "на поховання" в найкраще бюро з подібних послуг ДБР, то це добре. Президент, кажуть, таке цінує.

Але.

Що означає "всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався "домовитись" із Міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності"?

Там ваш колега, пане міністре, своїм речовим апаратом каже, що вам подзвонить. Не треба навіть нічого "намагатись представити". А поліцейський підтверджує, що Трухін дзвонив, але він не чув самої розмови.

Про які намагання мова, якщо все на відео?

Словом, судячи з відполірованої риторики опешних захисників – відповідальними у провалі спецоперації "врятувати Трухіна" будуть робити ДБР. Причому виглядає так, що це така якась безособова цеглина, що прізвище директора ніхто не називає. Тому, схоже, Сухачова теж не призначать винним.

Але.

Зробити вигляд, що ті 9 днів від ДТП Трухіна до публічної реакції МВС міністр Монастирський шукав, де на "маку" літера І, не вийде. Або ж МВС передало справу одразу як отримало виклик на 102.