Миллиард за арест Путина, или Как военный трибунал спасет Россию

Решение проблемы российской агрессии тождественно задаче – отстранения Путина от власти.

Учитывая пассивность россиян и репрессивный контроль над российским обществом со сторон госсударства, вариант народного восстания для отстранения Путина – маловероятен.

Маловероятно также отстранение Путина в результате специальных операций внешних сил, в связи с беспрецедентными мерами личной безопасности президента РФ: Путин сидит в бункере и общается с внешним миром только через видеомонтаж.

Даже с лидерами западных государств Путин встречается исключительно за 10-метровым столом, ведь наверняка не исключает, что какой-нибудь двойник Макрона, или Шольца вонзит ему карандаш в глаз, или скрутит шею спасая человечество.

Поэтому основным и наиболее вероятным вариантом спасения человечества и России от Путина является отстранение Путина от власти его окружением.

Рассмотрим причины для таких ожиданий и факторы, которые могут повлиять на ускорение данных процессов.

Негативные стимулы для элит

Персональные санкции в отношении всей властной элиты России – конфискация активов, депортация семей, запрет въезда, угроза трибунала и т. д.

Все эти меры уничтожают личные перспективы окружения Путина и российской политической элиты на собственное счастливое будущее, будущее собственных семей за рубежом. Этот процесс в разгаре.

Радикальная глобальная изоляция России уничтожает перспективы элит также и внутри страны. Текущие потери российских олигархов оцениваются Bloomberg в $40 млрд, но это только начало.

Дефолт России вместе с непомерными военными расходами неотвратимо приведут к национализации состояния олигархов, поэтому вопрос для них не только в том, как быстро санкции обнуляют их богатство, а в том, как быстро это сделает сам Путин.

Против войны публично выступили олигархи России: Леонид Михельсон, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Олег Тыньков, Олег Дерипаска. И это также только начало.

Страх перед чистками инакомыслящих со стороны Путина и превращение России в настоящую Северную Корею, или Сталинский СССР с непрерывным "военным положением" – еще больше пугает российскую элиту, ведь тогда речь не будет идти, даже о декоративной субъектности истеблишмента, все уже понимают, что над ними повисла реальная угроза ликвидации.

Негативные стимулы с каждым днем ​​только растут – это свершившийся факт. Элита ищет пути устранения Путина.

Но, с другой стороны, окружению Путина явно недостаточно внешних положительных стимулов для легализации мятежа.

Позитивные стимулы – это объявление Путина в мировой розыск для обеспечения судебного процесса относительно его преступлений.

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Рассмотрим варианты возможных обвинений и их механизмы.

Путин – террорист

В мире давно наработан механизм, применяемый к террористам в различных юрисдикциях. Хрестоматийным является пример Усамы бен Ладена, которого суд США заочно признал виновным в подготовке терактов в посольствах Кении и Танзании, а Талибан не признал этот приговор в чужой юрисдикции.

Однако непризнание обвинений страной бен Ладена не помешало ФБР включить его в собственный список "FBI Most Wanted Terrorists" и начать охоту по всей планете. Более того Билл Клинтон, еще до решения суда, подписал директиву, предписывающую Отделу специальных операций ЦРУ – задержать бен Ладена и доставить его в Соединенные Штаты, чтобы тот предстал перед судом.

Другая разновидность объявления людей в международный розыск даже не нуждается в приговоре суда – это список розыска Интерпола и так называемые "Red Notices".

Красное сообщение – это просьба в правоохранительные органы по всему миру найти и временно арестовать лицо, которое подлежит передаче правоохранительным органам для проведения суда. Такое ходатайство в Интерпол может сделать либо определенная страна, которая начнет процесс против Путина, либо международный суд. А судить Путина есть за что и эти ходатайства давно уже ждут своего времени в соответствующих инстанциях.

"Most wanted lists" списки преступников за которыми охотится весь мир и за арест которых также предоставляется вознаграждение, практикуются многими странами мира. В данном случае нас интересует не безупречность правовых механизмов, а скорее юридическая лазейка – формальная возможность легализировать арест Путина его же окружением.

Другой актуальный для Путина механизм – это так называемое преступление против человечности

В Римском уставе Международного уголовного суда существует определение: "Преступление против человечности – это наиболее ненавистные преступления, представляющие собой разрушительное влияние на человеческое достоинство, унижающие и влекущие деградацию личности", то есть направленные против человеческой природы (человечности).

Преступления против человечности определяются в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждаются в резолюциях 3(I) от 13 февраля 1946 г., а 95(I) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Достоверно известно, что Путин в ходе Российско-Украинской войны 2022 года, как главнокомандующий РФ утвердил планы целенаправленной авиационной и наземной бомбардировки жилых районов населенных пунктов Украины. Это ясно видно из документов изъятых у пленных российских военных.

Из-за таких действий за 11 дней обстрелов в Украине было убито российской армией около 40 детей и около сотни детей ранены. Это свершившийся факт. Кроме этого, армией РФ было убито около 500 гражданских лиц, ранено около 3000 тысяч мирного населения.

Разрушены или повреждены более 1500 жилых дома, 202 школы, 34 больницы, повреждены 4 гражданских морских судна и 3 судна захвачены, захвачены также и две атомные электростанции.

Все эти факты зафиксированы, задокументированы прокурорами и направлены в международные суды.

Сегодня необходима политическая воля мирового сообщества, чтобы быстро начать рассмотрение этих дел и объявить Путина в глобальный розыск, в качестве превентивной меры, не дожидаясь, пока он умножит свои преступления в десятки раз.

3 декабря 1973 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию +3074 (XXVIII) "Принципы международного сотрудничества в отношении выявления, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности".

В п. 7 резолюции наряду с военными преступлениями и преступлениями против человечности упоминаются преступления против мира.

В Римском уставе международное преступление определяется как "международно-правовое деяние, возникшее в результате нарушения государством международного обязательства, столь основного для обеспечения жизненно важных интересов международного сообщества, что его нарушение рассматривается как преступление международным сообществом в целом".

Соответственно, вторжение Путина в мирную страну Украину, которая не давала никакого задокументированного повода России для необходимой и достаточной обороны.

Реализация вооруженной агрессии России с целью полной оккупации Украины, свержения государственной власти, уничтожения суверенитета, территориальной целостности, уничтожения инфраструктуры, армии и убийства мирного населения является международным преступлением и является преступлением против мира.

Соответственно данные обстоятельства также могут быть немедленно подняты в Международном суде с объявлением Путина в розыск, для дальнейшего рассмотрения дела, с его участием, по сути.

Именно с подобной целью Украина подала иск против России об искажении понятия "геноцид" как незаконного повода для военного вторжения.

7 марта 2022 года Международный суд в Гааге начал рассмотрение дела.

Согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Россия признает юрисдикцию международного суда в Гааге по поводу споров о применении и толковании Конвенции.

Конвенция содержит очень узкое и строгое определение геноцида, с которым очевидно не совпадает свободное толкование геноцида со стороны Путина.

Так "геноцид" юридически – это действия с намерением уничтожения, или условия, рассчитанные на уничтожение четко определенной в Конвенции группы людей.

В то же время на Донбассе нет ни одной национальной, религиозной, расовой или этнической группы, нет "народа Донбасса" которые избирательно могла бы уничтожать Украина.

Украина однозначно выиграет это дело, когда-то в будущем, но это обстоятельство не поможет остановить Путина здесь и сейчас.

Очевидно, что более насущной целью данного судебного иска сегодня является принятие Международным судом ограничительных мер в отношении России, формально для обеспечения рассмотрения дела по сути, а фактически – Украина просит Гаагский Суд направить России приказ о следующих мерах и истребовать отчет по их выполнению в течение недели:

немедленно прекратить военную операцию, которая, по утверждению России ведется с целью "предупреждения и наказания предполагаемого геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины"; обеспечить прекращение направленных на проведение такой операции действий всех военных формирований на время рассмотрения дела.

РФ гарантировано не реализует подобный приказ, однако и цель иска все равно будет достигнута – признание России нарушителем Конвенции, не выполняющей решение Международного суда. Это откроет возможность для наложения дополнительных санкций. А главное сделает это быстро – даже до перехода к рассмотрению дела по сути.

Однако иска против государства не достаточно – для бунта элит необходимо четко обозначать персональную ответственность Путина. Ведь в реальности виновата не абстрактная Россия, а конкретный диктатор в бункере.

Сегодня мало кого интересует многолетнее рассмотрение дел, сегодня важны лишь формальные основания для отстранения от власти Путина. Русской элите нужен пас, чтобы легально разобраться с Путиным.

Путин – преступник против человечества

В случае с Путиным можно пойти еще дальше устоявшихся механизмов. А именно – ввести дополнительный правовой институт, направленный на защиту человечества.

Мир столкнулся с уникальным явлением, которого не было ранее, мы столкнулись с человеком угрожающим реализующим уничтожение человечества.

Путин, как военный главнокомандующий российской армии, реализует захват и удержание атомных электростанций на территории Украины, препятствует персоналу станций в реализации обслуживания систем, ведет боевые действия с применением тяжелого вооружения на территориях Чернобыльской и Запорожской АЭС, что вызывает пожары.

Даже после неоднократного официального и публичного информирования Путина о рисках подобных действий со стороны МАГАТЭ, украинского правительства и правительств других стран Путин, как верховный главнокомандующий РФ, не отдает приказы на освобождение АЭС.

Путин приводит в боевую готовность ядерное оружие РФ и открыто угрожает мировому сообществу ядерной войной, не предоставляя доказательств аналогичной угрозы в отношении России.

Угрозы Путина – это не игра слов, а официальные приказы и заявления, подписанные и озвученные ним публично.

Захват АЭС и угрозы ядерной войной можно было бы квалифицировать как покушение на преступление против человечности, или покушение на преступление против мира, однако это имеет мало значения сегодня, ведь понятие "покушения" требует сложного доказательства наличия умысла и целенаправленных действий на совершение преступления.

В данном случае мотивы опасных действий Путина не важны, ведь на кону уже сегодня физическое выживание человечества и угроза глобальной ядерной катастрофы эквивалентной десяткам Чернобылей в случае подрыва АЭС или равной тысячам Чернобылей в случае ядерной войны.

Мировое сообщество должно говорить о мерах по нейтрализации глобальной угрозы человечеству со стороны одного конкретного человека – Путина.

Соответственно должны применяться меры безопасности, аналогичные тем, что применяются к людям, которые неприемлемо обращаются со смертельно опасными объектами и представляют этим опасность для окружающих.

На практике правоохранительные органы и специальные службы по борьбе с терроризмом нейтрализуют подобные угрозы следующим образом – озвучивается ультиматум нарушителю об устранении ним угрозы, следует предупреждение о последствиях отказа от предложенных действий и, в случае сохранения опасности – следует силовое устранение угрозы, безотносительно того, была ли угроза вызвана психической болезнью правонарушителя, или его злым умыслом.

Подобная процедура обезвреживания, может быть применена к Путину, опираясь на существующее законодательство, что значительно ускорит процесс, или посредством создания специальных международных органов.

Именно к созданию спецоргана 7 марта 2022 года приступило Министерство иностранных дел Украины вместе с международным научным сообществом. Начали подготовку к созданию специального Трибунала по рассмотрению тяжких преступлений российского руководства против человечества, масштабов которых мир не видел последние 80 лет. Трибунал, аналогичный тому, который был создан в 1945 году для суда над нацистами. Юридически, для создания такого трибунала необходимо подписание договора между определенной коалицией государств, без России.

Подытожим.

Любой из вышеперечисленных подходов легализует отстранение Путина от власти со стороны его окружения. Чем оперативнее будет решение – тем лучше будет для всех. Главная цель подобных решений сейчас, не столько рассмотрение дела по сути, сколько легализация немедленного отстранения Путина от власти с целью спасения человечества.

Кроме того, тем, кто отстранит Путина от власти, необходимо гарантировать дальнейшую защиту по разным международным программам – политическое убежище, изменение личности, охрану и т.д. Аналогично поощряться должен любой саботаж преступных приказов Путина.

Параллельно с применением любого правового механизма, необходимо назначить достаточное вознаграждение за отстранение Путина от власти и сформировать соответствующий фонд, аналогично тому, как это было сделано для поимки Бен Ладена и других международных преступников.

Такие меры мирового сообщества дадут зеленый свет российской элите легально спасти себя и собственную страну от токсичного и вредоносного вожака.

Российский бизнесмен, СЕО Transparent Business Александр Конанихин, уже объявил вознаграждение за отстранение Путина от власти. Он обещает заплатить 1 млн долларов офицеру, который арестует президента страны-агрессора.

Почему бы Украине не выделить на эту цель – 1 миллиард долларов.

Виновным в текущих преступлениях против человечности, мира, в терроризме и в угрозе ядерной катастрофы для мира должно быть официально объявлено одно конкретное лицо – Путин. Это устранит возможность для манипуляций, что весь мир восстал против государства России, нет – весь мир восстал против психопата Путина, мир поднялся за отстранение Путина от власти. И любой метод сделать это нужно немедленно легализировать.

Алексей Жмеренецкий