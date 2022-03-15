Время героев – новый путь победы для Украины

Основная задача, которую последние три года мир ставит перед человечеством, – это способность думать и действовать по-новому.

За это время кризисы и "черные лебеди" учили нас справляться с ними по-новому, нелинейно, и всегда после этого мы наблюдали волну инноваций, развития и новых технологий.

До недавних пор сама фраза "по-другому" для людей была максимально абстрактной и непонятной. Все привыкли жить и решать задачи так, как делали это раньше.

Но все начало меняться, и если раньше нам еще удавалось решать новые задачи по-старому, то с каждым месяцем и вплоть до сегодня это стало делать все сложнее и сложнее.

Как и в жизни, если мы не видим, чему нас хотят научить те или иные события, то отправляемся по кругу и получаем их снова только в более жестком варианте.

Война в Украине для большинства людей стала нелогичной, непонятной, неожиданной.

Даже при том, что аналитики всех успокаивали, разбирали "на атомы" военные силы России и объясняли почему по логике у нас войны не будет – она все равно есть. И это первый главный урок, который нам нужно вынести – очевидных и логичных ответов искать не стоит.

Цель этой колонки – правильно поставить вопрос и понять, думая в какую сторону мы можем закончить войну и одержать настоящую победу – не страны над страной, а новым способом мышления над старым!

Я убежден, что ставить себя в противопоставление России и иметь мысль победить ее – принципиально неправильно, так как в этом случае мы станем полигоном военных действий третьей мировой войны. В результате погибнет много мирных жителей, а нашу страну мы не восстановим никогда.

Украина решает большую мировую цель – победа новых ценностей над старыми.

В этой колонке я предлагаю подняться выше над событиями и эмоциями, и посмотреть на нашу ситуацию с позиции глобальных смыслов.

Первые две недели войны, где нужна была стойкость, вера и мотивация, прошли, сейчас нужно трезво посмотреть на вещи и понять, как может быть дальше.

Прежде всего давайте проанализируем, кто, на каких уровнях и как участвует в этой войне, и поймем, какие реальные рычаги влияния есть у каждой стороны.

Чем быстрее мы избавимся от мифов и увидим действительность, тем быстрее мы победим. Итак,

Мы ошибочно думаем, что нам для победы нужна большая численность армии, истребителей и боевого вооружения.



Но НАТО и военное сообщество не может помочь нам прямым военным способом, потому что в ответ Россия вынуждена будет применить ядерное оружие. Она при всей текущей ситуации просто не даст себя загнать в угол, и сделает удар, конечно же, по городам Украины. На США и Европу естественно замахиваться никто не будет.



Предупредительный удар по городам Украины разрушит нас и покажет скептикам всего мира, что красная кнопка работает.



Мир, в текущей ситуации может только поддерживать паритет сил в войне, уравнивать шансы, поставляя нам оборонное оружие, патроны и гуманитарную помощь. И когда Россия начнет новую волну атаки на нас, и если мы не будем справляться сами – только тогда мир даст нам военные самолеты и, опять-таки, "уравняет шансы", не больше.



Просьбы закрыть небо, дать нам военные самолеты и прочие подобные вещи не помогут нам победить, это первый пример, где очевидное мышление по-старому не даст новых результатов.

Правительства, бренды и корпорации ведут активную войну с экономикой агрессора , выпуская всё новые и новые пакеты санкций, уводя ключевые бренды и нанося ущерб разным сегментам экономики. Это уже ближе к мышлению по-новому, и точно дает результат.



Но мы должны понимать, что большая часть России привыкла жить в отсутствии достатка, и "затягивать пояса" еще с советских времен. К тому же агрессор учится отвечать на них приватизацией имущества зарубежных компаний и брендов, оплату долговых обязательств в рублях и пр.



В довесок ко всему вышеперечисленному, важно понимать еще один факт – удар санкциями по России также затрагивает весь мир в долгосрочной перспективе! И мир это понимает.



Глобализация уже давно связала все страны и экономики настолько, что невозможно просто избавиться от одной большой страны.



По сути, санкции похожи на химиотерапию – наносим вред себе, чтобы избавиться от раковой опухоли. Но результат не гарантирован!



Поэтому предполагаю, что новые пакеты санкций имеют предел, и русская пропаганда найдет новые варианты противовеса.

ведут активную войну с , выпуская всё новые и новые пакеты санкций, уводя ключевые бренды и нанося ущерб разным сегментам экономики. Это уже ближе к мышлению по-новому, и точно дает результат. Но мы должны понимать, что большая часть России привыкла жить в отсутствии достатка, и "затягивать пояса" еще с советских времен. К тому же агрессор учится отвечать на них приватизацией имущества зарубежных компаний и брендов, оплату долговых обязательств в рублях и пр. В довесок ко всему вышеперечисленному, важно понимать еще один факт И мир это понимает. Глобализация уже давно связала все страны и экономики настолько, что невозможно просто избавиться от одной большой страны. Поэтому предполагаю, что новые пакеты санкций имеют предел, и русская пропаганда найдет новые варианты противовеса. Война в медиа-ресурсах также показала свой предел – телевидение, которое на той стороне дает одну картинку, а на нашей совсем другую. У нас правда своя, у них, как показывают опросы аудитории, совсем другая.



Океан информации, правды и фейков становится все сложнее различать. Попытки переубедить русское население ничем не закончились – всего за две недели креативное сообщество Украины запустило тысячи рекламных кампаний, которые заполонили всю Россию баннерами, СМС, картинками, видеороликами и прочим контентом о реально происходящем на войне.



Результат? 1% населения пишет "Люди, мы и так все знаем и понимаем, и ходим на митинги, как можем", остальные – "Так вам и надо, за Донбасс! И клали мы на ваш Эппл". Пропаганду в России так не сломать. Это мышление по-старому.

– телевидение, которое на той стороне дает одну картинку, а на нашей совсем другую. У нас правда своя, у них, как показывают опросы аудитории, совсем другая. Океан информации, правды и фейков становится все сложнее различать. Попытки переубедить русское население ничем не закончились – всего за две недели креативное сообщество Украины запустило тысячи рекламных кампаний, которые заполонили всю Россию баннерами, СМС, картинками, видеороликами и прочим контентом о реально происходящем на войне. Результат? 1% населения пишет "Люди, мы и так все знаем и понимаем, и ходим на митинги, как можем", остальные – "Так вам и надо, за Донбасс! И клали мы на ваш Эппл". Пропаганду в России так не сломать. Это мышление по-старому. Люди ведут войну с другими людьми, но только раненные и сдавшиеся в плен военные "перепрошиваются". И только люди, которые в России останутся без денег и еды начнут медленно "перепрошиваться". Пока этого не происходит, и неизвестно, когда именно произойдет. При этом всем, мировая экономика – это огромный поезд, который за месяц не остановить.



Будем реалистами, все новости экономического уничтожения России – скорее пока мотивация для нас, чем реальность для них. А в это время наши люди гибнут, а страна не процветает.



Еще раз, Россия готовилась к этому сценарию давно, и у нее есть время, чтобы продержаться. А у нас этого времени нет!

Как решить ситуацию, где на любое очевидное действие, которое работало в мире раньше, будет однозначное противодействие. Как по-другому?



По-новому? Какой "черный лебедь" должен произойти, чтобы что-то принципиально изменилось?

Любые рациональные статьи в стиле "ТОП-3 варианта завершения войны" предлагаю делить на три. Нет очевидных ответов! Нет очевидных решений!



Это сложна шахматная партия, которая не факт, что решается логикой. И, опять-таки, призываю не спешить давать ответ "смерть Путина".



Это далеко от реальности, и это самое очевидное решение по-старому, кто бы что не предрекал. В 21 веке так вопросы не решаются, и это не сработает. Россия, и все ее население – это зеркало Путина.

Сейчас мир идет по пути изоляции этой страны от всего мира. Но, во-первых, не весь мир поддерживает эту изоляцию: Китай, Арабские страны, и другие "нейтральные" – это сильные экономики. Помимо этого, есть еще Африка и другие "тихие" континенты, которые могут подать голос.



Во-вторых, снова повторюсь, в наше время невозможно просто изолировать страну с такой территорией без значимых последствий для экономики мира. Поэтому считаю этот путь временным, который дает нам возможность подумать над другими решениями.

Отсюда возникают вопросы: как закончить войну? Как победить? Как можно "по-другому", принимая во внимание все факторы? В каком из способов решения вопросов глобально заинтересован мир?

Мне кажется, что ответ на вопрос этой статьи лежит не в плоскости "что делать", а "кто будет делать".



Анализируя развитие мира за последние 5 лет, я все больше вижу, как катализаторами тех или иных процессов выступают сильные личности, своеобразные герои, которые своими словами и действиями меняют привычный ход вещей и своим примером срывают нам шаблоны.

Грета Тунберг, ее многие не любят, но это личность, которая своим голосом и своим действием, выступила катализатором глобальных вещей.



Именно она вывела вопрос защиты окружающей среды на новый уровень, и после ее выступления начались значимые изменения и обсуждения.

Илон Маск, каждое слово которого влияет на экономику, курсы, потоки человеческого влияния.

Владимир Зеленский, который каждый день достойно пропускает через себя невероятную энергию, внимание всего мира, и сейчас выступает послом смыслов нового времени для всего мира.

Неизвестный полумифический "Призрак", который уже вторую неделю защищает наше небо и уничтожает врагов, кем восхищается вся страна.

Виталий Скакун, который ценой своей жизни подорвал мост и замедлил ход врага.

Жители Каховки, которые не пускают бронетехнику, образовывая собой живой щит.

Именно такие сверх поступки деморализуют врага капитально. Именно они дают твердое понимание, что по этой земле – не пройти!

Это подсознательно чувствует каждый орк, который сейчас заходит на нашу землю. Истории людей, которые сделали что-то сверх того, что делают обычные люди поражает нас, мотивирует, но самое главное – именно такие люди меняют ход вещей!

Нам нужны Герои. И Герои не только из Украины, но и в других странах, которые чувствуют в себе силу сделать что-то глобальное и значимое для мира. Как и что именно – это невозможно предсказать, этому можно только порадоваться по результату.

Даже рост популярности супергероев в кино обоснован тем, что люди хотят видеть в своей жизни таких персонажей! Благодаря таким людям и ради них, люди готовы меняться, готовы принимать изменения и поддерживать их всеми силами!

Каждый из тех, кто читает эту колонку, может стать таким героем и сделать что-то супер значимое, и возможно именно это поменяет ход развития вещей.

Давайте задумаемся, последнее ли это испытание для мира? Сколько еще новых неизведанных коронакризисов, Суэцких каналов, и других "черных лебедей" нас ждет?

Можем ли мы их спрогнозировать? Очевидно, что нет. Но если у нас будут Герои, то на каждый вызов всегда будет ответ!

Слава нашим Героям защитникам, которые каждый день, ценой своих жизней, дают нам возможность думать об этом. Они выигрывают нам время.

Давайте использовать это время, думать и действовать по-новому, как Герои!

Кирилл Терещенко

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