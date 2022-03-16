UkraineTakeShelter.com – бесплатное жилье для украинских беженцев

Воістину весь світ кинувся на підтримку України, яка потрапила у пазурі загарбника.

Двоє студентів Гарвардського університету Аві Шиффманн і Марко Бурстейн цього місяця створили сайт безкоштовного житла для українських біженців UkraineTakeShelter.com

Коли 19-ти річний Аві Шифманн наприкінці лютого опинився на демонстрації за мир в Україні в місті Сан-Дієго на тихоокеанському узбережжі США, сердце його розривалося від обурення і відчаю: здавалося, він нічим не міг зарадити людям, які боролися за те, у що він свято вірить – свободу. У розпачі, він подзвонив до однокурсника, 18-ти річного Марко Бурстейна.

Американці люблять прислів’я про те, що в кожного довгого оповідання є коротка версія: у розмові Аві й Марко виникла ідея створити сайт, через який біженці могли б легко знаходити безкоштовне житло саме там, де вони опинилися. Так виникло те, що, мабуть, можна назвати безкоштовною версією Airbnb – сайт Україна в Укритті, UkraineTakeShelter.com

Хлопці створили сайт буквально за кілька днів. Аві називає себе "Інтернет-активістом", має всеосяжний масштаб мислення, вміє, але не дуже любить, програмувати, а Марко живе програмуванням, знає кілька мов і має колосальну вроджену інтуїцію в цій галузі.

Кілька днів без їжі й сну, кілька днів несамовитої роботи, бо працювали на випередження часу, і з’явився сайт.

Їхні графіки розписані по секундах. Навіть коротеньке інтерв’ю дуже обмежене в часі – хлопці працюють над кількома проектами, але пріоритетом під час війни залишається Україна.

UkraineTakeShelter.com уже став воістину народним і працює тринадцятьма мовами. Протягом другого тижня його роботи – а відкрився він 3 березня 2022 – кількість оголошень виросла в кілька разів, і перебільшила 10 тисяч помешкань, серед яких окреме житло і кімнати, з їжею або без, на довгі та короткі терміни.

Аві та Марко просили передати аби українці додавали своє житло якомога більш активно, бо поки що на сайті варіантів житла за кордоном значно більше, ніж всередині країни.

Вражає в обох хлопцях те, що вони не бачать нічого геройського у створенні сайту, який стає тепер точкою опори для мільйонів українських біженців. Навпаки, нічого не робити для підтримки України дорівнює підтримати агресора, пояснюють вони.

Хлопці окремо підкреслюють, що не мають українського коріння. "Кожна людина будь-де в світі, яка цінує свободу, підтримує Україну, – каже Аві. – Свобода – це основа цивілізації, не буде людина вільною – ніякі таланти свої не зможе розвинути".

На створення сайту не було витрачено жодної копійки. "Ну хіба рахунок за електрику був більший, бо працювали багато", – розсудливо зауважує Аві. Сайт не дає ніякого прибутку і хлопці не збираються розвивати його як комерційний проект.

"Насправді вражає як люди в усьому світі встали на захист українців, прості люди хочуть підтримати простих людей, і це додає стільки сил кожному з нас! – каже Марко. – Це ж як треба вірити в свободу аби відкрити двері свого дому зовсім незнайомим людям, зовсім безкоштовно!".

Особлива гордість засновників сайту – це його безпека.

Тестування на кібербезпеку було просто колосальним, і результатом обидва залишилися задоволені. На сайті вказано усі контакти місцевої поліції і біженців заохочують повідомляти про можливі інциденти.

Конфіденційність як біженців, так і господарів повністю захищено, але вони зобов’язані вказати стать, аби жінка з дитиною могла б зупинитися у господарки-жінки, наприклад.

"Найскладніше завдання навіть не програмування, а саме щоб сайт був у хороших руках, – каже Аві, – а для цього треба залучити до нього якомога більше людей".

Єва Борсук

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