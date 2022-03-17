Как работает самый популярный украинский сервис по поиску бесплатного жилья "Прихисток"

Кожен з нас за ці три жахливих тижні переглянув поняття "дому". Через війну, розв’язану Росією, з України вже виїхали майже 3 млн людей. Мільйони були вимушені стати переселенцями всередині країни.

Для всіх цих людей першочерговою потребою стало житло.

Саме тому, у день початку бойових дій 24 лютого я з командою створила та запустила сайт "Прихисток". Це платформа, де кожен українець, який рятується від війни, може знайти тимчасове безкоштовне житло. Саме безкоштовне – це наша принципова позиція!

Унікальність проєкту в тому, що оголошення про надання прихистку розміщують безпосередньо люди, власники житла. У процесі не задіяні державні органи.

Сайт надзвичайно простий у користуванні: реєстрація у кілька кліків, після чого кожен, хто бажає допомогти із житлом, може розмістити оголошення. Це може бути квартира, кімната чи будинок, чи інший варіант, придатний для проживання.

Для того, щоб скористатись сайтом та побачити пропозиції вільного житла, достатньо просто обрати регіон чи країну, продзвонити вільні варіанти та обрати місце.

Платформа дозволяє знайти варіанти житла як в Україні, так і закордоном.

Наразі на сайті додані версії англійською, польською, угорською, румунською, французькою та німецькою мовами.

Впродовж трьох тижнів існування проекту українці розмістили на сайті "Прихисток" понад 10 200 оголошень з пропозиціями житла. Та допомогли знайти тимчасове житло для понад 40 000 людей!

Сьогодні на сайті понад 7 000 актуальних пропозицій житла, з яких майже 2 000 – закордоном. Вони додаються щохвилини. Серед них як пропозиції на кілька днів, так і варіанти житла на довготривалий термін.

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Сьогодні триває евакуація українців із зон бойових дій, тому, розуміємо, що найближчим часом на нас чекають нові хвилі міграції.

Мешканці Маріуполя, Харкова, Ірпеня, Волновахи та інших міст, які потерпають від російського терору, потребують принаймні тимчасового житла та захисту. Тому зараз нам всім потрібно згуртуватись та підтримати один одного знову.

Звертаюсь до тих, хто має пропозиції житла, але сумнівається – ваша допомога та доброта може дійсно врятувати чиєсь життя.

Зареєструйтеся на сайті "Прихисток", допоможіть прихистити своїх хоча б на якийсь термін. Залишайте заявку на сайті http://prykhystok.in.ua

Звертаюсь також до готелів, які мають вільні номери. Війна завершиться, а разом з нею повернуться і туристи. Сьогодні нам надзвичайно потрібна ваша допомога та ваша гостинність. Для того, аби підтримати тих, кому через війну немає куди піти.

Потрібно більше пропозицій житла!

Допомогти знайти житло для наших громадян може кожен. Розкажіть про цю ініціативу своїм рідним, друзям, знайомим. В тому числі – за кордоном. Підтримайте інформаційно. Навіть простий репост може дати комусь шанс знайти свій прихисток.

Українці вже не раз дивували весь світ своєю здатністю об’єднуватись. Під час майдану 2014 року, початку війни на Донбасі та зараз.

Країна єдина як ніколи, за нами спостерігає увесь світ. Давайте разом продемонструємо нашу людяність та здатність підтримувати один одного. І допоможемо знайти прихисток всім, хто сьогодні його потребує.

Галина Янченко