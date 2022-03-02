Трусливый Запад? Или соучастники военных преступлений Путина?

Это начинает выглядеть именно так.

Санкции не остановят Путина, какими бы они ни были. Они необходимы, но без каких-либо исключений, таких как те, которые мы видим при отключении SWIFT или энергетического сектора и обслуживающих его банков...

Только уже начатая война может остановить другую войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить нашу совесть, поставляя Украине только оружие, да и то слишком поздно. Народ Украины ведет войну за нас, и дети Украины защищают нас от безумия Путина.

Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже звучит жалко и показывает трусость Запада.

Путин тоже это видит. Хотя Запад быстро учится, он все еще не понимает, что на Украине идет европейская война. Либо вы участвуете в ней и сражаетесь с агрессором, либо становитесь соучастником военных преступлений, просто стоя и наблюдая, как уничтожается Украина и ее народ. Да, соучастником.

Если мы не остановим Путина в Украине, нам все равно придется вести войну, но уже в наших странах.

Украина просит о реальной помощи, в то время как мы наблюдаем на экранах наших телевизоров, как сносят жилые кварталы, и продолжаем говорить, что мы "решительно поддерживаем Украину".

Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО бормочут, что они "не могут ввязываться в конфликт". Но ведь мы делали это в Сирии, Ливии, Африке, Югославии и Афганистане, не так ли?

Сегодня Украина борется за выживание своей нации и за мир в Европе. Неужели мы так и будем смотреть, как уничтожают независимое государство?

Слава Украине! Слава ее героям, и пока только ее героям, потому что других на горизонте не видно.

Даля Грибаускайте

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