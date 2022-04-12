Вся коммуникация в Украине – это перманентный кризис. По законам военного времени

Европа столкнулась с самой кровавой войной и самым большим вызовом XXI века. Больше месяца Украина – на первых полосах газет, обложках мировых СМИ. Митинги поддержки во всех странах. Героические поступки украинцев, взаимопомощь и полная самоотдача.

Украинцы сегодня защищают не только свою землю. Они защищают свободу, демократические ценности и человечность. Ценой собственной жизни. События, поступки, слова уже вошли в мировую историю.

Сегодня Украина героически противостоит не только одной из крупнейших армий мира, но и самой мощной пропагандистской машине мира. Украинцы не просто крепко держат удар, но и побеждают в информационной войне ежедневно.

Кажется, подобное уже было. 2 года назад. Ежедневная сводка о количестве смертей, слухи "а я прочитал в интернете" или "мне соседка рассказала". Паника, страх неизвестности и хаос.

Когда наша команда запускала первые верифицированные источники новостей о COVID-19 в вайбере и телеграме, работая 24/7 без выходных, нам казалось это самым большим вызовом. Речь шла об оперативном и полном информировании жителей всей Украины о ситуации с COVID-19. О систематизации сигналов от Министерства здравоохранения и официальной власти, борьбе с фейками и паникой. И о создании эффективного коммуникационного механизма.

Сейчас мы понимаем, что это была тренировка. Чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Ведь несмотря на то, что еще 16-17 февраля только 19% украинцев высоко оценивали возможность вторжения россии, дестабилизация ситуации в Украине уже началась.

Серийные кибератаки против государственных сайтов, угрожающие заявления российских властей, фото и видео передвигающейся российской техники, информационные вбросы – все это создавало негативный информационный фон, распространяло неуверенность, страх и растерянность.

Одно дело – бдительность и плановая подготовка к кризисным сценариям, другое дело – паника. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что враг проводил информационно-психологическую кампанию, чтобы попытаться сломить боевой дух и дезинформировать украинцев.

В первые часы войны, параллельно с ракетными ударами и наступлением, российская пропаганда (в том числе скрытая) предприняла попытки сеять панику.

Сейчас Украина успешно ведет и побеждает в масштабной борьбе на информационном фронте, к которой привлечены государственные структуры, общественные организации, частный бизнес, волонтеры и активные украинцы. Каждый день информационной борьбы – это ответ на вопрос "Что еще?".

Что ещё мы можем сделать для победы? Как еще мы можем рассказать людям правду о войне в Украине? Какими еще инструментами и тактиками можем побеждать в войне с российской дезинформацией?

Три цели государственной коммуникации во время войны

Хаос порождает хаос. Паника – заразна. Мозг человека стремится к упрощению и систематизации информации. Стресс запускает реакцию "бей или беги". Нехватка информации для прогнозирования событий вызывает тревогу и осложняет принятие решений. Простые правила человеческой психологии. В условиях войны они занимают первое место в построении коммуникационной стратегии "государство – общество" и задают ключевые цели взаимодействия государства с обществом.

Первое, что становится на повестку дня, – скорость и доступность информации. Государство должно мобилизовать все свои усилия и направить их на создание системы оперативного информирования граждан. Создать источник верифицированного контента, который будет понятен на точке входа и на протяжении всего "коммуникационного пути". Который станет FAQ, но с опережением.



В нашем случае мы стали частью информационных войск, которые используют самые популярные среди украинцев медиаплатформы Viber и Telegram, чтобы систематизировать сигналы органов государственной власти. Чтобы каждый день давать информацию, которая поможет сохранять жизни, поддерживать боевой дух и не терять надежду. Начиная от оперативной информации и подачи новостей и заканчивая практическими советами и оповещениями об угрозе ракетного удара.



Для каждого украинца символом победы становятся ежедневные обращения Президента Владимира Зеленского, которые он продолжает делать из самого сердца Киева. Брифинги членов команды Офиса Президента. Обращения глав областных военных администраций. Информация о гуманитарных коридорах, о военной экономике.



Реальные сообщения о героизме украинских военных и победах армии. Видео и фотоколлажи, подборки с мемами, мощный креатив – все это часть реализации этой задачи. Они избавляют от страха остаться вне информационного поля и от страха неизвестности. Информируют о реальной ситуации, развенчивают российские фейки и подкрепляют веру в победу Украины. Система работает как часы, это самый настоящий синхронизированный one voice, который разбивает врага в пух и прах.

При плохой коммуникации достаточно одного вброса фейка или дипфейка, чтобы деморализовать общество и создать хаос. Попыток посеять панику было достаточно:





Дезинформация от подконтрольных россии телеграм-каналов. Информационные пособники агрессора сообщали, что оккупационные войска якобы "не встречают сопротивления" и "быстро продвигаются вглубь Украины", публиковали отрывочные сообщения о том, что тот или иной город "окружен" или же "захвачен". Ложь о том, что Президент Украины и руководство страны "бежит" или "уже сбежало" из Киева и Украины. Взлом эфира одного из национальных телеканалов, вброс о капитуляции и принятии условий россии. Сообщение Центра информационной безопасности о подготовке россией дипфейка (возможно, кремль отказался от этих планов благодаря превентивной работе ведомства). "Представьте, что видите в телевизоре Владимира Зеленского, который делает заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его, а значит, это правда. Но это не так. Это технология дипфейк", – рассказали тогда в ЦИБ. Слухи о том, что телефонные звонки и сообщения будут записываться.

Украинцы борются не просто с дезинформацией и фейками. Украинцы борются с российской пропагандистской машиной, которая глубоко уходит своими корнями в систему империи зла – ссср. А это вопрос идеологии. Переосмысления прошлого и вектора будущего, пресечения распространения идей "русского мира" и "духовных скреп". И в этой борьбе мы не можем проиграть.



Украинцы сделали свой европейский выбор. Теперь мы должны отстоять его. Продвижение собственной идеологии и нарративов. Транслирование их на внутреннюю и на внешнюю аудиторию. Наш голос убедительнее и громче, именно поэтому Украина побеждает в этой войне.

россия недооценила в Украине не только общественные настроения, бесстрашие украинского народа, любовь к свободе, уровень подготовки Вооруженных сил, но и возможности украинцев бороться в информационном поле.

Третья задача – поддержать боевой дух. 24 февраля жизнь каждого украинца изменилась навсегда. Мы потеряли наше жилье, близких людей, работу. На наших глазах рушили города, в которых мы жили. Люди устали. Людям страшно. Людям нужна вера, армии нужна поддержка.



Бойцы, волонтеры, врачи, спасатели и неравнодушные украинцы – наши герои. Мы даже имеем подразделение среди звезд шоу-бизнеса, которое называется "Звездный десант". Они также работают системно и синхронизированно с общей повесткой украинцев, посвящают песни военным, делают регулярные обращения.



Запускаются флешмобы. Все как часы. Дать людям ощущение защищенности и надежды – ключевая задача.

Тройной охват: ключевые аудитории взаимодействия

Сегодня Украина и мир столкнулись с самой большой и ужасной пропагандистской машиной в мире – российским "министерством лжи".

Информационный фронт – такая же передовая. В случае войны в Украине при построении коммуникаций важно было достучаться сразу к трем аудиториям.

Внутренней – украинцам, которые живут в ужасе войны. Покрыть базовые потребности в информации, дать полную правдивую картину и обеспечить уверенность.

Внешней аудитории – оперативно предоставлять правдивую информацию всему миру. Это вопрос не только репутации – какой нашу нацию видят в мире, какой бренд создает Украина.

Это вопрос дипломатических отношений, международной поддержки, который прямо влияет на эффективность борьбы. Санкции и экономическое давление на Россию, отношение к украинским беженцам, поставки оружия – в результате каждого из этих направлений большую долю занимает международная коммуникация.

Которую эффективно ведет Министерство иностранных дел Украины под руководством Дмитрия Кулебы. И чтобы усиливать эту коммуникацию, наша задача – говорить об этом так громко, насколько возможно, пока в мире не будет сформирована нулевая толерантность к военным преступлениям россии в Украине.

Война в Украине – это нападение на ценности всего цивилизованного мира. И завтра она может прийти к тем, кто сегодня молча наблюдает над тем, что происходит в Украине. Ведь для торжества зла достаточно, чтобы добрые люди бездействовали. Сегодня это транслируется в обращениях Президента Украины к правительству и гражданам Британии, Польши, Германии, США и других стран.

Выстраивая единый сигнал для мирового сообщества: война в Украине – это не частная проблема украинцев. Это борьба за цивилизационные ценности не только Европы, но и всего свободного мира. Фантастическую работу выполняет Министр цифровой трансформации Михаил Федоров – в организации волонтеров, бизнеса и всего IT-сектора, который без преуменьшения ведет и побеждает в первой мировой кибервойне.

В результате сейчас украинцы имеют лучшую репутацию в мире за все годы своей независимости. Французский институт общественного мнения провел масштабный опрос по поводу войны в Украине среди граждан Франции, Германии, Италии и Польши.

71% респондентов высказались за вступление Украины в ЕС. Это беспрецедентная поддержка, подтверждающая, что украинцы – члены большой европейской семьи.

Есть еще третья аудитория коммуникации – граждане россии и беларуси. Казалось бы, уже нет смысла тратить усилия на то, чтобы извлечь их из информационного вакуума. Но для нас это один из путей остановить войну в нашей стране.

Мы верим, что невзирая на работу пропагандистской машины, можем находить инструменты доносить правду россиянам и белорусам. По крайней мере они должны иметь шанс узнать правду о войне в Украине. Тысячи российских матерей полагают, что их сыновья на учениях, не догадываясь, что они пушечное мясо в политической игре путина и оккупанты на ужасной войне в Украине.

В россии отсутствует гражданское общество и инструменты для проявления гражданских прав и свобод, поэтому россияне вряд ли будут рисковать собой ради свободы другого государства. Но они могут как минимум начать борьбу за жизни своих детей, которые эту войну не выбирали. Именно поэтому идет мощный таргетинг информационных сообщений на россиян.

Кризисная коммуникация как основа операционной деятельности

Вся коммуникация в Украине – это перманентный кризис. По законам военного времени. Без выходных и перерывов. Ведь когда обстреливают самую большую в Европе атомную электростанцию, время идет на секунды. Только мобилизацией всех усилий и построением системы one voice.

Только объединяясь и кооперируясь. Только масштабируя проекты, чтобы помочь обществу и удовлетворить базовые потребности людей. Только системной работой нам под силу победить на информационном фронте.

Наша война – это война по всем фронтам. Тысячи людей по всему миру вместе с украинцами каждый день воюют за мир в информационном пространстве.

Мы знаем это точно, ведь к информационной войне добровольно присоединилось большое количество волонтеров. Люди не могут стоять в стороне, когда видят наглую ложь, вопиющую несправедливость, необоснованную жестокость, убийства женщин, детей и стариков.

Информационные войска, IT-армия Украины, каждый волонтер, активист и неравнодушный украинец – работают из подвалов и бомбоубежищ, пишут сообщения, сидя в ванной, потому что в случае артобстрела – это самое безопасное место в квартире.

Порой редакторы могут резко пропасть – оказавшись в блокаде оккупантов. Кто-то продолжает работать даже во время эвакуации из Гостомеля, одной из самых горячих точек в стране.

Размещают сообщения прямо из эвакуационного автобуса из-под обстрела. Каждый из этих людей без преуменьшения – герой. Но это – пик нашей эффективности, момент рождения наших самых лучших идей и решений. Во время войны нет времени на раздумья. Нам нужно скорее победить в войне. А значит, нужно работать в турборежиме.

Чтобы выполнять свою задачу как комуникационщики и вместе с государственными институциями вести борьбу на информационном фронте, мы работаем 24/7. Мы запустили бесплатную круглосуточную психологическую поддержку на платформе "Розкажи мені", чтобы помогать украинцам справиться с паникой и тревогой.

Мы разработали временный учебный план онлайн-занятий для школьников на канале "Школа_інфо", чтобы дети продолжали учиться. Каждый день мы взаимодействуем с международными журналистами и партнерами, рассылая англоязычные дайджесты, инициируя международные онлайн-панели, чтобы правду услышали и не были безучастны. Мы объединяем лидеров мнений, учителей, психологов, креативщиков, райтеров, дизайнеров.

И каждый день каждый украинец продолжает задавать себе вопрос "Что ещё я могу сделать, чтобы поскорее приблизить победу?".

Виктор Березенко