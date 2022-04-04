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Егор Фирсов
Боец терробороны, тактический медик, народный депутат VII-VIII созыва

"Что оставил после себя "русский мир". Фоторепортаж теробороновца из Бучи

Понедельник, 04 апреля 2022, 09:00

Соцмережі, що мають на меті вільно поширювати інформацію, зараз активно блокують фото нашого сьогодення.

Матеріали, які фіксують на відео та фото сьогодні – це дійсно жах, але це реальність.

Декілька днів, як в місті Буча (25 кілометрів від Києва) працюють підрозділи тероборони та сапери, які зачищають місто.

Перебуваючи в теробороні, вирішив зробити декілька фото щоб весь світ міг подивитись, що залишив після себе "русский мир".

Першу історію розповіла мешканка Бучі Антоніна Микитівна Помазанко.

 
всі фото автора

27 лютого, під час того, як колона окупантів рухалась вулицею, її доньку просто ростріляли, коли та виходила з будинку.

Антоніні Петрівні, довелось власноруч ховати доньку у власному дворі. Тіло вбитої досі лежить там прикрите дошками та целофаном.

 
 
 

На фото добре видно кулі від автоматів які мітили прямо по вікнах.  

 
 

Місцеві росповідають як танки просто переїзжали авто де знаходились живі люди. Перекручені авто, в яких залишились тіла людей, досі стоять у місті.

 
 
 

Під містом досі стоять танки, з яких дістають тіла рашиських солдат.

 

Багато тіл цивілтних людей, що вбиті прямим постілом у голову.

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Єгор Фірсов

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: Бучавойна
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