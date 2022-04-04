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Михеил Саакашвили
экс-президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА

Нет никакой "зрады", но главный бой еще впереди

Понедельник, 04 апреля 2022, 21:43

В последние дни из тюремной камеры, где главным ключником является российский олигарх, захвативший власть в Грузии, Иванишвили, и где многие называют меня "личным узником Путина", я наблюдал некоторые обвинения в том, что кто-то в Киеве собирается что-то сдавать, и что "зраду" нельзя терпеть. Все это подогревается заявлениями из Москвы, постоянно намекающими на некий прогресс в переговорах и "более реалистичный" подход Украины. 

На самом деле, до реальных переговоров пока очень далеко, и их исход сейчас решается на фронте. 

Есть аспект ситуации в Грузии, который может помочь составить более полную картину планов Путина по Украине. 

Дело в том, что сразу после поражения под Киевом рашистских войск самопровозглашенный президент так называемой Южной Осетии объявил, что в мае-июне Южная Осетия объявит референдум о присоединении к России. Это совпало с заявлениями его коллег из ОРДЛО.

Для меня очевидно, как выглядит план "победы" Путина. 

До мая-июня он собирается захватить Луганскую и Донецкую область в их административных границах, закрепить коридор на Крым и контроль над Херсонской областью, провести референдум и объявить о присоединении Россией четырех новых земель: Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Южной Осетии. Взять их в состав РФ и объявить, что вопрос закрыт так же, как по Крыму. 

Если Путину удастся осуществить этот план, то никакие мирные договоренности не предвидятся. 

Есть у России в арсенале еще один трюк, который они проделали. В 2008-м они при посредничестве Евросоюза (13-го августа 2008-го года) подписали соглашение из шести пунктов, в которых обязались вывести все войска до постконфликтных позиций, а потом через две недели, признав "независимость" Южной Осетии и Абхазии, объявили, что создана "новая реальность" и соглашение с Евросоюзом потеряло силу. 

Поэтому мы уже знаем и график, и цели Путинской "восточно-украинской кампании", и сейчас нужно сражаться за каждую пядь земли, не давать ему никакой передышки, времени и территории для проведения акта аннексии. 

Он не будет объявлять аннексию, пока не будет полностью контролировать всю территорию трех украинских областей, поэтому каждое отвоеванное село на Херсонщине и сохранение контроля ВСУ над населенными пунктами Донбасса должны стать непреодолимой преградой для осуществления планов главного врага человечества.

Пока президент Зеленский и его команда провели всю кампанию не только на военном, но – особенно – на дипломатическом и информационном фронте без единой ошибки. Они создали принципиально новые мировые стандарты. 

Именно поэтому сейчас особенно глупо и вредно ставить решения или намерения Верховного Главнокомандующего под необоснованные сомнения. В эти дни, как никогда, ему нужна поддержка ото всех. 

От Михаила Саакашвили для "Украинской правды"

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: РосcияГрузияЮжная Осетиявойнааннексия
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