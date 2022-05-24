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Роман Гришин-Грищук
волонтер Yellowblue Force

Снабжение военной помощи в Украину. Юридические советы волонтеров волонтерам

Вторник, 24 мая 2022, 12:30

Ви волонтер і до вас надійшов запит про невідкладну допомогу українським захисникам на передовій. Необхідно поставити комплект бронежилетів, касок і тепловізорів. Що робити далі?

Якщо ви вперше стикнулися з таким запитом, вірогідно, ви почнете гуглити "Як постачати Х в Україну". Досить швидко ви можете відчути, що знаєте ще менше, ніж до того, як почали гуглити. 

Безліч нормативно-правових актів, суперечливих коментарів експертів і відсутність чіткого алгоритму дій можуть збити з пантелику кожного. Натомість, якщо ж ви вже бувалий волонтер, то перше, про що ви можете подумати при отриманні такого запиту будуть заблоковані банківські платежі, затримки держорганів у видачі необхідних документів, і зриви строків поставок.

Як показує наш досвід в Yellowblue Force, міжнародному благодійному фонді, з такими проблемами стикається практично будь-яка волонтерська ініціатива в Україні. 

Консультуючи волонтерські ініціативи з питань постачання військової допомоги в Україну, ми бачимо, що навіть на 90-й день війни, регуляторні обмеження і бюрократичні перешкоди й досі часто не дозволяють швидко і якісно поставити в Україну товар, від якого залежить життя наших захисників і медиків.

За час нашої роботи з іншими ініціативами у сфері постачання військової допомоги ми зрозуміли, що зібрана аналітика буде корисною й більш широкому загалу. Тому ми підготували рекомендації з відповідями на найбільш поширені питання, як організувати процес поставки військової допомоги в Україну. 

Виявилось, що легальне постачання військового спорядження, по суті, зводиться до алгоритму, що складається із семи кроків. Що ж це за кроки?

  1. Визначте категорію товару, що буде постачатися в Україну. Це зазвичай будуть або товари військового призначення (ТВП), або товари подвійного використання (ТПВ). Від того, до якої категорії належить товар, залежать вимоги до його технічних характеристик, постачальників і експорту/імпорту. Щоб відмежувати ТВП від ТПВ, звертайте увагу на функціональне призначенням товарів і стандарти їх виробництва. Українське законодавство надає вичерпний список товарів, які відносять до ТВП і ТПВ. 
  2. Сформулюйте і верифікуйте технічне завдання (ТЗ). Від правильно сформульованого ТЗ залежить швидкість знаходження, якість і ціна поставленого товару. Щоб правильно визначити ТЗ, варто спочатку означити конкретні вимоги до товару та його технічних характеристик, а далі верифікувати їх із кінцевим отримувачем (командирами підрозділів ЗСУ/ТРО або представниками органів влади) і військовими експертами.
  3. Знайдіть надійного постачальника. Самостійний пошук і перевірка постачальника є складним процесом, що вимагає значного часу та досвіду, тому оптимальний варіант – звернутися до організацій, які вже мають досвід і бази постачальників (це – Повернись живим, Фонд Сергія Притули, KOLO, Procure4Peace та інші). Після знаходження постачальника, отримайте від нього цінову і технічну пропозицію та верифікуйте її з кінцевим отримувачем й експертами. Одночасно перевірте юридичний статус і фінансовий стан постачальника на предмет надійності та ризиків співпраці. 
  4. Зафіксуйте відносини з постачальником через договір/рахунок. Договір є практичним інструментом для погодження усіх істотних умов поставки, технічних характеристик товару, ціни, строків, відповідальності за порушення і необхідних дій, що будуть вимагатися від сторін. Після підписання договору, постачальник виставить рахунок для оплати. У випадках, коли доводиться працювати без оформлення договору (лише через рахунок), важливо фіксувати умови поставки письмово, наприклад, через обмін повідомленнями, електронну кореспонденцію, месенджери, СМС-повідомлення.
  5. Оплатіть товар. В Україні зараз діють численні обмеження і ліміти на перекази коштів закордон. Однак, ці обмеження не діють для банківських переказів, якщо їх здійснює підприємство, громадська чи благодійна організація, чи ФОП з метою оплати бронежилетів, касок та інших товарів критичного імпорту. При валютних операціях на суму понад 400 тис. грн на операцію буде також поширюватися валютний контроль, тобто буде перевірятися походження коштів і платіж може бути затриманий. Якщо валютна операція не пройде перевірку в банку, ці кошти можна перерахувати на офіційні рахунки ЗСУ та спеціальні благодійні рахунки, або ж придбати військові облігації. 
  6. Експорт захисного спорядження з Польщі в Україну. Останні два місяці у Польщі діяв спрощений порядок експорту бронежилетів, шоломів та деяких інших товарів в Україну (для цього вимагалося лише засвідчити сертифікат кінцевого користувача в Посольстві України в Польщі і заявити про свій намір експортувати товар до Міністерства розвитку та технологій). Однак, спрощений режим перестане діяти вже 17 травня 2022 року. Якщо його дію продовжено не буде, рекомендуємо перевіряти наявність у постачальників спеціальних ліцензій і дозволів для експорту товарів з Польщі в Україну.
  7. Імпорт захисного спорядження в Україну. Ввезення військових товарів через кордон України наразі можливо здійснити двома способами: ввезти як безоплатну гуманітарну допомогу або як оплатно отриманий товар. У першому випадку потрібно заповнити лише типову декларацію на митному кордоні. У другому випадку, окрім декларації, доведеться також оформити гарантійний лист. При цьому, за українським законодавством, оплатно отримані військові товари можуть ввозити в Україну лише особи, які зареєстровані у Держекспортконтролі і отримали дозвіл у Держекспортконтролі на ввезення товару для потреб ЗСУ/ТРО/інших законних військових формувань. Детально ознайомитися з процедурою імпорту можна у наших рекомендаціях, що знаходяться у вільному доступі

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Сподіваємося, що наші рекомендації стануть корисними і прикладними для інших волонтерів та допоможуть спростити той регуляторний і бюрократичний тягар, який нависає над тим, хто береться за постачання військової допомоги для українських захисників. 

Як доводить наше сьогодення, партнерство волонтери-волонтерам – це потужна сила. Тому, якщо ваша організація потребує додаткових консультацій щодо вищеописаного – ми в Yellowblue Force раді допомогти.

Роман Гришин-Грищук

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: волонтерывойназаконодательство
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