Украинская правда победит российскую ложь. Речь на саммите TIME 100

Надворі 2000-ий рік. Мені 13 років. Я зростаю в українському Криму і мрію стати журналістом.

У медійному просторі України того часу – тотальна цензура. 31-річний український журналіст Георгій Гонгадзе, який один із небагатьох наважується критикувати владу – у чорних списках на працевлаштування на телебаченні.

Через це у квітні 2000-го він разом із колегою вирішує створити інтернет-видання і називає його "Українська правда".

"Давати старим поняттям нові значення", – так пояснює Георгій цей неймінг.

Справа в тому, що радянська газета "Правда" десятиліттями була головним рупором офіційної пропаганди. В орвеллівському сенсі слова: правда – це брехня, мир – це війна, рабство – це свобода.

Видання Гонгадзе ж мало повернути словам їхні не викривлені пропагандою сенси.

Шість місяців по тому журналіста вбивають. "Справа Гонгадзе" призводить до звинувачень у бік влади та акцій протесту, які в 2004-му році закінчуються Помаранчевою революцією. Україна стає на демократичний шлях свого розвитку, де свобода слова – одна із базових цінностей.

Історія Гонгадзе закарбовується в моєму серці. Слово – зброя. І правда – зброя.

14 років по тому, в 2014-му, доля зведе нас – мене та "Українську правду".

Ми зустрінемося у страшний час – за декілька місяців після Революції Гідності, окупації Криму Росією, початку війни на Сході. Одночасно з цим Україна намагається здійснювати реформи, боротися з корупцією. Демократія в Україні перемогла, але вона крихка. Викликів занадто багато.

Виявиться, що всі ці страшні події були лише підготовкою до найголовнішої битви за право нашої країни на існування, яка розпочалася для нас вранці 24-го лютого 2022-го.

Sevgil Musaieva at the #TIME100 Summit: We know the truth about the war in Ukraine because of journalists https://t.co/ZI8fEYii7E pic.twitter.com/uZP05QvrvB