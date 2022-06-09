На какую помощь от государства могут рассчитывать переселенцы

Для підтримки переселенців уряд ще у березні 2022 року запровадив виплату допомоги на проживання у розмірі від 2000 до 3000 грн на людину щомісячно.

Водночас порядок надання такої допомоги неодноразово змінювався, що викликало чимало запитань щодо того, хто має на неї право.

Розповідаємо, чи можуть скористатися відповідною державною підтримкою ті внутрішньо переміщені особи, які перемістилися до початку повномасштабної війни.

Як було до 24 лютого 2022 року?

До початку повномасштабної війни переселенці могли розраховувати на виплату щомісячної адресної допомоги. Щоправда, платилася вона далеко не всім.

Під час визначення права на допомогу до уваги бралися депозити та нерухоме майно, які перебували у власності родини; місце, звідки перемістилася людина, та навіть факт її працевлаштування.

При цьому розмір допомоги не був сталим та міг коливатися залежно від обставин.

Так, працездатні особи могли розраховувати максимально на 442 грн, діти та пенсіонери – на 1000 грн щомісячно.

Трохи більшими були виплати для людей з інвалідністю. При цьому діяли обмеження щодо максимального розміру допомоги на родину:

3000 грн на місяць – у стандартних ситуаціях;

3400 грн на місяць – якщо хтось один із членів сім'ї мав інвалідність;

5000 грн на місяць – якщо родина була багатодітною.

Що маємо наразі?

20 березня уряд скасував виплату щомісячної адресної допомоги та запровадив замість неї допомогу на проживання внутрішньо переміщених осіб.

Відповідне рішення було викладено у вигляді постанови № 332. З її прийняттям у переселенців з'явилася можливість щомісячно отримувати по 2000 грн на дорослого та по 3000 грн на дитину, при цьому без жодних обмежень щодо максимальних виплат на родину та без урахування доходів, наявні нерухомого та рухомого майна.

Разом із тим за останні два місяці відповідна постанова вже неодноразово оновлювалася. І, якщо подивитися на останню її редакцію, стає зрозумілим, що з травня 2022 року отримати таку допомогу можуть далеко не всі переселенці.

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Так, отримати кошти на проживання наразі мають право лише ті внутрішньо переміщені особи:

чиє житло, зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження;

які перемістилися з Криму та громад, де ведуться бойові дії або які перебувають в окупації, оточенні (блокуванні).

При цьому для переселенців, чиє житло зруйноване, діють додаткові вимоги. Так, допомогу можуть призначити лише за умови, що вони: повідомили про руйнування житла через застосунок Дія до 20 травня 2022 року АБО мають письмовий документ (акт, довідку органів місцевого самоврядування), що підтверджує пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією росії.

Що ж стосується тих, хто виїхав з районів бойових дій та окупації, то під час призначення їм допомоги на проживання до уваги беруться списки громад, які затверджує Мінреінтеграції.

Якщо переселенець перемістився з 24 лютого 2022 року із громади, яка є такому списку, допомогу йому мають призначити. Якщо ж населеного пункту немає у відповідному переліку, кошти на проживання він зможе отримати, тільки якщо його житло зруйноване.

Так, якщо людина виїхала, наприклад, з деокупованої Бучі, вона зможе й надалі отримувати допомогу на проживання, якщо повідомила до 20 травня про зруйнування через Дію.

Якщо таке повідомлення не подавалося, для отримання виплат такій особі необхідно буде отримати довідку чи акт про зруйнування та терміново надати документ до місцевого органу соціального захисту населення.

Маємо зауважити, що переліки громад, де ведуться бойові дії або які перебувають в окупації, оточенні (блокуванні) постійно оновлюються. На 27 травня, наприклад, список охоплює громади 8 областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської. Населені пункти Донеччини та Луганщини перебувають у ньому у повному складі.

Чи означає це, що всі переселенці, які переселилися з Донецької та Луганської області автоматично отримають допомогу з травня?

Ні, це не зовсім так. Автоматично допомогу призначили та виплачують лише тим переселенцям, які на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу. Усім іншим кошти на проживання надають лише за їхньою заявою. Діє правило "немає заяви – не буде виплат".

Попри це у випадку, якщо людина перемістилася після 24 лютого з населеного пункту, який є в списку від Мінреінтеграції, і уже подала заяву на допомогу протягом березня-травня, для продовження виплат подавати нову заяву у червні й надалі не потрібно.

Як щодо внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися та отримали "довідку переселенця" до 24 лютого 2022 року? Чи мають такі люди право на допомогу на проживання?

Зі "старими" переселенцями ситуація трохи складніша. Отримати кошти на проживання з травня 2022 року вони можуть лише у 3-х випадках:

якщо на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу; якщо їхнє житло було зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження та вони: подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат через застосунок Дія АБО отримали від органів місцевого самоврядування довідку, акт, інший документ, що підтверджує факт пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією росії; якщо на 24 лютого перебували на обліку як внутрішньо переміщені особи у м. Києві або населеному пункті, що розташований в одній із таких областей, як: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська (незалежно від того, чи залишилися там проживати, чи перемістилися з 24 лютого до іншого населеного пункту).

Щодо останнього випадку, щоправда, є різна практика органів соціального захисту населення.

Окремі установи відмовляють у призначенні допомоги (часом і у прийнятті документів), якщо переселенці не отримували щомісячну адресну допомогу. У цьому випадку варто наполягати на прийнятті документів та наданні письмової відмови у призначенні допомоги. Враховуючи, що актуальна редакція постанови уряду НЕ містить такої підстави для не призначення допомоги, є усі шанси оскаржити відповідну відмову у судовому порядку.

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Куди звертатися переселенцям у разі отримання відмови?

Для отримання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до юристів Благодійного фонду "Право на захист" одним із зручних для себе способів:

за номерами телефонів: +38 (099) 507 50 90, +38 (068) 507 50 90, +38 (093) 507 50 90;

електронним листом на vpl.pravo@r2p.org.ua

у Telegram-каналі

Додаткову інформацію щодо виплати допомоги на проживання також можна знайти у чат-боті Юридичний порадник для ВПО. Він доступний 24/7 у Viber, Telegram Facebook | Messenger 👉 https://chatbot.r2p.org.ua/

Дар’я Лисенко

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