Выученные уроки. Как Украине воспользоваться своим уникальным шансом

Спецпроект НАЗК "UKRAINE NOW. Візія майбутнього"





Есть такие моменты в истории, похожие на момент "Большого взрыва", когда у вас есть шанс оставить свое прошлое позади и прорваться к новому будущему. Сейчас здесь, в Украине, именно такой важный момент.

Как использовать его для перехода на другой уровень? Как не упустить шанс, который выпадает раз в жизни? И какие уроки можно было бы извлечь из истории украинско-российских отношений и из примеров постсоветского обновления, чтобы обеспечить успешное восстановление?

Эти вопросы мы обсуждали в ходе интервью для проекта НАЗК "UKRAINE NOW. Візія майбутнього".

Что мы могли сделать лучше до войны? Я считаю, что это важный вопрос не только для украинцев, но также американцев и европейских лидеров. Я назвал бы несколько ключевых уроков.

Во-первых, я думаю, что мы коллективно недооценили склонность путина использовать силу для достижения своих идеологических целей.

Мы ошибочно надеялись, что он был рациональным деятелем, что он проведет анализ потерь и выгод, а потом решит: "Ну, это будет слишком дорого, мне лучше этого не делать". Я думаю, что мы сильно недооценили, как его идеи и идеология его мотивируют.

Путин – империалист. Если вы почитаете и посмотрите, что он говорит, то поймете: он не верит, что Украина является отдельным и независимым государством. Он не верит, что вы чем-то отличаетесь от россиян. По его мнению, вы – просто россияне с акцентом.

Далее, если вы помните, накануне войны было много разговоров о расширении НАТО. Будто бы это война, чтобы остановить НАТО.

Я знаю, что мое правительство и Администрация Байдена приложили много сил, чтобы объяснить путину, что мы не собираемся расширять НАТО, потому что мы не хотим угрожать россии.

Что ж, я думаю, оглядываясь назад, мы теперь понимаем, что это было совершенно неправильное толкование его мотивации. Его не волновало расширение НАТО.

Он знал, что Украина в ближайшее время не вступит в альянс. Его мотивировали другие вещи, поэтому я считаю, что мы вместе просчитались по поводу того, что мотивирует его лично.

Вторая вещь состоит в том, что мы вместе – ваше правительство, Администрация Байдена и другие члены НАТО – не сделали достаточно в вопросе военной подготовки, чтобы попытаться сдержать эту войну.

После того, как россия вторглась в Грузию в 2008 году, у нас должна была быть программа для вооружения грузин, мы должны были вооружить Украину, чтобы она была готова к военному нападению со стороны россии.

Если подумать обо всем том оружии, которое поступило в вашу страну из США и многих других стран мира: что если бы все это оружие было на месте еще до 24 февраля?

Что если бы все эти системы вооружения были установлены раньше? Возможно, мы могли бы сдержать путина от вторжения в вашу страну.

Таким образом, урок на будущее состоит в том, что ни на кого вы не можете положиться – ни на дипломатов, ни на НАТО или на кого-либо извне – в вопросе защиты своей страны.

В конце концов Украина должна защищать собственную территорию. Сейчас, из-за этой трагической войны, мы наконец-то преодолели колебания Запада по оказанию серьезной военной помощи вашей стране. И когда война закончится, задачей должно стать вооружение Украины "до зубов".

Я думаю, что примерами могут стать такие страны, как Тайвань или Израиль, которые живут рядом с опасными соседями, и поэтому инвестируют огромные ресурсы в оборону. Это будет стоить больших денег и потребует изменения отношения к армии в Украине. Но, к сожалению, я не вижу иного выхода.

Я переживаю, что когда наступит мир, все скажут: "О, хорошо, нам больше не нужны HIMARS, нам больше не нужны Javelin, нам больше не нужны никакие самолеты". Должен с этим не согласиться.

Пока путин у власти в россии, он будет представлять угрозу для вашей страны. Поэтому уже на следующий день после окончания этой войны вы должны начать готовиться к сдерживанию войны будущей.

В США много людей, которые разделяют некоторые заявления путина об Украине: "россияне, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном схожи, не правда ли? Не с Киевской ли Руси началась россия?". Этими категориями размышляют даже ученые и профессора.

Следовательно, еще один урок, извлеченный из этой трагической войны, состоит в том, что мы вместе, с помощью прежде всего украинских ученых, должны иметь программу "переобучения" мира истории Украины, чтобы эти мифы наконец были развенчаны.

Когда я работал в правительстве, мы были разочарованы тем, что в общении у россиян одни правила, а у нас – другие: нас сдерживает правда. лавров, захарова, "russia today", симонян – их правда не сдерживает, не так ли? Это создает асимметрию, это нечестная конкуренция.

Но я считаю, что мы не должны идти по пути, на котором мы станем более походить на них. Это было бы безнравственно, и в долгосрочной перспективе это негативно повлияет на наши интересы и подорвет наши ценности. Вместо этого мы должны быть гораздо более агрессивными, гораздо более стратегическими в вопросах коммуникации.

Нужна более активная кампания по продвижению информации. По моему мнению, Соединенные Штаты тратят недостаточно денег на это.

Китайцы и россияне тратят огромные деньги на наши платформы. Например, "Радио Свобода" и "Голос Америки" – это крошечные программы по сравнению с "russia today". Это урок холодной войны: тогда мы были лучшими в этом; мы потратили больше денег на продвижение информации. А сегодня ситуация еще сложнее. Это означает, что нужно инвестировать в субсидии всех видов СМИ – в вашей стране, в моей стране.

Я приветствую то, что Администрация Байдена сделала для укрепления НАТО, для вооружения Украины и введения новых санкций против россии – эти три основных компонента их стратегии. Я думаю, что они хорошо с этим справляются.

Но я считаю, что нужно сделать гораздо больше. Мы должны предоставлять больше оружия, лучшее оружие и предоставлять его быстрее. Вот так все просто.

С санкциями то же самое – мы многое сделали, поздравляю. Но мы можем сделать гораздо больше в отношении индивидуальных санкций. НАЗК разработало для этого дорожную карту, буквально назвав имена тех, на кого можно расширить действие санкций, было бы желание.

Вообще-то измерить эффект от санкций довольно трудно. Обычно нужны годы, чтобы увидеть влияние санкций на изменение внешнеполитического поведения.

Академическая литература по этому вопросу неоднозначна: есть случаи, когда это сработало (Южная Африка является отличным примером), а есть случаи, где это не удалось.

Но я думаю, что в санкциях есть еще одна часть, которая иногда остается без внимания в дискуссиях во внешнеполитических кругах: иногда вы должны сделать морально правильные вещи, независимо от того, верите ли вы в то, что они достигнут эффекта.

Когда ваше правительство делает столь ужасные вещи, как это делает правительство россии, а вы его поддерживаете, платя налоги – это значит, что у вас также возникает личное моральное обязательство.

И тот факт, что фигуранты этого списка так сильно пытаются выйти из него, свидетельствует о том, что санкции работают, что они эффективны. Если бы санкции были так неэффективны, как утверждают некоторые критики, зачем им было бы прилагать столько энергии, пытаясь их снять?

Конечно, вам нужна экономическая помощь. Без этого проблем внутри Украины было бы гораздо больше. Запад, я думаю, делает многое по этому поводу. Но я переживаю, что со временем экономическая поддержка станет изнурительной, потому что все наши экономики испытывают инфляцию.

Есть политические силы во всех европейских демократиях и, конечно, здесь, в Соединенных Штатах, которые считают санкции причиной инфляции. Они прямо так и говорят: эти санкции провоцируют инфляцию, особенно в отношении цен на бензин.

Поэтому для украинцев и таких людей, как я, важно продолжать объяснять, почему это не так. Почему именно путин ответственен за рост цен.

Я всегда привожу такой аргумент: да, мы не можем вечно предоставлять миллиарды долларов экономической помощи Украине, даже такая богатая страна, как Соединенные Штаты. Поэтому лучший способ остановить это – предоставить больше военной помощи сейчас, больше санкций сейчас, чтобы ускорить конец войны. По-моему, это очень логично, поэтому я думаю, что любой может дать такое объяснение.

Я участвовал в некоторых дискуссиях с вашим правительством о плане восстановления. Я считаю уместным и правильным, что чиновники в Украине и во всем мире начали планировать восстановление уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. Я приветствую эти усилия.

Если бы я работал над этим планом, я попытался бы сделать две вещи.

Во-первых – более четкое определение приоритетов. Сейчас кажется, что все под солнцем нуждается в изменениях. Вы должны определить последовательность вещей: то, что вы хотите сделать сначала, то, что вы хотите сделать во вторую очередь, и то, что вы хотите сделать в третью. Иначе с чего начинать?

А во-вторых, я бы уделял больше внимания политическим вопросам, вопросам прозрачности и коррупции, над которыми вы все работаете. Это не только экономический вопрос, это вопрос политический. Я считаю, что политическая экономия восстановления должна быть в центре внимания, а не одним из 15 пунктов для обсуждения.

Я не из тех людей на Западе, которые говорят: "Ой, Украина коррумпирована, и она никогда не станет лучше". Нет, за последние годы в Украине состоялись огромные реформы. НАЗК, кстати, было их частью, что доказывает: возможности для изменений существуют.

Надо сделать это более высоким приоритетом и сосредоточить на этом внимание – не только потому, что это хорошо для Украины, но еще и потому, что, я уверен, это поможет привлечь больше денег – как от правительств, так и от частного сектора. А деньги вам понадобятся, чтобы инвестировать в Украину в ближайшие месяцы и годы.

Сейчас вы видите много проявлений солидарности с Украиной по всему миру. И у вашего президента Зеленского есть невероятная поддержка и доверие. Поэтому, на мой взгляд, вы должны использовать этот момент очень стратегически, потому что со временем он исчезнет – мы отвлечемся на собственные проблемы и выборы. Поэтому, я думаю, вы должны говорить: "Забудьте о старой Украине – это новая Украина".

С самого начала вы должны подчеркивать большую демократию и большую преданность либеральным экономическим реформам, чтобы привлечь новый капитал.

Я верю, что в истории есть такие моменты, похожие на момент "Большого взрыва", когда у вас есть шанс сделать прорыв. Отпустить прошлое и прорваться в новое будущее.

Я вспоминаю Германию после Второй мировой войны.

Я вспоминаю 1991 год и распад Советского Союза, когда некоторые страны смогли добиться этого прорыва, а некоторые – нет.

Я вспоминаю современную Эстонию: они использовали этот момент, чтобы сделать все то, о чем мы говорим, и Эстония сегодня совсем другая, чем 30 лет назад.

Польша сегодня – это тоже совсем другая страна, потому что они сумели коллективно воспользоваться этим моментом.

Украина и Польша начали свои реформы фактически с одинаковым показателем ВВП на душу населения, и мы видим, что сегодня Польша намного богаче и лучше справилась, чем Украина, не так ли?

Я действительно думаю, что сейчас для Украины именно такой уникальный момент.

Когда я говорю это, я имею в виду как миллиардеров, так и школьных учителей. Особенно миллиардеров: они просто должны изменить свое поведение. Если вы вернетесь к прежней структуре украинской экономики, это будет огромная упущенная возможность.

Так же, как и слишком большая централизация правительства и слишком большой госаппарат – это также было бы огромной упущенной возможностью. Я действительно думаю, что это момент, который вряд ли когда-нибудь повторится в будущем, если на этот раз вы ошибетесь.

Существует одно огромное преимущество, которое имеет Украина, о котором люди забывают, когда сравнивают истории восстановления разных стран. Это то, что я чувствую, и для этого есть эмпирические доказательства.

У вас очень активно гражданское общество. У вас очень большая децентрализация местного самоуправления – это было большое достижение украинских реформ. А сочетание децентрализации и активного гражданского общества, по-моему, дает вам огромное преимущество.

Меня вдохновляют молодые люди в Украине, работавшие в гражданском обществе, работающие в правительстве, а также успевшие поработать и там, и там. Это мощный человеческий капитал, огромное преимущество Украины. Мы должны использовать это преимущество в рамках стратегии восстановления, мы и должны дальше его лелеять и развивать. От этого и будет зависеть, удастся ли Украине совершить прорыв.

Майкл Макфол, профессор политических наук Стэнфордского университета, соруководитель международной рабочей группы по санкциям против РФ

Проєкт "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" реалізується НАЗК за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) – провідна антикорупційна програма в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії.

Мета проєкту – окреслити бачення розвитку України після перемоги у війні з росією. В інтерв'ю з відомими українськими діячами, мислителями та лідерами думок ми шукаємо відповіді на питання про те, як змінюється держава сьогодні та якою вона має стати завтра.