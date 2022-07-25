"Что не лето – то п*з*ец!". В РФ вспомнили проклятие "черного августа" и ждут катастрофы

Справи в окупантів кепські не лише у Херсоні, Мелітополі, Донецьку та Луганську.

23 липня потужний потоп у Сочі зіпсував багатьом жителям курортного міста нерухомість та автомобілі. За місяць до того стихія у цьому ж місті забрала життя вісьмох людей.

За кілька днів до другого потопу в Сочі зграя метеликів атакувала Ульяновськ. Влада до того ж повідомила: гусениці шовкопряда знищили 2 тисячі гектарів обласних полів. Але це ще не все. Є ще навали сарани в Краснодарському краї, Якутії та інших регіонах.

Всі ці новини змушують росіян, яким мало розказують про вiйськовi поразки в Україні, напружитися напередодні чогось жахливого.

"Поки ще липень, а вже стільки всього. Що ж тоді буде у серпні?" – починають про щось здогадуватися громадяни країни-терориста, обговорюючи в соцмережах новини.

Серпень для РФ – місяць традиційно особливий. З присмаком крові та страху. У колективному несвідомому росіян навіть укорінився термін "чорний серпень". Місяць, який, як показала історія, зіпсував їм не одне літо.

На запитання Ларрі Кінга з CNN про те, що ж сталося з "Курском", Путін відповів з усмішкою: "Він потонув"

Дивну особливість російського буття у 2020 році сформулював хтось із протестувальників біля будівлі ФСБ у Москві. Людина прийшла з плакатом: "Що не літо – то п*з*ець!".

Все почалося зі серпневого путчу 1991 року, який призвів, на думку Путіна, до тієї самої "найбільшої геополітичної катастрофи XX століття". Ну а далі пішло-поїхало.

Список великих російських бід, що трапилися саме у серпні, величезний. Ось лише деякі з них: – Серпень 1998 року. Обвал рубля та дефолт у РФ. Цього ж літа на Москву обрушився ураган (загинули 11 осіб, 200 отримали поранення). – Серпень 1999 року. Теракт у торговому комплексі на Манежній площі (40 поранених, один загиблий). За ним пролунали осінні вибухи житлових будинків на Каширському шосе (124 смерті) та вулиці Гур'янова (106 загиблих). – Серпень 2000 року. Теракт у підземному переході біля метро Пушкінська в Москві (13 смертей). Загибель атомного підводного човна "Курськ" (118 трупів). Пожежа в Останкінській вежі (троє загиблих). – Серпень 2004 року. Два літаки, що вилетіли з Домодєдово, підривають смертниці (загалом загинули 132 особи). Наприкінці місяця, 31 серпня, теракт на станції метро "Ризька" (10 смертей, 51 особа зазнала поранень). А наступного дня трапляється Беслан (понад 300 загиблих, переважно діти; ще близько 600 поранено). – Серпень 2006 року. Вибух на Черкізовському ринку у Москві (14 смертей). – Серпень 2009 року. Аварія на Саяно-Шушенській ГЕС (75 загиблих).

Намагаючись розгадати феномен "серпневого прокляття", російські ЗМІ з року в рік залучали астрологів, теологів, нумерологів, психологів. Пояснення кривавих подій звучали різні: від активності сонця та інших космічних процесів до світової змови.

Причину своїх бід росіяни завжди шукали в комусь іншому або в чомусь іншому, містичному та невідомому. Але тільки не у своїй владі та не в самих собі.

То так планети вишикувалися, що Путін розпочав Другу чеченську в серпні 1999-го. То так зірки зійшлися, що у серпні 2008-го РФ на чолі з недопрезидентом Медведєвим вторглася до Грузії. То колективний Захід "винний", що влітку 2022 року росіяни безглуздо гинуть на тимчасово окупованих землях суверенної України.

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Чи стане цей серпень для РФ по-справжньому чорним, ми зрозуміємо дуже скоро. У будь-якому разі він буде для ворога непростим.

Під спекотним сонцем у Херсонській області ростуть не лише кавуни, а й рішучість ЗСУ вигнати окупантів геть. У спекотних степах Донбасу цієї рішучості не менше.

Після анексії Криму та розв'язаної війни, після повномасштабного вторгнення РФ лихо вже сталося. Але катастрофа, яку ми переживаємо, піднімає нас над брехливим, тоталітарним, імперським минулим. Вона вчить українців бути відповідальними за свої вчинки, політичний вибір, землю та країну.

Проте катастрофа, до якої йде Росія, неминуче тягне її на дно. Попереду у росіян буде багато чорних місяців. І років.

Але найчорнішим для них залишатиметься серпень. Коли щоразу 24 числа черговий день своєї незалежності святкуватиме країна, якої для імперців не існувало.

Країна, через яку імперія перестане існувати.

Євген Руденко