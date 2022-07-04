"Ваши реформы – это вопрос нашего доверия к вам": как общественность боролась за кандидатство в ЕС

"Більше, ніж півроку ніяк не можуть призначити антикорупційного прокурора. Хоча конкурс давно закінчився", – сумно зітхали наші друзі, а скептики наводили це як вбивчий, на їхню думку, контраргумент, коли ми переконували їх, що Україна успішно реформується і заслужила отримати статус кандидата вже зараз.

Під час майже половини із понад 70 моїх особистих розмов з іноземними партнерами за останні півтора місяці співрозмовники питали про САП. Чи то в кабінетах Палати Представників Нідерландів або Бундестазі, чи в євроінституціях, чи на дзвінках із дипломатами МЗСів дружніх країн. Навіть журналісти.

Я щиро розповідала про успіхи боротьби з корупцією. І доводила аргументовано, чому Україна заслужила повний статус кандидата вже зараз. Перш за все тим, що героїчні українці прямо зараз захищають демократію своїми життями. Але також і великим прогресом у сфері антикорупції, прозорості, верховенства права, який нам вдалося досягти після 2014.

Чи означає це, що українські реформи незворотні? Поки що ні, але статус кандидата нам надасть додатковий поштовх і стимул для адвокації всіх реформ, яких бракує, пояснювала я. Це буде найкращий інструмент для мобілізації влади робити правильні речі.

Разом із багатьма партнерами із громадських організацій ми посилювали урядову адвокацію статусу кандидата через заяви, численні статті та інтерв’ю місцевим медіа.

Через особисті зустрічі із тими, хто приймає рішення та лідерами громадської думки, які можуть змінити позиції урядів у найбільш скептичних країнах.

Через онлайн розмови, участі в круглих столах і комунікаційну підтримку демонстрацій місцевих активістів із вимогою статусу кандидата.

Через багато видимої і невидимої роботи, яка вклала нашу цеглинку в спільну перемогу.

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Знаючи, що антикорупційні активісти є великими прихильниками прив’язки допомоги для України до конкретних реформаторських кроків, які уряд має виконати, наші партнери були здивовані, що цього разу ми одностайно стверджували, що список умов до надання статусу кандидата в адвокації не допоможе, він має йти після його отримання. І нас почули.

Рішення, яке запропонували інституції Європейський Союзу, є оптимальним. Воно передбачило отримання Україною повного статусу кандидата, а також висунуЛо для України список із 7-ми умов, які Україна має виконати. Більшість з них стосується боротьби з корупцією та судової реформи. Є окремо виділена та однозначно сформульована вимога призначити керівником САП фіналіста проведеного конкурсу. Її неможливо трактувати якось по-іншому.

Європейська комісія буде проводити моніторинг виконання Україною вимог та звітувати про це Європейські раді.

У висновку Єврокомісії чітко вказано, що "​​ЄС може переглянути рішення про кожний зі здійснених кроків у разі, якщо умови надання більше не виконуються", тобто у випадку кричущого порушення Україною якоїсь із умов, Єврокомісія може рекомендувати Європейській раді забрати статус України.

З огляду на це дуже тривожно звучать сигнали від української влади. Замість того, щоб представити план реалізації виконання умов ЄС, серед яких призначення керівника САП є найшвидшим для реалізації, адже вимагає всього-на-всього 5-хвилинного голосування контрольованої Банковою комісії, вони готують український народ до того, що у випадку невиконання Україною умов "ніхто кандидатство не забере", а отже можна їх виконувати вибірково.

Це очевидно робиться для того, аби трохи більше, ніж за тиждень вбити конкурс САП через ручний суд, про що детально описав Віталій Шабунін.

"Будь ласка, пообіцяй мені, що ви зробите все можливе, щоб змусити українську владу зробити необхідні реформи вчасно і правильно," – так мене привітав із отриманням статусу кандидата колега із шанованого аналітичного центру, який дуже допоміг нам із переконанням скептичного уряду його країни. "З цього моменту всі ваші кроки, ваші реформи – це питання довіри нашої країни до вас. Не підведіть".

Якщо українська влада піде на такий удар європейським партнерам як зрив призначення керівника САП, тобто однієї із ключових їхніх вимог через два тижні після отримання статусу кандидата, я не уявляю як нам далі продовжувати лобіювати інтереси України на міжнародній арені на тлі посилення діяльності проросійського лобі.

І ціна питання буде не лише у втраті статусу кандидата ЄС, може бути суттєво підважено і необхідну прямо вже фінансову допомогу та більш стратегічну допомогу на відбудову, і майбутні інвестиції.

Я щиро сподіваюся, що у влади вистачить державницького підходу, щоб не робити народ заручниками декількох негідників.

Олена Галушка

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