К вопросу признания Группы Вагнера террористической организацией в Украине

Визнання Приватної військової компанії "Вагнер" іноземною терористичною організацією такими країнами світу як Великобританія, США та Канада – питання важливе. Це потрібно заради того, щоб українські громадяни та бізнес отримали можливість компенсувати ті збитки та втрати, які були їм спричинені внаслідок незаконного повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Якщо ПВК "Вагнер" (англійською – Wagner Group) буде визнана іноземною терористичною організацією, достатньо буде звернутися з відповідними позовами до національних судів зазначених вище держав.

Відомо, що національним законодавством Великобританії, США та Канади передбачені чіткі критерії, за якими ту чи іншу відповідну організацію можуть визнати терористичною. А також передбачені прозорі та дієві юридичні механізми цієї процедури.

Цей процес поступово набирає оберти. Сенат США закликав Державний департамент визнати Росію країною-спонсором тероризму, поставивши її в один ряд із такими країнами як Сирія, Іран, Куба та Північна Корея.

Втім, і на національному рівні України необхідно приділити достатню увагу тому, щоби "Група Вагнера" була зарахована до низки терористичних організацій. Ми вважаємо, що саме Україна має бути в авангарді юридичної боротьби з країною-агресором.

Відомо, що до окремих російських олігархів та військових з ПВК "Вагнер" були застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Санкції були накладені рішенням Ради нацбезпеки і оборони від 2 травня 2018-го, яке було введено в дію указом президента № 126/2018 від 14 травня того ж року.

Тому визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією на національному рівні України виглядає цілком логічним продовженням боротьби та засудження зухвалого російського вторгнення на територію України.

Визнання в Україні ПВК "Вагнер" терористичною організацією дозволить не тільки притягнути винних осіб до відповідальності, але також стане прецедентом для інших провідних країн світу.

Можливі способи визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією в Україні

На сьогодні в Україні визнання відповідної організації в якості терористичної можливе на двох окремих, але в той же час взаємопов'язаних між собою рівнях: політичному та юридичному.

На політичному рівні визнання організації терористичною здійснюється Верховною Радою шляхом прийняття відповідної постанови.

Питання визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією постійно посідало ключове місце серед українських парламентарів.

Ще 24 червня 2020 року в Верховній Раді був зареєстрований проєкт постанови № 3735 про звернення ВР до провідних міжнародних міжурядових організацій, урядів та парламентів держав світу про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями. Проте ця постанова так і не була прийнята.

Наразі у парламенті зареєстрований проєкт постанови № 7519 про звернення ВРУ до провідних міжнародних міжурядових організацій, урядів та парламентів держав світу про визнання збройних сил російської федерації та російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

Сподіваємось, що зазначена постанова буде найближчим часом підтримана та остаточно прийнята Радою.

Юридичний рівень визнання організації терористичною регламентується законом України "Про боротьбу з тероризмом".

Згідно з частиною 1 статті 24 цього закону, організація, відповідальна за вчинення терористичного акту та визнана за рішенням суду терористичною, підлягає ліквідації, а належне їй майно конфіскується.

Тобто de jure для надання відповідній організації статусу терористичної необхідна обов'язкова наявність рішення суду.

Згідно зі статтею 1 вищезгаданого закону терористична організація – це стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Організація визнається терористичною, якщо хоч один із її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

У Кримінальному кодексі Україні передбачена стаття 258-3, яка лише визначає склад злочину за створення терористичної групи чи терористичної організації та покарання за даний злочин.

Водночас ані законом "Про боротьбу з тероризмом", ані ККУ або іншим нормативно-правовим актом не передбачений порядок визнання організації терористичною. Зокрема чітко не визначені:

орган державної влади, якому належить виключне право на звернення до суду;

суд, до юрисдикції якого відноситься розгляд справ про визнання відповідної організації терористичною;

порядок розгляду відповідним судом такої категорії справ.

Варто зазначити, що голова Служби безпеки України або його заступник може подати позов до адмінсуду про те, щоб фізичні, юридичні особи та організації були включені до переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Це передбачено частиною 1 статті 284 Кодексу адміністративного судочинства України.

Однак юридичний механізм, за яким юридичні та фізособи можуть бути включені до вищезгаданого переліку, було впроваджено на національному рівні на виконання положень закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

На нашу думку, той факт, що наразі відсутній чітко визначений порядок, за яким організація може бути визнанно терористичною, не дає можливості належним чином юридично реалізувати положення статті 24 закону "Про боротьбу з тероризмом". Остання прямо передбачає, що наявність рішення суду про визнання організації терористичною є обов'язковою.

Що потрібно зробити для вирішення проблеми?

В Україні юридична невизначеність порядку, в якому відповідні організації можуть бути визнані терористичними, мала бути вирішена ще у 2015 році. Тоді Кабміном був ініційований законопроєкт № 1840 про внесення змін до деяких законодавчих актів, зокрема до Кодексу адміністративного судочинства України та закону України "Про боротьбу з тероризмом".

Зазначені нормативно-правові акти пропонували доповнити положенням, відповідно до якого рішення про визнання організації терористичною приймається Вищим адмінсудом України на підставі адмінпозову генпрокурора України, прокурорів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Та, на жаль, законопроєкт № 1840 від 26 січня 2015 року так і не був прийнятий Верховною Радою.

Станом на сьогодні у ВР зареєстровано законопроєкт № 5872 від 27 серпня 2021 року. Йдуться про пропозицію викласти в новій редакції статтю 24 закону "Про боротьбу з тероризмом" .

Так, законопроєктом № 5872 пропонують передбачити, що організація визнається терористичною за рішенням суду про визнання винною особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 258–258-5 Кримінального кодексу України, яке набрало законної сили. За умови, що буде встановлено ознаки терористичної організації відповідно до абзацу 21-го статті 1 цього закону.

Наразі законопроєкт № 5872 перебуває на стадії розгляду Комітетом ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ще з 31 серпня минулого року.

Незважаючи на це, ми переконані, що навіть у випадку остаточного прийняття Радою цього законопроєкту проблема юридичного визнання в Україні відповідної організації терористичною не буде повністю вирішена.

По-перше, для того, щоб суди розглянули кримінальні справи про вчинення відповідних кримінальних правопорушень, необхідна велика доказова база та чимало часу. А це в умовах воєнного або надзвичайного стану вкрай непросто.

По-друге, для того, щоб довести винуватість відповідної особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 258-258-5 ККУ, необхідні чисельні процесуальні дії з боку органів прокуратури та слідства. А це у випадку ПВК "Вагнер" досить складно.

Водночас накопичено достатню кількість доказів злочинної діяльності ПВК "Вагнер" як на території України ще з 2014-го року, так і на території інших країн. Тому доказова база щодо саме цієї організації наразі вже сформована.

Все це зумовлює необхідність розробити та прийнятти новий законопроєкт, який би передбачав чіткий і прозорий ефективний механізм для того, щоб визнати відповідну організацію терористичною.

Важливо остаточно визначити орган державної влади, до виключних повноважень якого належатиме звернення з позовом або заявою до суду. Мається на увазі суд, до юрисдикції якого буде віднесено розгляд та порядок розгляду цієї категорії справ.

Вважаємо, що для того, щоб оперативно вирішити зазначену проблему, варто внести зміни до законів України "Про боротьбу з тероризмом" та "Про Раду національної безпеки і оборони України". Ідеться про зміни щодо надання РНБО виключних повноважень із прийняття рішень щодо того, чи відносити відповідну організацію до переліку терористичних.

Беручи до уваги все зазначене вище можна дійти до висновку, що визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією в Україні на політичному та юридичному рівнях є вкрай важливими для притягнення винних осіб до відповідальності. Це також необхідно, щоб домогтися компенсації збитків та шкоди, які було завдано Україні, її громадянам та бізнесу внаслідок зухвалої повномасштабної війни на нашій території.

Однак для реалізації юридичного рівня необхідно якнайшвидше внести зміни до українського законодавства, а для цього потрібно впроваджувати дієвий і швидкий механізм визнання організацій терористичними.

Сергій Шкляр

Співавтори – Павло Отенко, Дядюк Євген, адвокати АО АРЦІНГЕР